【17LIVE × 株式会社ファイン】人気イチナナライバー40名が健康習慣をライブでお届け！「カラダにやさしいスープ」等のライブコマースイベントを1月21日より開催

写真拡大 (全9枚)

株式会社ファイン

健康食品・サプリメントの製造・販売を行う株式会社ファイン（本社：大阪市淀川区、代表取締役：佐々木 信綱）は、日本最大級のライブ配信プラットフォーム「17LIVE（イチナナ）」にて、選抜されたイチナナライバー40名によるライブコマースイベントを開催いたします。





■ イベント概要

本イベントでは、素材を活かした「LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ」や注目の「眠りの森のココア」など、ファインが誇る人気ラインナップを期間限定の特別セット・特別価格で販売します。イチナナライバーは自身の言葉で商品の魅力を伝えながら、販売数に応じて順位が決まるライブコマースバトルに挑戦。上位入賞者には豪華プライズを用意しており、視聴者も応援することで、ライブならではの楽しさと健康的な生活サポートを同時に体験できます。



期間：2026年1月21日(水)00:00:00～2026年1月27日(火) 23:59:59



詳細は特設サイトをご確認ください。


特設サイト：https://jp.17.live/fine_lohasoup/


17LIVEアプリダウンロード ：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR



■ 17LIVE限定・特別販売セットのご紹介

期間中、「17LIVE」リスナーの皆様のライフスタイルに合わせた3つのセットを、17LIVE限定で最大20%OFFの特別価格・全品送料無料にて提供いたします。



１. ぬくぬくセット


じんわり温まる、冬の定番スープとココアのセットです。


内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット


眠りの森のココア


価格： \3,718 ⇒ \2,974（税込）






２. 夜カフェセット


「頑張った自分へのご褒美」に。


話題のMCTコーヒーも入った充実のセットです。


内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット


眠りの森のココア


MCT CLEANSE COFFEE


価格： \5,856 ⇒ \4,684（税込）








３. プレミアムスッキリセット


ファインの人気商品を網羅したトータルケアセットです。


内容： LOHASOUP カラダにやさしいシリーズ 5箱セット


眠りの森のココア


MCT CLEANSE COFFEE


カロリー気にならないサプリ（糖質専用・脂質専用 各1個）


価格： \9,816 ⇒ \7,852（税込）






■商品詳細

1. LOHASOUP（ロハスープ）カラダにやさしいシリーズ


「健康でいたいけれど、味にもこだわりたい」という声から生まれた、素材本来の旨味を凝縮したスープです。


特徴： アレルギー特定原材料等28品目不使用、香料・動物性原料不使用とカラダの健康をいたわる自然派スープです。


バリエーション： ポタージュ、たまねぎ、野菜、ごぼう、 かぼちゃの5種類。


URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_yasasoup_(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_yasasoup_)







2. 眠りの森のココア


「睡眠に悩みはあるがサプリメントには苦手意識がある」


「ケアが続かない」という方におすすめの、美味しく飲める睡眠ケアです。


特徴： ストレスを和らげ※1、睡眠の質※2（眠りの深さ、すっきりとした目覚め）を向上させる機能性関与成分「GABA」を100mg配合。さらにサポート成分「グリシン」も100mg配合しました。


（※1 一時的・精神的なストレス ※2 眠りの深さ・すっきりとした目覚め）


URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_Fcocoa_(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_Fcocoa_)







3. MCT CLEANSE COFFEE


話題の「MCTオイル」を配合した本格コーヒー。


イヌリンやクロロゲン酸などを配合したスマートな生活を


送りたい方におすすめのコーヒーです。


特徴： エネルギーになりやすい中鎖脂肪酸（MCT）を手軽に摂取。香り高く、満足感のある味わいに仕上げました。


URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=a-000433(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=a-000433)






4. カロリー気にならないサプリ（糖質専用・脂質専用）


「食べたい」をガマンしない、ファインのロングセラーサプリメント。


特徴： 糖質が気になる方への「サラシア」や、脂質が気になる方への


「クロロゲン酸」など、目的に合わせたサポート成分を厳選配合。


持ち運びに便利なパウチタイプです。


URL：https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s-00000i(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s-00000i)






■株式会社ファインについて

より美しく、より健康に


株式会社ファインは、健康食品・サプリメントを1974年の創業以来、研究開発・製造・販売をしている会社です。販売はもちろん製造・研究・検査も自社で行っています。


・会社名：株式会社ファイン


・代表者：佐々木 信綱


・所在地：大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5-36


　　　　 新大阪トラストタワー20F


・創業：1974年4月1日


・事業内容：機能性表示食品、スープやスーパーフードなどの自然食品、


スポーツドリンクやプロテインなどのスポーツ関連食品をはじめとする


「健康食品」、「サプリメント」や、「医療/介護食」、「医薬品」など、


様々な「健康」に関わる製品を提供している。


・URL：https://corp.fine-kagaku.co.jp/



【製品に関するお客様からのお問い合わせ先】


株式会社ファイン お客様相談室


TEL：0120-056-356(通話料無料)


受付時間／ AM9:00～PM6:00(月～金(祝日を除く))