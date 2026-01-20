このたび、株式会社NTTデータ経営研究所(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹)は、2月27日(金)に「自治体・事業者のための外国人介護人材 確保・定着セミナー」をハイブリッドで開催いたします。





セミナー概要





現在、外国人介護人材の確保・受入れ・定着は、多くの自治体にとって喫緊の課題となっており、より戦略的かつ継続的な取組が求められています。それぞれの自治体では、地域の実情に応じて、海外自治体等との覚書の締結や、受入れから定着までを見据えた独自の支援施策など、さまざまな取組が進められていますが、「何から着手すべきか」「どのように進めると効果的か」といった点について、悩みを抱える自治体も少なくありません。

本セミナーでは、外国人介護人材の確保等に積極的に取り組む自治体や、自治体と連携して事業を進める関係団体にご登壇いただき、それぞれの取り組みの背景や戦略、具体的な進め方についてご紹介いただきます。

海外からの人材確保に向けた具体的な戦略や、定着を見据えた支援の工夫・事例を通じて、「自分たちの自治体・事業者では何から始められるのか」「どのような施策につなげていけるのか」を考えるヒントを得ていただける機会です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。









【参加概要】

開催日時： 2026年2月27日(金) 13：30～15：30(13：00受付開始)

テーマ ： 自治体・事業者のための外国人介護人材確保・定着セミナー

開催方法： 対面＋オンライン(Zoomウェビナー)のハイブリッド開催

開催場所(対面)

AP品川(東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル8F)

(東海道新幹線・JR各線・京浜急行線「品川駅」港南口より徒歩6分)

https://goo.gl/maps/5UwxnzYbeZdMZZNNA

対象者 ： 本セミナーは、外国人介護人材を含む外国人材の受入れや介護

分野に関する業務・事業に携わっている方を対象としています。

・自治体職員(介護・福祉部局、産業労働部局等)

・介護事業者

・監理団体、登録支援機関、送出機関等に所属する職員の方

・その他、外国人介護人材を含む外国人材の受入れや介護分野に

関わる方 等

定員 ： (現地)先着100名／(オンライン)先着300名(予定)

費用 ： 無料

申込期限： 2026年2月18日(水) 17：00

申込方法： 以下の「参加申込みフォーム」よりお申込みください。

https://questant.jp/q/B647O0VJ





セミナープログラム





【プログラム】※プログラムは予告なく変更する可能性があります。

1.開会 主催者挨拶

2.政策動向 厚生労働省

3.事業紹介 株式会社NTTデータ経営研究所

4.自治体の事例紹介

・外国人材受入促進のための海外との連携に係る香川県の取組

香川県 商工労働部 労働政策課

・新潟県における外国人介護人材の受入れ・定着の取組

新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課

5.自治体等と連携する事業者の事例

・自治体等との連携事例

公益社団法人 国際厚生事業団 JICWELS

6.パネルディスカッション

テーマ：外国人介護人材の「確保」をどう進めるか

～ 一歩を踏み出すためのヒントと国内外の連携 ～

司会 ：株式会社千正組 代表取締役社長 千正 康裕 氏

登壇者：香川県 商工労働部 労働政策課 外国人材確保対策グループ

主幹兼課長補佐 常金 志信 氏

新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課長 中村 章一 氏

国際厚生事業団 外国人介護人材支援部長 矢口 浩也 氏

7.閉会 閉会挨拶