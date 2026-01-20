全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は、2026年4月29日（水）に「大江戸温泉物語Premium長崎ホテル清風」（以下、Premium 長崎ホテル清風）をリニューアルオープンいたします。オープンに伴い、宿泊予約を1月20日（火）より開始いたします。公式サイト https://x.gd/41oeQ

歴史に紐づく見どころが豊富な長崎市は世界新三大夜景にも選ばれた、美しい夜景が魅力の街です。その中心地からほど近い絶好のロケーションに位置する「Premium 長崎ホテル清風」は、これまでのホテルからアップグレードし、洗練された空間とサービスをご提供いたします。新しくなった「Premium 長崎ホテル清風」で、心安らぐ贅沢なひと時をお過ごしください。オープン日 ：2026年4月29日（水）所在地 ：〒852-8005 長崎県長崎市大鳥町523交通アクセス ：（車）長崎自動車道 長崎ICより約20分 （電車）JR長崎駅より送迎バスで約10分 ※送迎協力金（片道1回50円）を申し受けま公式サイト ：https://x.gd/41oeQ電話 ：050-3615-3456（受付時間：9:00～19:00）

■プレミアムラウンジ

このたびのリニューアルで、プレミアムラウンジを新設いたします。世界新三大夜景をより味わえる空間づくりを行い、どの席からも眺望をお楽しみいただけます。無料のドリンクを片手に優雅なひと時をお過ごしください。生ビールなどのアルコール類はもちろん、ソフトドリンクもお楽しみいただけます。

■客室

このたびのリニューアルにより、全客室が「和色」をテーマにした、和モダンな空間に生まれ変わります。稲佐山の中腹に位置する当館の客室からは、長崎の1,000万ドルの夜景を一望いただけます。その絶景を心ゆくまでお楽しみいただくために、落ち着きのある「霞千草（かすみちぐさ）」、温かみのある「土山吹（つちやまぶき）」、洗練された「東雲青藤（しののめあおふじ）」の3つのデザインをご用意いたします。清潔感あふれる新たな客室で、美しい夜景を心ゆくまでご堪能ください。

※掲載写真はすべてイメージです

■大浴場

大浴場は最上階と3階の2か所あり、男女入替制で湯めぐりをお楽しみいただけます。夜には世界新三大夜景のひとつである長崎の夜景が広がり、よく晴れた日は月と星空の共演を見られることも。温泉に入りながら夜景を楽しむ、至福の温泉時間をご堪能ください。 お風呂上りには新設する湯上りラウンジがおすすめです。ドリンクカウンターを設置し、コーヒーやソフトドリンクはもちろん、ビールなどのアルコール類も無料でご提供いたします。

■レストラン

大きな窓から一望する長崎のきれいな夜景を眺めながら、当館自慢の料理の数々をご堪能ください。 “美味しさと楽しさの融合”を目指したプレミアムなバイキングでは、厳選した素材を1つひとつ丁寧に調理したお料理を揃えております。

■「大江戸温泉物語Premium」シリーズ

「遊びとくつろぎのある温泉宿。思い思いの贅沢が見つかるプレミアム。」開放感にあふれた空間で温泉を楽しめる大浴場。ちょっとした贅沢感を楽しめるメニューやその土地ならではの食材を味わえるバイキング。ご滞在中に何度でもご利用いただけるプレミアムラウンジでは、ドリンク片手に語らいのひと時を。家族の楽しい時間も、大人のくつろぎ時間も、諦めることなく満喫できます。大江戸温泉物語からアップグレードしたPremiumシリーズで、贅沢なひと時をお楽しみください。

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年1月現在）■URL https://www.ooedoonsen.jp/corporate/