「自治体・事業者のための外国人介護人材 確保・定着セミナー」を2月27日(金)に開催
このたび、株式会社NTTデータ経営研究所(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹)は、2月27日(金)に「自治体・事業者のための外国人介護人材 確保・定着セミナー」をハイブリッドで開催いたします。
セミナー概要
現在、外国人介護人材の確保・受入れ・定着は、多くの自治体にとって喫緊の課題となっており、より戦略的かつ継続的な取組が求められています。それぞれの自治体では、地域の実情に応じて、海外自治体等との覚書の締結や、受入れから定着までを見据えた独自の支援施策など、さまざまな取組が進められていますが、「何から着手すべきか」「どのように進めると効果的か」といった点について、悩みを抱える自治体も少なくありません。
本セミナーでは、外国人介護人材の確保等に積極的に取り組む自治体や、自治体と連携して事業を進める関係団体にご登壇いただき、それぞれの取り組みの背景や戦略、具体的な進め方についてご紹介いただきます。
海外からの人材確保に向けた具体的な戦略や、定着を見据えた支援の工夫・事例を通じて、「自分たちの自治体・事業者では何から始められるのか」「どのような施策につなげていけるのか」を考えるヒントを得ていただける機会です。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
【参加概要】
開催日時： 2026年2月27日(金) 13：30～15：30(13：00受付開始)
テーマ ： 自治体・事業者のための外国人介護人材確保・定着セミナー
開催方法： 対面＋オンライン(Zoomウェビナー)のハイブリッド開催
開催場所(対面)
AP品川(東京都港区港南1-6-31 品川東急ビル8F)
(東海道新幹線・JR各線・京浜急行線「品川駅」港南口より徒歩6分)
https://goo.gl/maps/5UwxnzYbeZdMZZNNA
▲上記のURLをクリックすると、直接Google Mapにアクセスできます。
対象者 ： 本セミナーは、外国人介護人材を含む外国人材の受入れや介護
分野に関する業務・事業に携わっている方を対象としています。
・自治体職員(介護・福祉部局、産業労働部局等)
・介護事業者
・監理団体、登録支援機関、送出機関等に所属する職員の方
・その他、外国人介護人材を含む外国人材の受入れや介護分野に
関わる方 等
定員 ： (現地)先着100名／(オンライン)先着300名(予定)
費用 ： 無料
申込期限： 2026年2月18日(水) 17：00
申込方法： 以下の「参加申込みフォーム」よりお申込みください。
https://questant.jp/q/B647O0VJ
セミナープログラム
【プログラム】※プログラムは予告なく変更する可能性があります。
1.開会 主催者挨拶
2.政策動向 厚生労働省
3.事業紹介 株式会社NTTデータ経営研究所
4.自治体の事例紹介
・外国人材受入促進のための海外との連携に係る香川県の取組
香川県 商工労働部 労働政策課
・新潟県における外国人介護人材の受入れ・定着の取組
新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課
5.自治体等と連携する事業者の事例
・自治体等との連携事例
公益社団法人 国際厚生事業団 JICWELS
6.パネルディスカッション
テーマ：外国人介護人材の「確保」をどう進めるか
～ 一歩を踏み出すためのヒントと国内外の連携 ～
司会 ：株式会社千正組 代表取締役社長 千正 康裕 氏
登壇者：香川県 商工労働部 労働政策課 外国人材確保対策グループ
主幹兼課長補佐 常金 志信 氏
新潟県 福祉保健部 高齢福祉保健課長 中村 章一 氏
国際厚生事業団 外国人介護人材支援部長 矢口 浩也 氏
7.閉会 閉会挨拶