学習塾向け問題集制作のパイオニアである教育開発出版株式会社(所在地：東京都杉並区、代表取締役：糸井 幸男、以下「当社」)は2026年1月26日(月)～1月30日(金)に2026年新春オンライン展示会を3D会場にて開催いたします。





2026年新春オンライン展示会会場イメージ





▼オンライン教材展示会来場登録はこちらから

https://metapus.metabooth.jp/events/kyokaiseminar/venue/request/visitor_auth.php





オンライン展示会では、リアルの展示会のように会場に足を運ぶことなく教育情報や、教材情報の収集、教材誌面の閲覧が可能です。









■イベント概要

名称 ： 教育開発出版株式会社2026年新春オンライン展示会

開催日 ： 2026年1月26日(月)～1月30日(金)

サイトURL： https://metapus.metabooth.jp/events/kyokaiseminar/









■イベント内容

(1)1月29日(木)、1月30日(金)の情報セミナー(同一内容)

【登壇者】

教育開発出版株式会社 取締役 営業部長 岡田 博司





【セミナー内容】

＜新中学問題集発刊50周年特別セミナー＞

新中学問題集のこれまでとこれから





(2)1月26日(月)～1月30日(金)の会期中、自由に主要教材をオンライン上でご覧いただける教材展示









■こんな方におすすめ

・塾、学校用教材を探している方

・実際の誌面を見て教材を決めたい方

・業界と当社の今後の展望にご関心をお持ちの方









■今後の展望

当社は「NEXT50…創立50年を経てその先の歴史を創る！」をテーマに掲げ、これまで以上に創造的(クリエイティブ)で挑戦的(チャレンジング)な業務を強い決意と行動力を持って挑戦してまいります。スピード感を持って“本気”で教育現場のイノベーションや市場の活性化を目的とした各種イベントの開催に挑戦いたします。当社は教育者の良きパートナーとして「誠実」を大切にし、子どもたちの持っている無限の可能性を引き出し、伸ばす先生方のお手伝いをしてまいります。これからは想像しえない人口減の時代を迎えることとなりますが、当社は圧倒的な創造力と行動力で教育界を盛り立ててまいります。









■会社概要

商号 ： 教育開発出版株式会社

所在地 ： 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-39-12

代表者 ： 代表取締役 糸井 幸男

設立 ： 1969年8月

資本金 ： 1,200万円

事業内容： 全国学習塾並びに公・私立小・中学校・高校向け

教育サービス(出版/ICT関連)の提案～販売

URL ： https://www.kyo-kai.co.jp/