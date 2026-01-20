「家電製品アドバイザー」 「家電製品エンジニア」 「スマートマスター」資格　2026年3月（第50回）資格認定試験の受験申請がスタートしました！

一般財団法人 家電製品協会

一般財団法人家電製品協会は、2026年3月（第50回）資格認定試験を下記の要領で実施します。

エネルギー価格の高騰や地球環境問題への関心の高まり、さらにはデジタル技術の急速な進展など、社会環境は目まぐるしく変化し、消費者の価値観も「便利さ」から「省エネ」「安全・安心」「環境配慮」へと多様化しており、家電製品に求められる機能や役割も一層高度なものとなっています。

こうした変化の中で、家電と暮らしは日々進化を続け、消費者の多種多様なニーズに対応できるプロフェッショナルな人材が、今あらためて求められています。

「家電製品アドバイザー」「家電製品エンジニア」「スマートマスター」は、まさにこうした人材の育成に役立つ資格制度として、多くの企業様からご支持をいただいております。

2026年3月(第50回）「家電製品アドバイザー/エンジニア」「スマートマスター」資格認定試験の受験申請を1月20日（火）から受付開始いたしました

≪2026年3月（第50回）資格認定試験 実施要領≫

下記に実施要領をご案内させていただきます。- 保有資格の有効期限が2026年4月30日の方の資格更新申請についても、2月1日(日）から受付が開始となりますので、資格認定試験の後に実施要領を掲載しております。

1）受験申請受付期間

2026年 1月20日（火） 10:00～ 2月11日（水） 24:00受付終了

2）試験実施期間

2026年 3月1日（日） ～ 3月14日（土）

3）対象資格

●家電製品アドバイザー資格（エグゼクティブ・チャレンジ含む）

●家電製品エンジニア資格（エグゼクティブ・チャレンジ含む）

●スマートマスター資格

4）CBT方式試験について

CBT方式試験では、受験者は受験日時と受験会場を自由に選択できます。また、受験予定日の3日前までならば、いつでも変更（日時・会場）が可能です。

（試験実施期間中で、希望日時の会場に空きがある場合）

5）試験会場

CBT専用試験会場 全都道府県 300ヶ所以上

6）受験申請の方法

家電製品協会認定センターホームページのマイページより、インターネットで申請を受け付けます。

詳しくはホームページの受験案内をご確認ください。（詳しくはこちら(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/)）

- 受験申請の手続きをご説明する受験申請ガイド動画をご用意いたしました。受験申請の際、ご活用願います。（詳しくはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=wPRoAWLx3d0&t=8s)）- 試験案内リーフレット（詳しくはこちら(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/uploads/251007_50th_Leaflet.pdf)）

7）資格制度の詳細は、リンク先のホームページをご確認ください。

- 家電製品アドバイザー(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/adviser/)家電製品の基礎知識・最新知識を持ち、消費者の皆さまに正しい商品選択やエコで安全な使用方法などをアドバイスする能力を認定する販売系の資格- 家電製品エンジニア(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/engineer/)家電製品の技術的理論と動作原理などを理解し、家電製品の修理、セットアップやトラブルシューティングを行う能力を認定するサービス技術系の資格- スマートマスター(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/smartmaster/)住まいの省エネ化、ZEH化のための家の構造・性能、電材・建材、リフォーム、エネルギーマネジメント、さらにはIoT、AI、ビッグデータ、ロボットなどの技術を活用して暮らしをスマート化する能力を認定する先進の資格- エグゼクティブ等級(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/executive/)資格認定試験において、合格基準を超える高得点を取得された方に付与する特別称号(家電製品アドバイザー・エンジニア資格 限定)- エグゼクティブ・チャレンジ(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/qualifier/executive/)すでに家電製品アドバイザー・エンジニア資格を保有する方が、保有資格の「エグゼクティブ等級」の取得を目指して受験する制度

8）資格制度お取組み企業のインタビュー動画公開

- 認定センターホームページの資格総合情報サイトで公開中（詳しくはこちら(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/interview/)）

≪資格更新 実施要領≫

1）更新対象者

現在保有されている資格の有効期限が2026年4月30日の方

2) 更新申請受付期間

2026年 2月1日（日） ～ 4月30日（木）

3）資格更新申請の方法

家電製品協会認定センターホームページのマイページより、インターネットで申請を受け付けます。

詳しくはホームページの更新案内をご確認ください（詳しくはこちら(https://www.aeha.or.jp/nintei-center/qualifier/)）。

≪学習用公式テキスト＆問題集≫

- 資格更新の手続きをご説明する更新申請ガイド動画をご用意いたしました。資格更新の際、ご活用願います。（詳しくはこちら(https://www.youtube.com/watch?v=_FZNaAciQVk&t=4s)）家電製品アドバイザー 公式テキスト＆問題集 （2026年版） 2025年11月25日発売

家電製品エンジニア 公式テキスト＆問題集 （2025-2026年版）2024年11月25日発売

スマートマスター （2025年版） 2025年5月23日発売

電子版の公式テキスト＆問題集も好評発売中。通勤時の学習には最適です。

電子版のみ、テキスト（アドバイザー・エンジニアは科目ごと）および問題集の単体もご用意しています。

テキスト・問題集に関する詳しい情報は、ホームページまで

「https://www.aeha.or.jp/nintei-center/procedure/reference/」

【お客様からのお問い合わせ先】

一般財団法人家電製品協会 認定センター

TEL：03-6741-5609 FAX：03-3595-0761

ホームページ：https://www.aeha.or.jp/nintei-center/