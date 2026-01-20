株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：堤 聡）は、新刊「月刊エレクトーン2026年2月号」を、2026年1月20日に発売いたします。

月刊エレクトーン2026年2月号は、【ヤマハエレクトーンフェスティバル（YEF）2025～ソロ演奏部門 グランドファイナル レポート】と【プロならではのノウハウを伝授！～「オーケストラサウンド」音作りのコツ】の2大特集です。第1特集【ヤマハエレクトーンフェスティバル（YEF）2025】では、2025年12月13日（土）と2025年12月14日（日）によみうりホールにて行われたソロ演奏部門のグランドファイナルの模様をレポート。小学生低学年部門・小学生高学年部門・中学生部門・一般部門に揃った、50名のファイナリストたちによる熱戦の様子を写真とともにお届けいたします。第2特集【「オーケストラサウンド」音作りのコツ】では、講師に大木裕一郎さんをお迎えして、「オーケストラサウンド」の音作りのコツを学びます。特にストリングスにこだわりを持って作るという大木さんに、弦楽器、木管楽器、金管楽器、打楽器のカテゴリーで設定ノウハウを伝授いただきました。今月のピックアップアーティストは、世界的トップドラマー神保彰さんにインタビュー。デビュー45周年記念として1月1日にリリースされたアルバム『34/45』についてお話を伺いました。「ライブ イベントレポート」は、鷹野雅史さんを迎え札幌で開催された『Play On Passion 2025』、大阪で開催された『高田和泉 LIVE AT MIKI』、『川上天馬 26th Birthday Live』や826askaさんの『Live Tour2025 Infinity (東京公演)』など、盛りだくさん。

【収載楽曲】●マンスリースコア・Sanitizer（Official髭男dism）・Actor（幾田りら） *TVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌・私（Mrs. GREEN APPLE） *キリン 午後の紅茶「奇跡の前夜」篇CM曲●リクエスト・雪の華（中島美嘉）・楓（スピッツ） *映画『楓』 原案・主題歌●今でも弾きたい 日本のヒット・メロディー・BLIZZARD（松任谷由実）●オーケストラの館・歌劇「トゥーランドット」より（プッチーニ）●みんな大好き！インスト曲♪・じゃあ、あんたが作ってみろよ Main Theme Big Band（金子隆博） *TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』より●アレンジのコツ 教えます！ アレンジ塾・幻想即興曲（ショパン）●ピアノ＆エレクトーン アンサンブルスコア・笑ったり転んだり（ハンバート ハンバート） *NHK連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌●弾き歌いにチャレンジ♪・果てない空（嵐）●かんたん初級アレンジ・365日の紙飛行機全13曲

【試聴動画】https://sheetmusic.jp.yamaha.com/blogs/journal/electone※一部楽曲を除く【別売レジストデータ】 ○対応機種：ELS-02C/ ELS-02/ ELS-02X/ ELC-02/ ELB-02/ ELS-01C/ ELS-01/ ELS-01X/ D-DECK○データご購入：（1）Muma（2）ぷりんと楽譜（PCサイト） https://www.print-gakufu.com/（3）ヤマハミュージックデータショップ https://yamahamusicdata.jp/

月刊エレクトーン2026年2月号

定価：1,320円（10％税込） ※特別定価仕様：A4判縦／116ページ 発売日：2026年1月20日発売 JANコード：4912020610267商品コード：GTM01102837https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTM01102837

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4912020610267https://www.amazon.co.jp/dp/B0G8M424WG

