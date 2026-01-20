HHKB新生活応援キャンペーン

株式会社PFU

株式会社PFUは、本日1月20日から3月31日まで、HHKB新生活応援キャンペーンを開催します。

キャンペーン期間中に対象のHHKBシリーズをご購入・ご応募いただいた方に、抽選でAmazonギフトカード40,000円分を10名様に、10,000円分を20名様にプレゼント！

HHKBに関心がある方も、買い替えをご検討中の方も、この機会をお見逃しなく！

キャンペーン期間

HHKBを購入する :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkbユーザー登録 :https://happyhackingkb.com/jp/mypage/

2026年1月20日～2026年3月31日

※上記期間に購入し、2026年4月7日までに応募された方が対象です。

対象商品

HHKB Professional

HYBRID Type-S :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-pro-hybrid-typesClassic Type-S :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-pro-classic-typesHYBRID :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-pro-hybridClassic :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-pro-classic

HHKB Studio

キャンペーン賞品

応募資格

HHKB Studio :https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-studio

PFUダイレクト※1より対象製品をキャンペーン期間中に購入し、応募期間内にユーザー登録の上、本キャンペーンに応募した方※2 ※3

※1 PFUダイレクトが運営する本店/Amazon/楽天市場店/Yahoo!ショッピング店が対象になります。※2 日本在住の方に限らせていただきます。

※3 株式会社PFUおよびグループ会社の社員は、本キャンペーンに応募できません。

応募方法

（1）キャンペーン期間中に対象製品のいずれかを購入します。

（2）ご購入後、以下ボタンよりユーザー情報を登録します。

【新規にユーザー登録する方】

下記必須事項 1, 2, 3を入力・選択の上、ご登録ください。

必須事項 1：「メールでの情報提供」を「希望する」にしてください。（ご当選された場合、ご登録いただいているメールアドレスに賞品を送付いたします。）

必須事項 2：「メールアドレス」を正確に入力してください。

※メールアドレスを変更されたい場合は、マイページにログイン後、「ユーザー情報確認・変更」にて受信可能なメールアドレスをご登録ください。

必須事項 3：「ご住所」を入力してください。ご住所の登録がない場合、応募無効とさせていただきます。予めご了承ください。

【すでにユーザー登録済の方】

「ユーザー登録（マイページ）」にて上記必須事項 1, 2, 3が完了していることをご確認ください。

（3）「ユーザー登録（マイページ）」の「登録製品追加」ボタンから購入したHHKBを登録してください。

※シリアル番号の入力間違いにご注意ください。

（4）（3）の製品登録直後に表示される完了通知画面から「キャンペーンの応募とアンケートに答える」ボタンをクリックして、アンケートに回答してください。

完了通知画面を閉じてしまうとアンケートに進めなくなってしまいますので、この画面から引き続きアンケートにご回答願います。

当選について

ユーザー登録 :https://happyhackingkb.com/jp/mypage/

・当選者の発表は、メールでのご通知、または賞品の発送をもってかえさせていただきます。

・当選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。

・賞品の発送は全ての抽選が終了した2026年4月を予定しています。

注意事項

本キャンペーンの応募にあたり、以下の事項を予めご了承ください。また、各応募ページの注意事項もあわせてご確認ください。

・本キャンペーンのご応募はインターネットに接続できるパソコン、モバイル端末などからのみ可能となっております。（ハガキや封書、Faxでのご応募は受け付けておりません。予めご了承ください。）

・キャンペーンは株式会社PFUによる提供です。本キャンペーンについてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。下記までお問い合わせをお願いいたします。

・ご応募に関して不正な行為があった場合、賞品の引き渡しを取消しさせていただくことがございます。

・抽選方法や当選についてのお問い合わせはお受けしておりません。

・本キャンペーンの内容は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

・ご当選されたお客様とご連絡が取れない場合、もしくは住所やメールアドレスの入力ミス・登録後の住所やメールアドレス変更等の事由により賞品が届かない場合、当選を取消しさせていただくことがございます。

・当選者は受取権利を本人以外の方へ譲渡、転売はできません。

・当選賞品の交換・換金等には応じかねます。

個人情報の利用目的について

ご登録いただいた情報は、株式会社PFUにて個人情報として厳重に管理いたします。

詳細は、個人情報の利用目的(https://www.pfu.ricoh.com/privacy/)をご確認ください。

・ご登録いただいたお客様の情報は、本キャンペーンに関する賞品の発送等のお客様へのご連絡と、今後の弊社マーケティング等に利用させていただくことがあります。

・弊社による利用にあたり、お客様の情報に関する機密保持契約を締結したうえで、必要な情報を委託先に預託することがあります。

※記入された内容に関する照会、変更または削除などにつきましては、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。その際にご本人である旨の確認をさせていただきますので、ご了承ください。

商標について

・HappyHacking、HHK、HHKB、Happy Hacking Keyboard Studio、HHKB Studioは、株式会社PFUの日本における登録商標です。

・AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

・その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ

株式会社PFU HHKBキャンペーン事務局

E-mail：hhkb_promo@ml.ricoh.com

※ 土曜日、日曜日、祝日、当社休業日を挟んだ場合およびご質問の内容によっては、回答までに日数がかかる場合がございます。予めご了承ください。