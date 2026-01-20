以下の製品・サービスを出展いたします。ぜひブースへのご来場をお待ちしております。

ロクステック・ジャパン について

Roxtec 配線・配管貫通部シール ～火災や爆発事故のリスクを最小限に～Roxtec は、配線や配管貫通部を密閉処理するシーリング製品のリーディングカンパニーです。複合的な保護性能を持つシール製品により火災、浸水、ガス漏れ、爆風、粉塵、温度変化、有害生物などのリスクから人命や資産を守り、効率的な設計・施工、設備の長寿命化を通じて持続可能なインフラの構築に貢献します。IECExやATEXを含む国際認証を取得しており、水素関連施設にも安心してご使用いただけます。ブースで実物を触ってご覧ください。

出展展示会 ： ENEX 2026小間番号 ： 4S-D19

来場のご案内

当展示会は「事前来場登録制」です。

会場アクセス

施 設 名：東京ビッグサイト （ロクステックの小間番号は4S-D19）住 所：〒135-0063 東京都江東区有明3-11-１（西・南展示棟）最 寄 り 駅：りんかい線「国際展示場駅」より徒歩約7分ゆりかもめ「東京ビッグサイト駅」より徒歩約3分東京ビッグサイト東京ビッグサイトHP：https://www.bigsight.jp/アクセス：https://www.bigsight.jp/access/

事前アポイント・お問合せ

下記情報は来場者から出展者への事前アポイント・問合せを目的に公開しています。それ以外の目的（セールス等）で無断に使用・転載する事を固く禁じます。企業名 ： ロクステック・ジャパン 営業／マーケティング 住所 ： 〒 105-0013 東京都 港区浜松町1-6-15 VORT浜松町１階TEL ： 03-4550-0730URL ： https://www.roxtec.com/jp個人情報の取り扱いについて ： https://www.roxtec.com/jp/hui-she-gai-yao/roxtecnitsuite/puraibashitokutsukinoqing-bao/