“高齢者ぎらい”は日本社会の病──精神科医・和田秀樹、最新刊『「高齢者ぎらい」という病』を2026年2月2日に発売

超高齢社会に突入した日本。しかし年金・医療・雇用などあらゆる場面で高齢者は“負担の元凶”と見なされ、「免許返納」「医療費圧迫」などネガティブなイメージが蔓延しています。



30年以上にわたり高齢者医療の現場に携わる精神科医・和田秀樹氏は、こうした現象を単なる世代間摩擦ではなく「社会全体に蔓延する病」と断言。本書『「高齢者ぎらい」という病』では、メディアによる印象操作、経済構造、政治制度を鋭く批判しつつ、高齢者が持つ生産性と経済力をポジティブに提示。「高齢者が幸せになれる国」こそ日本再生の道だと提言します。

本書「はじめに」より（一部抜粋）

日本という国の再生を阻んでいるのが、まさにこの国に蔓延る「高齢者ぎらい」という病（やまい）だからです。

なんでもかんでも高齢者のせいだと思い込むこの病に冒されている限り、問題の本質に辿り着くことはできず、当然解決の糸口を見つけることもできません。だからこそ、この病を生み出した構造そのものに、今こそしっかり向き合っていただきたいのです。

〈中略〉

本書では今の日本で当たり前のように語られている「高齢者＝悪」という思い込みを一つずつ解きほぐし、その背後にあるさまざまな「詐欺的行為」を明らかにしていきます。その上で、高齢者の存在が日本にとって実は希望である理由、そしてその希望を日本再生の術として機能させるためには何が必要なのかを論じていきたいと思います。

【目次】

第1章 「高齢者の運転＝危険」とする印象操作

第２章 医療界の傲慢と国の詐欺的政策の尻拭いをさせられる高齢者

第3章 人権無視に鈍感な国民性が高齢者の自由を奪う

第4章 手取りが増えないのは少子高齢化のせいではない

第５章 日本再生の鍵は高齢者が握っている

【著者プロフィール】

和田秀樹（わだ・ひでき）

1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。幸齢党党首。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、米国カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹 こころと体のクリニック院長。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。ベストセラー『80歳の壁』（幻冬舎）、『70歳が老化の分かれ道』（詩想社）、『60歳からはやりたい放題』『90歳の幸福論』『60歳からはやりたい放題［実践編］』『医者という病』『60歳から女性はもっとやりたい放題』『ヤバい医者のつくられ方』『65歳、いまが楽園』『なぜあの人はいつも上機嫌なのか』（すべて扶桑社）など著書多数。

【書誌情報】

タイトル：『「高齢者ぎらい」という病』

著者：和田秀樹

定価：1,078円（税込）

発行：扶桑社

発売日：2026年2月2日（月）

ISBN：978-4594101848

