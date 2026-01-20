「すべてはゴキブリを見ないために」 を目指して生活空間に「馴染む」グレージュ色のゴキブリ駆除エサ剤　アース製薬から、『ブラックキャップ フィットタイプ』新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端 克宜、以下「アース製薬」）は、ゴキブリ用駆除エサ剤の主力ブランド『ブラックキャップ』シリーズより、生活空間に馴染むグレージュ色を採用した新製品『ブラックキャップ フィットタイプ』を、2026年2月2日（月）より全国で発売します。

（上）ブラックキャップ フィットタイプ 16個入 （下）ブラックキャップ フィットタイプ 32個入

ゴキブリ駆除エサ剤は、駆除だけでなく、「見ることなく退治したい」という事前対策のニーズに応える製品です。

しかし、自社調査の結果、従来の黒い容器に対して「見た目が生活空間にあわない為、置きたくない。」と感じている方が21％にのぼることが判明しました。そこで当社は、より多くのお客様をゴキブリの不安から解放するため、デザイン性と機能性を両立させた『ブラックキャップ フィットタイプ』を発売いたします。2005年の発売以来、「すべてはゴキブリを見ないために。」を掲げて市場を牽引してきた『ブラックキャップ』。本製品もその高い信頼性を継承し、速効成分フィプロニル配合により、置いたその日から約1年間効果が持続します。薬剤抵抗性ゴキブリやメスの持つ卵、さらに巣に潜む仲間までまるごと退治する「12の効果」で、今後もお客様の安心で快適な暮らしをサポートしてまいります。

【製品特長】

新製品『ブラックキャップ フィットタイプ』は、高い駆除効果を維持しつつ、「すき間」「お部屋」「ゴキブリ」の3要素にフィットするよう設計されています。

1. お部屋にフィットするグレージュ色を採用

お部屋に馴染むグレージュ色を容器カラーに採用しました。目立たずゴキブリ対策ができる点が特長です。

2. 厚さ約1/3のスリム設計ですき間にフィット

容器の厚さは従来の『ブラックキャップ』と比較して約1/3のスリム設計（9mm）です。そのため、冷蔵庫の下や食器棚、電子レンジの下など、ゴキブリが潜むあらゆるすき間にピッタリ設置できます。

3. 3段階の侵入口であらゆるゴキブリにフィット

ゴキブリは体にフィットする狭い場所を好む習性があるため、アース独自の「超侵入構造」を採用しました。幼虫（3mm）、小型ゴキブリ（5mm）、大型ゴキブリ（7mm）の体サイズに合わせた3段階の侵入口を設け、ゴキブリを逃さず誘い込み、駆除します。

4. 置いたその日から効き、1年間巣ごと退治

速効成分フィプロニルを配合しており、エサを食べたゴキブリを速効駆除します。さらに、食べたゴキブリのフンや死骸を食べた巣のゴキブリも駆除し、メスの持つ卵（抱卵初期のメスに対しての効果）やピレスロイド系薬剤抵抗性ゴキブリにも効き、約1年間効果が持続します。（使用環境により異なります）

【製品概要】

製品名：ブラックキャップ フィットタイプ 16個入

販売名：アースゴキブリダンゴ FC-14c

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリの駆除

内容量：16個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品名：ブラックキャップ フィットタイプ 32個入

販売名：アースゴキブリダンゴ FC-14c

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリの駆除

内容量：32個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品名：ブラックキャップ 12個入

販売名：アースゴキブリダンゴ FC-14a

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリの駆除

内容量：12個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春頃から全国にて順次切替

製品名：ブラックキャップ 18個入

販売名：アースゴキブリダンゴ FC-14a

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリの駆除

内容量：18個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春頃から全国にて順次切替

※「ブラックキャップ 12個入」「ブラックキャップ 18個入」はパッケージをリニューアルいたします。2026年春頃から全国にて順次切替をおこなって参ります。