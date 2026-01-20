株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊ピアノ 2026年2月号」を、2026年1月20日に発売いたします。

【特集1】は「自宅録音にチャレンジしよう！ CANACANA family（弟）に聞く、リアルな録音の話」。動画や音声をSNSで公開することが一般的になった昨今、ジャンルを問わない幅広い楽曲を親しみやすいアレンジで聴かせる人気YouTubeチャンネル「CANACANA family」の弟さんに、ご自身の体験を交えながら自宅録音のポイントを教えていただきました。【特集2】は「冬本番を乗り切る！ 演奏者のための冷え改善 温活×音活メソッド」。寒さが厳しい時期、楽器演奏者にとっても冷えはパフォーマンスに直結する大きな課題。冷えの原因と自身の“冷えタイプ”を知り、すぐに実践できる対策や温活グッズをご紹介します。【Special 対談】では、みやけんさんとヒビキpianoさんによる《2台で奏でる極上のPOPs & Classic TOUR 2026》を前にした対談をお届けします。二人が出会ったきっかけや、2台ピアノコンサートが始まったきっかけ、今号で掲載したみやけんさんアレンジの「マツケンサンバII」連弾譜の演奏ポイントなどたくさんお聞きしました。【インタビュー】では、仙台国際コンクールで第3位に入賞し、日々研鑽を積みながら活躍の場を広げている天野薫さんにご登場いただきます。【ジャズピアニストの肖像】の第7回はAi Furusatoさん。【Concert Report】では、ポップスピアニスト・ハラミちゃんが全国19都市21公演で開催したツアー「ハラミちゃん全国ピアノツアー2025 ～あなたの街に名曲お届けするぬ！～」を、ついに完走。名曲とともに刻まれた、特別なファイナル公演の模様をお届けします。また、新連載「30周年企画 読者が語る“わたしと月ピ”」がスタート。「月刊ピアノ」創刊30周年イヤーを迎え、創刊号から欠かさず購読してくださっている方から、最近読み始めてくれた方まで、あらゆる読者の皆さんに「月ピ愛」を語っていただきます。さらに、30周年を記念した史上初・編集部によるラジオ企画「月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ」や、アンケートにご回答いただいた方全員が対象の「応募者全員プレゼント」もご用意しております。ふるってご参加＆ご応募ください！楽譜コーナーでは、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』主題歌「シェイプシフター」（This is LAST）、ショートムービー『パペットスンスン』より「とてと」（パペットスンスン）、キリン 午後の紅茶『奇跡の前夜』篇 CMソング「私」（Mrs. GREEN APPLE）、「Love so sweet」（嵐）、「マツケンサンバⅡ～ヒビキpiano＆みやけん連弾ver.～」（松平健）、「キセキ～癒しアレンジ ver.～」（GRe4N BOYZ）、「徹子の部屋のテーマ」、「組曲『ペール・ギュント』より 「朝」」（グリーグ）など、多彩なラインナップをお届けします。連載では、春畑さんの〈セロリの電Pパーク！〉が「そばかす」（JUDY AND MARY）、事務員Gさんのアレンジは「ルビーの指環」（寺尾聰）、ずっしーさんのアレンジによる「部屋とYシャツと私」（平松愛理）、ござさんの連載は「LOVEマシーン」（モーニング娘。）。今月も最新ヒットから人気の定番曲まで、魅力満載の楽曲を初級・中級・上級の幅広いアレンジでお届けします！

2026年7月号で創刊30周年を迎える『月刊ピアノ』。今読んでいる方にも、昔読んでいた方にもお楽しみいただける企画を、1年をとおしてお届けしていきます。【企画1】月ピ30周年記念イヤー読者インタビュー募集！2026年7月号で30周年を迎える月刊ピアノ。そこで2月号から6カ月にわたり、月ピとの歩みや、思い出に残っている記事や曲などを一緒に振り返ってくれる読者さんを募集します。下記のアンケートフォームより『読者インタビュー応募』と記載してお送りください。https://jp.surveymonkey.com/r/WHY25FZ【企画2】12カ月でメロディが完成！「今月の１音」企画今年の背表紙には、毎号音符が1つずつ入ります。1年分がそろうとメロディとして現れる仕掛けです。どんなメロディになるのか、ぜひ毎月、背表紙もいっしょにチェックしてみてください。【企画3】どの号が元ネタ？今月の復刻表紙クイズ創刊30周年イヤーを記念して、歴代の表紙のうち、ある1号の構図を再現した“セルフオマージュ表紙”を毎号クイズでお届けしていきます。正解は次号で発表！NEW【企画4】制作ウラ話も！？“月ピラジオ”始動！30周年を記念した“月刊ピアノ初”のラジオ企画『月刊ピアノ編集部のゆるっと裏部屋ラジオ』がスタートしました！第1回は12月25日(木)より配信中。作業用BGMや家事の合間など、気軽に楽しめる耳のお供として、ぜひお聴きください♪NEW【企画5】全員に当たる！ アンケート回答者プレゼントこれまで月刊ピアノを支えてくださった読者のみなさまへの感謝を込めて、上記のアンケートフォームから＜読者アンケート＞にご回答いただいた方全員に、月刊ピアノ30周年記念≪切手ふう ミニ表紙ステッカー≫をプレゼント！ ふるってご参加＆ご応募ください！

【収載楽曲】●マンスリー・ピアノ・スコア・セレクション・シェイプシフター（This is LAST） *TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』主題歌●ピンポイント解説付き！やさしくひける♪お・す・す・め初級アレンジ・とてと（パペットスンスン） *ショートムービー『パペットスンスン』より●編集部オススメ！話題曲・私（Mrs. GREEN APPLE） *キリン 午後の紅茶『奇跡の前夜』篇 CMソング・Love so sweet（嵐）●30周年イヤー記念・豪華スペシャルアレンジ・マツケンサンバⅡ～ヒビキpiano＆みやけん連弾ver.～（松平 健）●これなら弾ける！らくサビPiano・徹子の部屋のテーマ *テレビ朝日系『徹子の部屋』テーマソング●ずっしーの Arrange Chips・部屋とYシャツと私（平松愛理）●ござ式 All that Piano Arrange PartII・LOVEマシーン（モーニング娘。）●事務員Gのアレンジ交差点・ルビーの指環（寺尾 聰）●やさしく弾ける♪癒しアレンジで奏でる 名曲セレクション・キセキ（GRe4N BOYZ）●アイ・ラブ・クラシック・組曲『ペール・ギュント』より「朝」（グリーグ）●セロリの電Pパーク！・そばかす（JUDY AND MARY）

月刊ピアノ 2026年2月号

定価：1,100円（10%税込） ※特別定価 仕様：A4変型判縦／116ページ発売日：2026年1月20日発売 JAN：4912076250264商品コード：GTM01102809https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102809

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912076250264https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8NHBN88

