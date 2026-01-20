kintoneデータの分析利活用を自動化。トヨクモ、kBackupにて外部ストレージへの自動エクスポート機能をリリース

トヨクモ株式会社

誰でも簡単に使えるビジネス向けのクラウドサービスを提供するトヨクモ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山本 裕次、以下トヨクモ）は、サイボウズ株式会社（本社：東京都中央区、社長：青野 慶久、以下サイボウズ）が提供する業務改善プラットフォームである「kintone」のデータをバックアップする「kBackup(https://www.kintoneapp.com/kbackup)」において、バックアップデータのGoogle Drive、Microsoft OneDrive連携の提供を開始するほか、これらが利用可能な「プロフェッショナルコース」を新設することを発表いたします。

これまでのデータ保護という役割を超え、バックアップデータをBIツール等で即座に利活用できる「データ利活用インフラ」へと進化し、DX推進を強力に支援します。

背景と課題：kintoneにおける「データのサイロ化」

現在、多くの企業でkintoneの導入が進む一方で、アプリ内に蓄積されたデータが分析や経営判断に活かされにくいというデータのサイロ化が課題となっています。

kintone内にあるデータを外部ツールで分析するためには、担当者が手動でCSVを書き出す作業が必要です。ETLツール（データ連携ツール）を導入していない場合、この作業がボトルネックとなり、データ経営への移行を阻む要因となっていました。

バックアップデータのGoogle Drive・Microsoft OneDrive連携機能でできること

この度リリースした、バックアップデータのGoogle Drive・Microsoft OneDrive連携機能は以下の4つの価値を提供し、データを活用可能な資産へと変貌させます。

活用イメージ

- BI連携を自動化Google Drive・Microsoft OneDriveへデータが自動で書き出されるため、BIツールへのデータ供給を完全自動化できます。- データ所有権を確立自社が管理するストレージに保存することで、kintone外でのデータ保全性を高め、ガバナンスを強化できます。- 出力形式従来のCSV形式に加えて、Google スプレッドシート形式での出力にも対応。データを加工する手間を最小限に抑えます。- 専門知識不要のクイックな設定プログラミング等の専門知識は一切不要です。数分の設定で、堅牢なデータ・パイプラインが完成します。

kintoneのデータを普段お使いのBIツールでグラフ化し、意思決定の促進に繋げる

VLOOKUPやマクロを組んだスプレッドシートにデータを転記し、月次の集計作業をカンタンに

サービス詳細・料金

新設コース名：プロフェッショナルコース

料金：35,000円/月（税別）

主な機能：プレミアムコースの機能に加え、外部ストレージ（Google Drive /Microsoft OneDrive）への自動エクスポート、出力形式の選択（CSV / Google スプレッドシート）など

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32205/table/217_1_2c5d4aabf0feed4aee7058e52ef2952d.jpg?v=202601200551 ]

30日間の無料お試し環境でもプロフェッショナルコースの全機能をご利用いただけます。

そのほかの機能については以下ページをご覧ください。

料金ページ：https://www.kintoneapp.com/kbackup/pricing

kintoneとは

東証プライム上場企業の3社に1社を含む、41,000社以上が利用しているサイボウズのノーコード・ローコードツール。ITの知識がなくても自社の業務に合わせたアプリを作成でき、日々変化する業務にあわせた改良も簡単に素早くできます。主な機能として「データベース＋ワークフロー＋コミュニケーション」の特性があり、顧客管理、出張申請、業務日報など幅広い用途で活用できるため、現場主導の継続的な業務改善を実現します。

製品サイト：https://kintone.cybozu.co.jp

15,000契約を突破したトヨクモ kintone連携サービス

トヨクモでは、6つのkintone連携サービスを提供しており、サイボウズが設定している評価基準「Cybozu Partner Network Report」にて、星評価を獲得しています。

社内はkintone、社外の人とのやりとりはトヨクモkintone連携サービスでお客様を「非効率な業務から解放する」ために、これからもサービスの開発・提供を続けて参ります。

製品サイト：https://www.kintoneapp.com/

導入事例：https://www.kintoneapp.com/case

お問い合わせ：https://www.kintoneapp.com/contact

トヨクモ株式会社 会社概要

クラウドを使ったテクノロジーとアイデアで、誰でも簡単に使えるクラウドサービスを提供するSaaS企業です。

クラウドサービスは、20,000契約(グループの累計、2025年5月時点)超えを実現しております。従来に無いサービス着眼点、簡単な操作、シンプルな機能と分かりやすいユーザーインターフェイスで、 日常的にパソコンやスマートフォンを活用していないIT初心者の方にとっても、安心して利用できるサービスを提供し、 企業における情報化の第一歩を支援しています。

商号：トヨクモ株式会社（Toyokumo, Inc.）

代表：山本 裕次

設立：2010年8月

URL：https://toyokumo.co.jp

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（コード番号 4058）

事業内容：クラウドサービスの開発/提供、新サービスの開発と運用

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。

