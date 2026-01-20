ストラテジット、「JOINT AI Flow」に独自のMCPサーバー構築・管理機能をリリース

株式会社ストラテジット

株式会社ストラテジット（本社：東京都港区、代表：加藤 史恵、以下当社）は、iPaaS型AI活用プラットフォーム「JOINT AI Flow」において、自社専用のMCP（Model Context Protocol）サーバーの構築・管理を可能にする新機能をリリースしたことをお知らせします。

本機能により、企業ごとの業務やシステム環境に最適化されたMCPサーバーを構築でき、自社で導入している業務システムと生成AIを安全かつ柔軟につなぐ「専用AIアシスタント」の開発・運用が可能となります。

■新機能リリースの背景

生成AIの業務活用が進む一方で、

- 自社システムとの安全なデータ連携- 業務要件に合わせたコンテキスト設計- MCP対応ワークフロー開発の工数増大

といった課題が顕在化しています。

ストラテジットはこれらの課題に対応するため、iPaaSとしての強みを活かし、『MCPサーバーを企業自身で構築・管理できる機能』を「JOINT AI Flow」に追加しました。

■MCPサーバー構築・管理機能の概要

1. 業務に合わせたMCPサーバーの構築が可能

企業ごとの業務フローやデータ構造に合わせて、独自のMCPサーバーを構築できます。

これにより、自社システムの情報を適切にコンテキストとして生成AIへ提供することが可能になります。

ワークフロー内で「MCPトリガー」を使用することで構築が可能2. 自社システム × 生成AIをつなぐ専用AIアシスタントを構築

社内で導入している業務システムと、自社で利用している生成AIを連携させ、企業専用のAIアシスタントを構築できます。

- 社内データを活用した高度なAI応答- セキュアなデータ連携- 業務に即したAI活用を実現3. MCP対応ワークフロー開発の生産性を大幅に向上

「JOINT AI Flow」のiPaaS機能を活用することで、MCP対応ワークフロー構築時の開発者負担を大幅に削減します。

■主な機能一覧

■1月22日(木)に「動けるAI」をテーマにしたHEROZ社との共催ウェビナーも開催

「JOINT AI Flow」のiPaaS機能により柔軟なワークフロー設定が可能- MCPサーバー構築・管理- - MCPサーバーの構築- - MCPサーバーの一元管理- データ取得・加工- - 各種システムからのデータ取得- - iPaaS機能を活かしたデータ加工・変換- 豊富なSaaSコネクタ- - 国産SaaSを含む100以上のSaaSコネクタを標準提供- - 既存システムとの迅速な連携が可能- ログ管理・監査対応- - 「いつ」「誰が」「どのデータを」「何時何分に取得したか」を可視化

「JOINT AI Flow」によるMCPサーバー構築機能のリリースに伴い、2026年1月22日(木)に、生成AIの実務活用をテーマとしたオンラインウェビナーをHEROZ株式会社と共催いたします。

生成AIの主戦場が「対話」から「自律実行」へと移行する中、

本ウェビナーでは、AIエージェントに業務データやシステム操作といった“実行能力”を与えるための具体的なアプローチを、HEROZ ASK × JOINTの構成をもとに解説します。

詳細ページ：https://joint-data.com/Event/HEROZ-ST-01

JOINT AI Flowを用いたMCPサーバー構築の考え方や、

現場業務での活用イメージを知りたい方におすすめの内容です。

■「JOINT AI Flow」について

「JOINT AI Flow」は、ChatGPTやCopilotをはじめとした生成AIと企業の業務システムを柔軟かつ安全につなぐAI活用プラットフォームです。

ノーコード／ローコードでの連携構築を可能にし、企業のAI活用による企業成長を加速します。

https://joint-data.com/joint_ai_flow

■株式会社ストラテジットについて

ストラテジットは、「AI」×「システム連携」×「業務コンサルティング」を支援するソリューションカンパニーです。“AIとSaaSとのチカラを、すべての企業に。” というミッションを掲げ、SaaSやオンプレミスといった業務システムを繋げる、AI搭載型iPaaSAI搭載型 連携プラットフォーム「JOINT(https://joint-data.com/)」や、NetSuiteなどのERP導入支援サービス(https://www.strategit.jp/netsuite-support/)などの提供を通じて、システムが持つ価値を最大限に引き出す環境を創造しています。

所在地 ：東京都港区芝5-31-17 PMO田町7F

代表 ：代表取締役社長 加藤 史恵

設立 ：2019年7月2日

事業内容：データ連携プラットフォーム「JOINT」の開発・運営、ERP導入支援

URL ：https://strategit.jp/

グループ：HEROZ株式会社(https://heroz.co.jp/)（TYO:4382)

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※記載情報は、発表日現在のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、 あらかじめご了承ください。