株式会社Jitera、株式会社インスウェーブジャパンと戦略的パートナーシップ契約を締結

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」を提供する株式会社Jitera（代表取締役：柳澤 直、以下「当社」）は、エンタープライズ向けUI/UXプラットフォームを提供する株式会社インスウェーブジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 星空、以下「インスウェーブ」）と、事業提携に関する基本契約およびソリューションパートナー契約を締結いたしました。

本提携により、インスウェーブの「WebSquare AI」が持つ高度なUI/UX構築技術と「Jitera」のコンテキストによる次世代の開発環境を組み合わせた最適なソリューションを提供し、金融業、公共インフラ、製造業など幅広い業界におけるレガシーシステムのモダナイゼーションおよびDX推進における課題解決を支援してまいります。

Jiteraのテクノロジーパートナーについて

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」の技術を活用し、パートナー企業の顧客に対して、より高度なシステム開発の構築を推進するための協業体制です。

このパートナーシップにより、パートナー企業は「Jitera」を活用した次世代の開発環境によって受託開発業務やコンサルティングサービスを提供できるようになります。また、パートナー企業は顧客に対して、各社の開発環境に適した形で「Jitera」の導入を支援し、セキュリティと生産性を両立した開発環境の構築が可能となります。

パートナー制度について：https://jitera.com/ja/partner

関係者コメント

株式会社インスウェーブジャパン （代表取締役社長：金 星空様）

両社のAI技術を活用した開発シナジー効果を大いに期待しております。

また、両社が有するグローバル拠点を活かし、日本国内のみならず、韓国を含めたアジア太平洋地域におけるシステム開発のAIグローバル標準を共に創出してまいりたいと考えております。

株式会社インスウェーブジャパンについて

株式会社インスウェーブジャパンは、韓国KOSDAQ市場に上場するInswave Co., Ltd.の日本法人として2025年に設立されました。、HTML5準拠のエンタープライズUI/UXプラットフォーム「WebSquare5」およびAI技術を搭載した「WebSquare AI」を主力製品とし、金融、公共、製造、流通など多岐にわたる業界で、標準化された高品質なWebシステムの構築を支援しています。AIとUI/UX技術の融合によるデジタル・トランスフォーメーション（DX）を推進し、顧客のビジネス価値最大化に貢献しています。

URL：https://www.inswave.jp/（日本公式サイト）

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」とは

AIコンテキストプラットフォーム「Jitera」は、コンテキストを基盤とする次世代の開発・業務環境として業務プロセスを革新し、事業成長を促進するAIエージェントです。個人特有の暗黙知や組織のノウハウをコンテキストとして蓄積。現場で使えば使うほどAIエージェントが成長し、組織ごとのカスタマイズAIエージェントとして精度の高い応答およびドキュメント生成を行います。Jitera独自のAIプラットフォームが、システム開発全体の自動化と日々の業務の効率化を実現します。

特にシステム開発・改修において開発プロセス全体を横断的に効率化させ、既存システムのコードから高精度な設計書を自動生成するなどリバースエンジニアリングやモダナイゼーションで活用されています。

