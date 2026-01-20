ストラテジット、「JOINT AI Flow」に独自のMCPサーバー構築・管理機能をリリース
株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表：加藤 史恵、以下当社）は、iPaaS型AI活用プラットフォーム「JOINT AI Flow」において、自社専用のMCP（Model Context Protocol）サーバーの構築・管理を可能にする新機能をリリースしたことをお知らせします。
本機能により、企業ごとの業務やシステム環境に最適化されたMCPサーバーを構築でき、自社で導入している業務システムと生成AIを安全かつ柔軟につなぐ「専用AIアシスタント」の開発・運用が可能となります。
■新機能リリースの背景
生成AIの業務活用が進む一方で、
- 自社システムとの安全なデータ連携
- 業務要件に合わせたコンテキスト設計
- MCP対応ワークフロー開発の工数増大
といった課題が顕在化しています。
ストラテジットはこれらの課題に対応するため、iPaaSとしての強みを活かし、『MCPサーバーを企業自身で構築・管理できる機能』を「JOINT AI Flow」に追加しました。
■MCPサーバー構築・管理機能の概要
1. 業務に合わせたMCPサーバーの構築が可能
企業ごとの業務フローやデータ構造に合わせて、独自のMCPサーバーを構築できます。
これにより、自社システムの情報を適切にコンテキストとして生成AIへ提供することが可能になります。
ワークフロー内で「MCPトリガー」を使用することで構築が可能
2. 自社システム × 生成AIをつなぐ専用AIアシスタントを構築
社内で導入している業務システムと、自社で利用している生成AIを連携させ、企業専用のAIアシスタントを構築できます。
- 社内データを活用した高度なAI応答
- セキュアなデータ連携
- 業務に即したAI活用を実現
3. MCP対応ワークフロー開発の生産性を大幅に向上
「JOINT AI Flow」のiPaaS機能を活用することで、MCP対応ワークフロー構築時の開発者負担を大幅に削減します。
「JOINT AI Flow」のiPaaS機能により柔軟なワークフロー設定が可能
■主な機能一覧
- MCPサーバー構築・管理
- - MCPサーバーの構築
- - MCPサーバーの一元管理
- データ取得・加工
- - 各種システムからのデータ取得
- - iPaaS機能を活かしたデータ加工・変換
- 豊富なSaaSコネクタ
- - 国産SaaSを含む100以上のSaaSコネクタを標準提供
- - 既存システムとの迅速な連携が可能
- ログ管理・監査対応
- - 「いつ」「誰が」「どのデータを」「何時何分に取得したか」を可視化
■1月22日(木)に「動けるAI」をテーマにしたHEROZ社との共催ウェビナーも開催
「JOINT AI Flow」によるMCPサーバー構築機能のリリースに伴い、2026年1月22日(木)に、生成AIの実務活用をテーマとしたオンラインウェビナーをHEROZ株式会社と共催いたします。
生成AIの主戦場が「対話」から「自律実行」へと移行する中、
本ウェビナーでは、AIエージェントに業務データやシステム操作といった“実行能力”を与えるための具体的なアプローチを、HEROZ ASK × JOINTの構成をもとに解説します。
詳細ページ：https://joint-data.com/Event/HEROZ-ST-01
JOINT AI Flowを用いたMCPサーバー構築の考え方や、
現場業務での活用イメージを知りたい方におすすめの内容です。
■「JOINT AI Flow」について
「JOINT AI Flow」は、ChatGPTやCopilotをはじめとした生成AIと企業の業務システムを柔軟かつ安全につなぐAI活用プラットフォームです。
ノーコード／ローコードでの連携構築を可能にし、企業のAI活用による企業成長を加速します。
https://joint-data.com/joint_ai_flow
■株式会社ストラテジットについて
ストラテジットは、「AI」×「システム連携」×「業務コンサルティング」を支援するソリューションカンパニーです。“AIとSaaSとのチカラを、すべての企業に。” というミッションを掲げ、SaaSやオンプレミスといった業務システムを繋げる、AI搭載型iPaaSAI搭載型 連携プラットフォーム「JOINT(https://joint-data.com/)」や、NetSuiteなどのERP導入支援サービス(https://www.strategit.jp/netsuite-support/)などの提供を通じて、システムが持つ価値を最大限に引き出す環境を創造しています。
所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F
代表 ：代表取締役社長 加藤 史恵
設立 ：2019年7月2日
事業内容：データ連携プラットフォーム「JOINT」の開発・運営、ERP導入支援
URL ：https://strategit.jp/
グループ：HEROZ株式会社(https://heroz.co.jp/)（TYO:4382)
※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。
※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。