京都府亀岡市で大学生が企業の廃材を「遊びと学び」に再生！ 2月7日・14日に子ども向け謎解きイベント＆体験型ワークショップを開催

京都府亀岡市（市長：桂川孝裕）では、「世界に誇れる環境先進都市」を目指し、持続可能な社会を次世代とともに創り上げる取り組みを推進しています。 この度、市が支援する「ビジネスチャレンジプログラム（かめおか共創支援プロジェクト）」の一環として、大学生7名が主体となり地域企業の廃材を活用した環境教育イベントを開催いたします。

本イベントでは、世界規模で年々深刻化する「環境問題」をテーマに、これからの社会を担う子どもたちが楽しみながら学べる場を提供することで、廃材の新しい価値の発見と環境意識の醸成を目指します。

「廃材」を使う理由

京都府亀岡市で開催のワークショップの内容を検討する学生たち

亀岡市は、プラスチック製レジ袋提供禁止条例の制定など、環境負荷低減に向けた先進的な取り組みを続けています。 今回のプロジェクトで大学生たちが向き合ったのは、地域のインフラを支える産業活動から排出される「産業廃棄物」です。深刻化する社会課題に対し、イベントで使用される廃材は微量であり、小さな一歩にしかならないかも知れませんが、学生たちは「まずは知ることから始まる」と考え、廃材を「学びの道具」とすることにしました。 将来の問題を子どもたちが環境問題を自分事として捉えられるよう、謎解きや工作という体験を通じて、社会の循環を考えます。

産学公の共創

本企画は、亀岡市の「ビジネスチャレンジプログラム」から生まれた学生のアイデアを、地域企業が廃材や場所の提供や運営のアドバイスをするなど、全面的なバックアップにより実現しました。地域企業と学生が手を取り合い、次世代の環境意識を育む共創モデルです。

【協力】星和電機工事株式会社（本社：亀岡市／代表取締役：人見 允教 氏）

2つの体験型プログラム

地元企業の敷地を舞台に、創意工夫を凝らした2つのプログラムを実施します。

1. 『廃材×謎解き！ロボットからの挑戦状』

ワークショップのイメージ

電気工事現場から出たケーブルや端材を活用した謎解きイベント。仕掛けを通じて、資源の再利用や環境問題について思考を巡らせる体験を提供します。

2. 『倉庫たんけん！ワクワク廃材クラフト』講師の「廃材商人」村上なつか氏

「廃材商人」として活動する村上なつか氏を講師に迎え、電気工事の廃材を使った自由なものづくり体験を行います。

●村上なつか氏

※「村上道具店」の代表で自身を『廃材商人』と名乗り、各地でワークショップやイベントを開催する『廃材活用のプロ』

京都府亀岡市について

申し込みはこちら :https://kameokaproject.netlify.app/京都府亀岡市の空撮

亀岡市は、日本初のプラスチック製レジ袋提供禁止条例を制定するなど「環境先進都市」の実現を目指し、有機農業やサーキュラーエコノミーの推進など、持続可能な社会構築に向けて歩みを進めています。 JR亀岡駅前に立地する「サンガスタジアム by KYOCERA」は、Jリーグ・京都サンガF.C.のホームスタジアムであるとともに、地域活性化の核となっています。また、通年開催の「かめおか霧の芸術祭」など独自性の高い取り組みを進め、2026年秋には日本最大の緑の祭典「全国都市緑化フェアin京都丹波」の開催により、里山の魅力を全国へ発信します。

・市公式ホームページ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/

・市公式Instagram：https://www.instagram.com/kameokacity/

【本件に関するホームページ】

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/29/72540.html

【お問い合わせ先】

京都府亀岡市 産業観光部 商工観光課

担当：橋本（はしもと）

TEL 0771-25-5033

E-mail：mono-sangyou@city.kameoka.lg.jp