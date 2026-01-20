バレンタインに！簡単2STEP！卵と混ぜて焼くだけで手作りチーズケーキがつくれる「フィラデルフィア」ブランド史上初「フィラデルフィア チーズケーキミックス」1月28日（水）より全国にて数量限定発売

森永乳業株式会社

　森永乳業は、「フィラデルフィア」シリーズより、「フィラデルフィア チーズケーキミックス」を、1月28日（水）より全国にて数量限定で発売いたします。



　140年以上の歴史がある「フィラデルフィア」は、売上世界No.1のクリームチーズブランドです※１。日本においても、森永乳業が1970年に初めてクリームチーズを発売して以来、多くのお客さまに支持され続け、2025年に55周年を迎えたロングセラーブランドです。


※１ ユーロモニターインターナショナル調べ：乳製品及び乳製品代替品2025年版　小売販売額ベース スプレッドチーズカテゴリー　2024年



　近年、物価高や手作り回帰により、バレンタイン手作りスイーツのニーズが高まっています。また、2月のバレンタインシーズンにチーズケーキの材料として使用されることの多いクリームチーズの需要が高まることがわかっています※２。


※２ インテージSRI＋ チーズ市場（クリームフレーバー、タブ・ブリック形態 ※森永定義）累計販売金額 2024年4月～2025年3月



　このような背景をうけ、「フィラデルフィア」シリーズから、自宅で簡単に手作りチーズケーキがお楽しみいただける「フィラデルフィア チーズケーキミックス」を新発売します。ほどよい酸味のあるクリームチーズに、マスカルポーネをブレンドすることで、ミルクのコクを感じる味わいに仕立てました。柔らかい使用感のため、冷蔵庫から出してすぐにスイーツ作りに使えます。


　「フィラデルフィア チーズケーキミックス」と卵を混ぜて焼くだけの2STEPで簡単にベイクドチーズケーキが手作りできます。また、チーズケーキ作りだけでなく「フィラデルフィア チーズケーキミックス」をそのままクラッカーにのせたり、チーズケーキ味のアイスやティラミス作りに使用するなど、お好みのアレンジもお楽しみいただけます。




　手軽においしい手作りチーズケーキを楽しみたい方は、「フィラデルフィア チーズケーキミックス」をお試しください。


https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1384-71418d9920d36a0a9c3b102cbd9ad6ef.pdf

1．商品特長


１. 自宅で簡単に手作りチーズケーキがお楽しみいただける商品です。


２. ほどよい酸味のあるクリームチーズに、マスカルポーネをブレンドすることで、ミルクのコクを感じる味わいに仕立てました。


３. 柔らかい使用感のため、冷蔵庫から出してすぐにスイーツ作りに使えます。


４. 「フィラデルフィア チーズケーキミックス」と卵を混ぜて焼くだけの2STEPで簡単にベイクドチーズケーキが手作りできます。また、チーズケーキ作りだけでなく「フィラデルフィア チーズケーキミックス」をそのままクラッカーにのせたり、チーズケーキ味のアイスやティラミス作りに使用するなど、お好みのアレンジもお楽しみいただけます。



2．商品概要




3．参考情報


＜「フィラデルフィア チーズケーキミックス」アレンジレシピページ＞


https://www.happy-philly.jp/recipe/category/commodity/philly_cheesecakemix/


　ベイクドチーズケーキやレアチーズケーキなどのチーズケーキ作りだけでなく、チーズケーキ味のアイスやティラミス作りに使用するなど、お好みのアレンジもお楽しみいただけます。




4．お問い合わせ先　　　


＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室　ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744


＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp


＜「フィラデルフィア」ブランドサイト＞ https://www.happy-philly.jp/


*フィラデルフィアはモンデリーズ・インターナショナルグループにより使用許諾されている商標です。