受賞歴をもつ、【FiOLATTE(フィオラッテ)】看板商品の『サンドクッキー』が“さらに美味しく”リニューアルいたしました！

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）が展開するラテアートをテーマにしたスイーツ専門店【FiOLATTE（フィオラッテ）】は、『サンドクッキー』をさらに美味しく、リニューアルしたことをお知らせいたします。

クッキーとチョコの一体感をさらに追求。甘く上品なくちどけ。

2024年12月の発売以来、当店人気No.1商品として多くのお客様よりご好評いただく看板スイーツ。なめらかなマスカルポーネチョコ※を、コーヒー香るさっくりと焼き上げたショコラクッキーでサンドしたラテスイーツです。チョコ※にマスカルポーネを練り込むことで、まるでティラミスのような上品な味わいをお愉しみいただける、ファンの多い一品です。

また、昨年度の『みんなが贈りたい。JR東日本おみやげグランプリ2025』にて、数々のエントリー商品の中から総合準グランプリを獲得しました。日常のご褒美から、帰省・出張時のお手土産まで、さまざまなシーンでお選びいただいております。

◆”さらに美味しく”リニューアルの秘密

１.サクッと繊細なクッキー生地

生地を混ぜ合わせる加減をより細やかに調整し、空気の入った軽い食感を追求しました。また、その日の気温・湿度に応じて焼き上げ温度を微調整。常にベストな焼き色に仕上げることで、どこから食べても、軽やかでサクッとした繊細な食感を実現しました。

２.こだわりのくちどけ

チョコプレート※のくちどけ感を左右する、温度管理を徹底的に見直しました。軽やかなクッキーに寄り添う、心地よいチョコのくちどけを感じていただけます。

３.まるでティラミスのよう、一体感ある自慢の味わい

クッキーの軽さとチョコのくちどけを追求したことで、「心ほどける」ような一体感のある味わいに、仕上がりました。

※チョコレートコーチングを使用

◆商品概要

【商 品 名】 サンドクッキー

【入数・価格】 9枚入 1,198円

18枚入 2,376円

27枚入 3,564円

※全て税込

これまでご愛顧いただいているファンの方にも、初めて手に取っていただく方にも、自信をもってお届けできる『サンドクッキー』に仕上がりました。リニューアルしたフィオラッテの看板商品を、この機会に是非ご賞味ください。

【 FiOLATTE 】商品紹介

ダックワーズサンド

ラムレーズンを練り込んだカフェラテ風味の発酵バタークリームを、ほんのりとシナモンが香るサクサクなダックワーズ生地でサンドしました。華やかなカフェラテの薫りのなかに、ラムレーズンとシナモンのアクセントが楽しめる、とても濃厚で贅沢なお味の逸品です。

3個入 1,944円（税込） ※要冷蔵、1日数量限定商品

ミルフィユ

ほろ苦いカカオニブと、キャラメルのコクのある甘みがカフェラテクリームの上品な薫りを引き立てます。香ばしく焼き上げたパイとの食感のハーモニーもお愉しみください。

4個入 1,296円／8個入 2,592円（全て税込）

【 FiOLATTE 】ブランドロゴ&ストーリー

店舗情報

店舗名称：FiOLATTE エキュート品川店

住 所：〒108-0074 東京都港区高輪3-26-27

営業時間：平日・土 8:00~22:00 日・祝 8:00~21:00

※館の営業時間に準ずる

＜公式サイト＞ https://sucreyshopping.jp/fiolatte

＜X(旧Twitter)＞ https://x.com/FiOLATTE_PR

＜Instagram＞https://www.instagram.com/fiolatte_official/

会社情報

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ