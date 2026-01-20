【17LIVE × 株式会社ファイン】人気イチナナライバー40名が健康習慣をライブでお届け！「カラダにやさしいスープ」等のライブコマースイベントを1月21日より開催

株式会社ファイン

健康食品・サプリメントの製造・販売を行う株式会社ファイン（本社：大阪市淀川区、代表取締役：佐々木 信綱）は、日本最大級のライブ配信プラットフォーム「17LIVE（イチナナ）」にて、選抜されたイチナナライバー40名によるライブコマースイベントを開催いたします。

■ イベント概要

本イベントでは、素材を活かした「LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ」や注目の「眠りの森のココア」など、ファインが誇る人気ラインナップを期間限定の特別セット・特別価格で販売します。イチナナライバーは自身の言葉で商品の魅力を伝えながら、販売数に応じて順位が決まるライブコマースバトルに挑戦。上位入賞者には豪華プライズを用意しており、視聴者も応援することで、ライブならではの楽しさと健康的な生活サポートを同時に体験できます。

期間：2026年1月21日(水)00:00:00～2026年1月27日(火) 23:59:59

詳細は特設サイトをご確認ください。

特設サイト：https://jp.17.live/fine_lohasoup/

17LIVEアプリダウンロード ：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

■ 17LIVE限定・特別販売セットのご紹介

期間中、「17LIVE」リスナーの皆様のライフスタイルに合わせた3つのセットを、17LIVE限定で最大20%OFFの特別価格・全品送料無料にて提供いたします。

１. ぬくぬくセット

じんわり温まる、冬の定番スープとココアのセットです。

内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット

眠りの森のココア

価格： \3,718 ⇒ \2,974（税込）

２. 夜カフェセット

「頑張った自分へのご褒美」に。

話題のMCTコーヒーも入った充実のセットです。

内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット

眠りの森のココア

MCT CLEANSE COFFEE

価格： \5,856 ⇒ \4,684（税込）

３. プレミアムスッキリセット

ファインの人気商品を網羅したトータルケアセットです。

内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット

眠りの森のココア

MCT CLEANSE COFFEE

カロリー気にならないサプリ（糖質専用・脂質専用 各1個）

価格： \9,816 ⇒ \7,852（税込）

■商品詳細

1. LOHASOUP（ロハスープ）カラダにやさしいシリーズ

「健康でいたいけれど、味にもこだわりたい」という声から生まれた、素材本来の旨味を凝縮したスープです。

特徴： アレルギー特定原材料等28品目不使用、香料・動物性原料不使用とカラダの健康をいたわる自然派スープです。

バリエーション： ポタージュ、たまねぎ、野菜、ごぼう、 かぼちゃの5種類。

URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_yasasoup_(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_yasasoup_)

2. 眠りの森のココア

「睡眠に悩みはあるがサプリメントには苦手意識がある」

「ケアが続かない」という方におすすめの、美味しく飲める睡眠ケアです。

特徴： ストレスを和らげ※1、睡眠の質※2（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を向上させる機能性関与成分「GABA」を100mg配合。さらにサポート成分「グリシン」も100mg配合しました。

（※1 一時的・精神的なストレス ※2 眠りの深さ・すっきりとした目覚め）

URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_Fcocoa_(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_Fcocoa_)

3. MCT CLEANSE COFFEE

話題の「MCTオイル」を配合した本格コーヒー。

イヌリンやクロロゲン酸などを配合したスマートな生活を

送りたい方におすすめのコーヒーです。

特徴： エネルギーになりやすい中鎖脂肪酸（MCT）を手軽に摂取。香り高く、満足感のある味わいに仕上げました。

URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=a-000433(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=a-000433)

4. カロリー気にならないサプリ（糖質専用・脂質専用）

「食べたい」をガマンしない、ファインのロングセラーサプリメント。

特徴： 糖質が気になる方への「サラシア」や、脂質が気になる方への

「クロロゲン酸」など、目的に合わせたサポート成分を厳選配合。

持ち運びに便利なパウチタイプです。

URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s-00000i(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s-00000i)

■株式会社ファインについて

より美しく、より健康に

株式会社ファインは、健康食品・サプリメントを1974年の創業以来、研究開発・製造・販売をしている会社です。販売はもちろん製造・研究・検査も自社で行っています。

・会社名：株式会社ファイン

・代表者：佐々木 信綱

・所在地：大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5-36

新大阪トラストタワー20F

・創業：1974年4月1日

・事業内容：機能性表示食品、スープやスーパーフードなどの自然食品、

スポーツドリンクやプロテインなどのスポーツ関連食品をはじめとする

「健康食品」、「サプリメント」や、「医療/介護食」、「医薬品」など、

様々な「健康」に関わる製品を提供している。

・URL：https://corp.fine-kagaku.co.jp/

【製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ファイン お客様相談室

TEL：0120-056-356(通話料無料)

受付時間／ AM9:00～PM6:00(月～金(祝日を除く))