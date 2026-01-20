あさま空山望、『星降る夜のバレンタイン・ホワイトデーステイプラン』を1月20日（火）より販売開始静寂の森で味わうナイトロゼと、旅の余韻を持ち帰るフラワーボックスを提供

合同会社空山望くらぶ

合同会社空山望くらぶ（本社：群馬県吾妻郡）が運営する北軽井沢の一棟貸しヴィラリゾート「あさま空山望（くうざんぼう）」は、 バレンタインやホワイトデーシーズンに合わせて、星空そのものを体験価値とする記念日プラン『星降る夜のバレンタイン・ホワイトデーステイプラン』を、1月20日（火）より予約販売し、1月23日（金）より提供開始します。

『星降る夜のバレンタイン・ホワイトデーステイプラン』イメージ

■星空そのものを体験価値にする、記念日ステイ

一年の中で最も空気が澄み渡り、星々がその輝きを増す冬の北軽井沢。あさま空山望では、華やかな装飾やイベントに頼るのではなく、この地に流れる静寂と、澄み切った空気、頭上に広がる満天の星空を主役にした大人のための記念日プランを、バレンタインおよびホワイトデーシーズンに合わせてご提案します。大切なパートナーと肩を並べ、夜空の星の瞬きに身を委ねる。そんな、ここでしか味わえない特別な時間そのものを贈り物にする滞在をお届けします。



■静寂の森で味わうナイトロゼと、旅の余韻を持ち帰るフラワーボックス

本プランでは、星空の下で過ごす時間をより豊かに彩る以下の2つの特典をご用意いたします。

ナイトロゼ・セレブレーション

夕食後、眠りにつく前の最も星が美しく輝く時間帯に、希少なシャトー・ワイマラマ「vin rose」のハーフボトルをお部屋へお届けします。フレッシュなベリーの香りとシトラスのニュアンスが広がる酸味をお楽しみください。グラスには、季節の彩りとして一粒のいちごを。キリリと冷えた淡い桜色のロゼを片手に、ヴィラのテラスやリビングから、刻一刻と表情を変える夜空を愉しむ、大人のための時間です。

選べるフラワーボックス

静寂の夜の余韻を、チェックアウト後もご自宅でお愉しみいただけるよう、フレッシュフラワーボックスをご用意いたします。ホワイト・グリーン・ピンク・レッドを基調とした洗練されたデザインからお選びいただけます。（オプションとして一部プリザーブドフラワーへの変更も承ります）

シャトー・ワイマラマ「 vin rose 」イメージフレッシュフラワーボックス（左）・プリザーブドフラワーボックス(右)

■北軽井沢の旬を感じる自然体験

天空の道ロマンティック星空ツアー

ネイチャーガイドが、当施設の敷地内でも随一の星空観賞スポットである「天空の道」へご案内。標高 1,100m の澄んだ空気の中で見上げる満天の星は、バレンタインやホワイトデーの思い出を彩ります。

時間： 20 時 00 分～ 21 時 00 分

集合：ご宿泊されるヴィラ

持ち物：動きやすい服装（スカート不可）・運動靴・懐中電灯

※ツアー提携先： アサマフィールドネットワーク

■軽井沢ガーデンファーム「いちご狩り」体験

日中のアクティビティとして、近隣の「軽井沢ガーデンファーム」でのいちご狩りオプション。美しい自然環境で栽培され真っ赤に熟した高原いちごのとろけるような甘みと上品な旬の味覚をご堪能ください。

■プラン概要

星降る夜のバレンタイン・ホワイトデーステイプラン

宿泊期間 ：2026年1月23日（金）～2026年3月15日（日）まで

部屋タイプ ：全タイプ

含まれるもの ：室料、朝食・夕食、バレンタイン＆ホワイトデー特典(フレッシュフラワーボックス・ロゼハーフボトル1本）、サービス料、宿泊税

＜ 1泊1室2名利用の場合＞※全て税込

・プレジデンシャルスイート「ポラリス」（定員：8名）： 151,500円/名～

・スーペリアスイート「シリウス」（定員：6名）： 121,500円/名～

・デラックススイート「カシオペア」（定員：4名）： 101,500円/名～

※客室料金は宿泊人数・期間により異なります。詳細は予約サイトをご覧ください。

予約サイト ：https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated(https://booking.kuzanbo.jp/booking/result?code=0194b004-2297-774c-b386-c9819f6bd753&search_type=undated)



■オプション

・プリザーブドフラワーボックスへの変更：10,000円(税込)

・天空の道ロマンティック星空ツアー：15,000円/名（税込）

・軽井沢ガーデンファーム 信州いちご摘み取り収穫体験コースオプション：追加料金 2,000円/名～ （税込）

(4歳以上同一料金・入園料・いちご250g料金込み）

※火曜定休・スケジュールなどにより対応できない場合がございます。

※あさま空山望よりお客様ご自身でご移動いただきます。

【「あさま空山望」概要】

世界的デザイナー・コシノジュンコ氏の監修により誕生した「あさま空山望」は、北軽井沢の大自然の中に佇む一棟貸しヴィラリゾートです。 60,000 平方メートル を超える広大な敷地には、全 16 棟の宿泊ヴィラやレストラン「天空柁イニング」、温浴施設「天空スパ」、ラウンジ、ドッグランを贅沢に配置。全棟からは雄大な”浅間山ビュー”の絶景を一望でき、大自然に溶け込んだグランピングのような空間で愛犬も一緒に非日常を堪能いただけます。まるで別荘を訪れたかのようなプライベートなひと時をお過ごしください。

所在地：群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢 2032 2577－

敷地面積：約 62,000 平方メートル

HP ： https://www.kuzanbo.jp/・ INSTAGRAM ： @asamakuzanbo_official

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJagIHN2kME ]

【会社概要】

会社名： 合同会社空山望くらぶ

代 表： 尾立 源幸

住 所： 〒 377-1412 群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢 2032-2577

設 立： 2020 年 1 月

事業内容：リゾートホテルの開発および管理・運営