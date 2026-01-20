ブラザー、A3ビジネスインクジェット複合機5機種新発売

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社（本社：名古屋市 社長：池田和史）の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社（本社：名古屋市 社長：安井宏一）は、高速プリントと高耐久を実現するブラザー独自のインクジェット印刷技術「MAXIDRIVE(マキシドライブ)」を搭載したA3ビジネスインクジェット複合機の新製品５機種を2月下旬に発売する。

このたび発売する新製品は、ブラザー独自のインクジェット印刷技術「マキシドライブ」を搭載し、1分間にA4カラー約30ページ【※1】という高速プリントと、約30万ページ【※2】の印刷に対応する高い耐久性を実現した。また、大容量インクカートリッジを搭載した「ファーストタンク」シリーズは、ランニングコストを抑え、インク交換の手間を軽減できるため、大量印刷のニーズにも応える。

今後もブラザーは、職場でも家庭でも快適な印刷環境を提供できるよう、インクジェットプリンター・複合機のラインアップおよび関連サービスを強化していく、と担当者は語った。

■A3ビジネスインクジェット複合機スペシャルページ

https://www.brother.co.jp/product/printer/special/bij/technology/index.aspx

●製品特長

インクジェット印刷技術「マキシドライブ」で「快適」と「安心」を実現

【1】高速プリントで快適

・・・1分あたりA4カラー約30ページ、A4モノクロ約31ページ【※1】の高速プリントを実現した。また、1枚目のプリントスピード【※3】が4.6秒と短いため印刷を待つ時間を最小限に抑える。

【2】高耐久で安心

・・・インクジェットプリンターでありながら７年間または約30万ページ【※2】の高耐久を実現した。大量に印刷するビジネス用途でも長く使うことができる。

【3】低コスト【※1】で安心

・・・1ページあたりのインクコストがA4カラー約3.9円、A4モノクロ約0.8円（各税込）でランニングコストを削減する。（対象機種：MFC-J7610CDW、MFC-J7510CDW）また、消費電力は従来機種【※4】と比べて約33％削減するなどコスト削減と環境負荷の低減に貢献する。

レギュラーモデルにファクス非搭載モデルを追加

ブラザーのA3インクジェット複合機として初めて、ファクス機能を省いた「DCP-J7205CDW」をラインアップに加えた。ビジネスはもちろん、在宅ワークや自宅学習など、A3プリントを必要とされるお客様の多様なニーズに応える。

大容量インクカートリッジ搭載ファーストタンクモデル

1回のインク交換でA4モノクロは約6,000ページ、カラーは約5,000ページ【※1】の印刷が可能で、インク交換の手間を削減する。インクカートリッジは製品の前面から交換できる。

●インクジェット印刷技術「マキシドライブ」を搭載

「マキシドライブ」は、ブラザーがこれまで培ってきたインクジェット印刷技術をベースに設計した、ブラザー独自のインクジェット印刷技術だ。インクジェットの心臓部「プリントチップ」に「マキシドライブ」の技術を詰め込んだ「マキシドライブ プリントチップ」では、従来機種よりも吐出可能な液滴サイズを大きくすることで、高画質を維持しながら印刷速度が向上した。また、長期使用によるプリントチップの駆動劣化を最小限に抑え、耐久性が向上した。

◆速さとロングライフを支えるインクジェット印刷技術 MAXIDRIVE

https://global.brother/ja/digest/technology/maxidrive

●サポート＆サービス

安心のアフターサポート

１．無償の保証期間を延長

・・・ブラザーオンラインプラス「ハイプリ」に登録することで、1年間のメーカー保証期間に加えて2年間で1回使える無償修理サービス【※5】を利用できる。保証期間を延長することができ、長く安心して使うことができる。

■「ハイプリ」スペシャルサイト： https://online.brother.co.jp/service/plus/hipri/

２．最長7年までの定額保守サービス

・・・定額保守サービス「ブラザーサービスパック」は、製品購入時にオプションとして購入できる。最長7年間の契約で、期間中は何度でも修理対応する。

使うほどお得なポイントサービス

・・・「トク刷るポイント」【※6】対象製品をサービスに登録すると、ご利用に合わせて自動でポイントが貯まる。貯まったポイントは、近くのコンビニで使えるギフトや日頃の買い物の決済で使えるポイントなどに交換できる。

■「トク刷るポイント」スペシャルサイト： https://online.brother.co.jp/service/plus/tokusuru/

●製品詳細

■大容量インクカートリッジ搭載ファーストタンクモデル

・MFC-J7610CDW

オープン価格 （参考価格：税込118,800円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj7610cdw/index.aspx

・MFC-J7510CDW

オープン価格 （参考価格：税込99,000円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj7510cdw/index.aspx

■レギュラーモデル

・MFC-J7310CDW

オープン価格 （参考価格：税込63,250円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj7310cdw/index.aspx

・MFC-J7110CDW

オープン価格 （参考価格：税込45,650円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/mfcj7110cdw/index.aspx

・DCP-J7205CDW

オープン価格 （参考価格：税込50,050円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/inkjet/dcpj7205cdw/index.aspx

【※1】：用紙サイズA4片面。ランニングコストおよびプリントスピード、印刷可能ページ数に関する数値の詳細はブラザーホームページをご確認ください。

【※2】：7年間の無償修理を保証するものではありません。製品寿命は、30万ページまたは7年のいずれか早い方となります。環境によっては30万ページより前に、廃インクパッドの交換が必要になる場合があります。

【※3】：解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。

【※4】：MFC-J7610CDWとMFC-J7600CDW（2022年モデル）との比較

【※5】：ブラザー純正インクご使用のお客様のみ本サービスをご利用いただけます。本サービスをご利用いただくには、プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境（有線LAN/無線LAN）でご使用することと、ご購入後半年以内に「ハイプリ」へのご登録を完了していることが条件となります。A3インクジェットプリンターの修理に発生する送料または出張費は、お客様のご負担になります。詳細は「ハイプリ」スペシャルサイトにてご確認ください。

【※6】：本サービスをご利用いただくには、プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境（有線 LAN/無線 LAN）でご使用することが条件となります。ポイントの有効期限は2年間です。詳細は「トク刷るポイント」スペシャルサイトにてご確認ください。

【※7】：各製品はオープン価格です。参考価格はブラザーダイレクトクラブにおける2026年2月時点での販売予定価格

＜お客様 お問い合わせ先＞

サポートサイトhttps://www.brother.co.jp/support/

ブラザーコールセンター0570-061017