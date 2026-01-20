1万円・全17品。大衆酒場が「量より質」で勝負する、純国産馬刺しの階段盛りコース｜大衆馬肉酒場 馬王 十三店

株式会社N・I

大衆酒場で、あえて“量を売らない”馬刺しコースをつくりました。

今回、新たに提供するのは、純国産馬刺しを「量」ではなく「質」で評価してもらうためのコースです。1万円・全17品という構成ながら、満腹感を競う内容ではありません。少量ずつ、部位と調理の違いを重ねて味わうことを前提に設計しました。

純国産馬刺しの「階段盛り」という提供方法

モモ、上ロース、こうね、フタエゴ、ヒレ、ユッケなど、少量入荷だからこそ、鮮度の良い純国産馬刺しを階段状に盛り付けて提供します。見た目の演出ではなく、一切れずつに目が向き、部位ごとの色味や質感、脂の入り方まで自然と伝わる。馬刺しを“主役”として成立させるために選んだ提供方法です。

ー純国産馬刺しを中心に据えた「馬宴」コース

階段盛りは、純国産馬刺しを中心に構成した、全17品の「馬宴」コースの一部として提供します。 前菜から主菜まで馬肉を軸に構成し、部位ごとの特性を活かした調理で組み立てています。

全17品という品数は、量を出すためではなく、刺し・焼き・一品料理と、馬肉の表情を段階的に味わってもらうための流れ。馬肉専門店としての引き出しを、一皿ずつ重ねていく構成です。

ー「量を楽しむコース」とは、はっきり分ける

馬王 十三店では、量を楽しみたい人に向けた外国産馬肉の食べ放題コースも用意しています。

一方で、この馬宴コースは、量よりも質を重視する人のための選択肢。価値観の違いを前提に、馬肉をどう楽しみたいかによって、選べるようにしています。

【純国産馬刺し 馬宴コース 概要】

予約：1週間前までの完全予約制

提供期間：2026年1月23日(金)～

価格：おひとり様 10,000円(税込)

内容：

◆佃牧場直送！純国産馬刺し階段盛り

もも／上ロース／こうね／フタエゴ／バラ／ヒレ／ユッケ

◆前菜五種盛り合わせ

馬肉チャンジャ／うずらの旨煮／ローストホース／梅クラゲ／コーンホース

◆国産馬刺しのカルパッチョ

◆国産馬肉のステーキに野菜を添えて

◆馬肉煮込み

◆馬肉の炙り寿司

※本コースのご予約は、以下のグルメ媒体予約ページより受け付けています。

-店舗情報

ご予約はこちら :https://www.hotpepper.jp/strJ003624870/course_cnod19/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=baou_juso_kaidanmori

大衆馬肉酒場 馬王 十三店

■所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-21 2F

■アクセス：阪急「十三駅」より徒歩約2分

■電話番号：06-4862-6333

■営業時間：17：00～24：00 (L.O.23：30）

■定休日：不定休

■座席：60席（テーブル席／掘りごたつ席あり）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928