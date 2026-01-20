バレンタインに！簡単2STEP！卵と混ぜて焼くだけで手作りチーズケーキがつくれる「フィラデルフィア」ブランド史上初「フィラデルフィア チーズケーキミックス」1月28日（水）より全国にて数量限定発売
森永乳業は、「フィラデルフィア」シリーズより、「フィラデルフィア チーズケーキミックス」を、1月28日（水）より全国にて数量限定で発売いたします。
140年以上の歴史がある「フィラデルフィア」は、売上世界No.1のクリームチーズブランドです※１。日本においても、森永乳業が1970年に初めてクリームチーズを発売して以来、多くのお客さまに支持され続け、2025年に55周年を迎えたロングセラーブランドです。
※１ ユーロモニターインターナショナル調べ：乳製品及び乳製品代替品2025年版 小売販売額ベース スプレッドチーズカテゴリー 2024年
近年、物価高や手作り回帰により、バレンタイン手作りスイーツのニーズが高まっています。また、2月のバレンタインシーズンにチーズケーキの材料として使用されることの多いクリームチーズの需要が高まることがわかっています※２。
※２ インテージSRI＋ チーズ市場（クリームフレーバー、タブ・ブリック形態 ※森永定義）累計販売金額 2024年4月～2025年3月
このような背景をうけ、「フィラデルフィア」シリーズから、自宅で簡単に手作りチーズケーキがお楽しみいただける「フィラデルフィア チーズケーキミックス」を新発売します。ほどよい酸味のあるクリームチーズに、マスカルポーネをブレンドすることで、ミルクのコクを感じる味わいに仕立てました。柔らかい使用感のため、冷蔵庫から出してすぐにスイーツ作りに使えます。
「フィラデルフィア チーズケーキミックス」と卵を混ぜて焼くだけの2STEPで簡単にベイクドチーズケーキが手作りできます。また、チーズケーキ作りだけでなく「フィラデルフィア チーズケーキミックス」をそのままクラッカーにのせたり、チーズケーキ味のアイスやティラミス作りに使用するなど、お好みのアレンジもお楽しみいただけます。
手軽においしい手作りチーズケーキを楽しみたい方は、「フィラデルフィア チーズケーキミックス」をお試しください。
https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1384-71418d9920d36a0a9c3b102cbd9ad6ef.pdf
1．商品特長
１. 自宅で簡単に手作りチーズケーキがお楽しみいただける商品です。
２. ほどよい酸味のあるクリームチーズに、マスカルポーネをブレンドすることで、ミルクのコクを感じる味わいに仕立てました。
３. 柔らかい使用感のため、冷蔵庫から出してすぐにスイーツ作りに使えます。
４. 「フィラデルフィア チーズケーキミックス」と卵を混ぜて焼くだけの2STEPで簡単にベイクドチーズケーキが手作りできます。また、チーズケーキ作りだけでなく「フィラデルフィア チーズケーキミックス」をそのままクラッカーにのせたり、チーズケーキ味のアイスやティラミス作りに使用するなど、お好みのアレンジもお楽しみいただけます。
2．商品概要
3．参考情報
＜「フィラデルフィア チーズケーキミックス」アレンジレシピページ＞
https://www.happy-philly.jp/recipe/category/commodity/philly_cheesecakemix/
ベイクドチーズケーキやレアチーズケーキなどのチーズケーキ作りだけでなく、チーズケーキ味のアイスやティラミス作りに使用するなど、お好みのアレンジもお楽しみいただけます。
4．お問い合わせ先
＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744
＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp
＜「フィラデルフィア」ブランドサイト＞ https://www.happy-philly.jp/
*フィラデルフィアはモンデリーズ・インターナショナルグループにより使用許諾されている商標です。