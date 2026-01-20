アークティックウルフジャパン合同会社

【東京・日本、2026年1月20日】セキュリティ運用における世界的リーダーであるArctic Wolf Networks Inc.の日本法人アークティックウルフジャパン合同会社（本社：東京都渋谷区、以下Arctic Wolf）は本日、鳥取県全域で宅配事業を中心に組合員の生活を支える鳥取県生活協同組合（以下鳥取県生協）がAurora Managed Endpoint Defenseを 採用し、サイバーセキュリティ態勢強化と、小規模なITチームの運用負荷軽減の実現を発表しました。

1950年に設立され、250名の従業員を擁する鳥取県生協は、専門人材の不足と2名体制のITチームという限られたリソースにより、サイバーセキュリティへの対応に課題を抱えていました。そうした中、他県の生協に対するサイバー攻撃や自組織への攻撃を契機として、サイバーセキュリティ強化を経営陣の最優先課題として位置付けました。

こうした懸念に対処するため、同生協は職員が使用する約120台のPCにAurora Managed Endpoint Defenseを導入。このソリューションはAurora ProtectおよびAurora Focusに対し専門家による24時間365日の監視と運用サポートを提供し、自組織のアラート疲労を大幅に軽減するとともに、複雑さを増すことなく高度なエンドポイント保護を実現するものです。

鳥取県生協、管理部システムグループの福本正志氏は次のように述べています。

「サービス開始以降、対応が必要なアラートの件数は激減し、日常的な監視やログ確認といった作業はほとんどなくなりました。Arctic Wolf の SOC（Security Operation Center）が24時間365日体制で脅威を監視し、本当に必要な場合にのみ通知を行う体制により、安心して本来の業務に集中できるようになりました。」

Arctic Wolf 日本法人社長の吉本 努は次のように述べています。

「鳥取県生協様のような組織は地域社会の基盤であり、チームを圧迫しない世界水準のサイバーセキュリティを享受すべき重要な組織です。Aurora Managed Endpoint Defenseは、プロアクティブな保護と運用効率を提供し、小規模のチームでもサイバーレジリエンスを実現できるように設計されています。」

Arctic Wolf は、世界中の数千の組織に信頼されており、50を超えるプロスポーツチームや多数の公共機関を含む組織に、スケーラブルなクラウドネイティブのセキュリティ運用を提供しています。鳥取県生協とのパートナーシップは、Arctic Wolf が地域社会に根ざした組織や重要なサービスを支援し、より強固なサイバーセキュリティを実現する取り組みへのコミットメントを示すものです。

Arctic Wolfのサイバーセキュリティソリューションに関する詳細はhttps://arcticwolf.com/resources-ja/をご覧ください。

詳細な導入事例はこちら(https://arcticwolf.com/resources-ja/)からダウンロードできます。

鳥取県生活協同組合について

住所：鳥取市河原町布袋597-1

設立：1950年12月25日

従業員数：307名（2024年3月現在）

URL：https://www.tottori.coop(https://www.tottori.coop/)

業界：流通・小売業

Arctic Wolfについて

Arctic Wolf(R)はセキュリティ運用における世界的リーダーであり、最高のクラウドネイティブ セキュリティ運用プラットフォームを通じて顧客がサイバーリスクを管理できるようにしています。 Arctic Wolf Aurora プラットフォームは、 1週間あたり９兆件を超えるセキュリティ イベントを取り込んで分析し、これまでにない容量と規模でサイバー防御を実現します。これにより、さまざまな業界のほぼあらゆる規模のお客様が、セキュリティ体制、準備状況、長期的な回復力に自信を持てるようになります。 Arctic Wolfは、自動化された脅威保護、対応、修復機能を提供することで、ボタンを押すだけで世界クラスのセキュリティ操作を実現します。

