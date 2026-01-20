防災をもっと身近に、日常に。IKUSAが「防災キャンパー検定」の問題制作・監修を担当

株式会社IKUSA

株式会社IKUSA（本社：東京都、以下IKUSA）は、一般社団法人 防災キャンパー協会が新たに立ち上げたオンライン検定「防災キャンパー検定」において、検定問題の制作および監修を担当しました。

近年、地震や豪雨などの自然災害が相次ぎ、防災への関心は高まっています。一方で、「何から始めればよいかわからない」「内容が難しく、継続しにくい」といった声も多く、防災を日常に根づかせるための新しいアプローチが求められていました。

こうした背景のもと、防災キャンパー協会が企画した「防災キャンパー検定」は、楽しみながら防災を学び、自身の備える力を確認できるオンライン検定です。IKUSAは、体験型防災研修や防災イベントを数多く手がけてきた知見を活かし、実生活での判断や行動につながる設問設計を行いました。

検定の詳細・受験はこちら :https://bousaicamper.share-wis.com/

防災キャンパー検定とは

防災キャンパー検定は、講座や教材の購入を前提とせず、スマートフォンやパソコンから、好きなタイミングで受験できるオンライン検定です。特別な事前学習を必要とせず、日常生活やアウトドアの中で身につけてきた知識や経験を、そのまま試せる点が特徴です。

設問は、アウトドア、日常生活、非常時といった複数の場面を横断する内容で構成されており、防災を「知識として覚えるもの」ではなく、「行動に活かす力」として捉えることを重視しています。

IKUSAは、これまで企業や自治体向けに行ってきた防災研修やイベントの経験をもとに、実用性と分かりやすさの両立を意識した問題制作を行いました。防災初心者の方から、日頃から備えを意識している方まで、それぞれの「今の防災力」を確認できる内容となっています。

問題制作を通じたIKUSAの取り組み

IKUSAは、「あそび」を通じて人と組織、地域を強くすることを理念に、体験型研修やイベント、防災プログラムを展開してきました。防災分野においても、知識の習得にとどまらず、参加者自身が考え、動くきっかけをつくることを大切にしています。

今回の検定問題制作においても、災害時に役立つ判断や、日常から備えにつなげられる視点を重視し、「学ばされる防災」ではなく「自分ごととして捉えられる防災」を意識した構成としました。

IKUSAは今後も、さまざまなパートナーと連携しながら、防災を日常の延長として捉えられる仕組みづくりに取り組んでいきます。

団体概要

【団体名】一般社団法人 防災キャンパー協会

【代表者】代表理事 結城剛

【事業内容】

防災キャンパーの認定

防災キャンパーに関する調査及び研究

防災キャンパーに関する情報提供及び広報活動

その他当法人の目的を達成するために必要な事業

【URL】https://bousaicamper.com/

【E-mail】info@bousaicamper.com

一般社団法人 防災キャンパー協会は今後も、「防災＝特別なもの」ではなく、「日常の延長として自然に身につくもの」として広げていくことを目指し、防災教育や啓発活動を続けてまいります。

株式会社IKUSA

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



■株式会社IKUSA サービスサイト一覧



IKUSA.jp ：https://ikusa.jp/

チャンバラ合戦 ：https://tyanbara.org/

社内運動会.com ：https://shanaiundokai.com/

謎解きコンシュルジュ：https://nazotoki-concierge.com/

あそび防災プロジェクト：https://asobi-bosai.com/

ビジネスゲーム研修.com ：https://business-game-training.com/

ビジメシ ：https://biz-food.com/

SDGsコンパス ：https://sdgs-compass.jp/

あそぶ社員研修：https://asobu-training.com/

IKUSA ARENA：https://arena.ikusa.jp/



【サービスに関するお問い合わせ先】

TEL:03-5960-0193

メールアドレス：contact@ikusa.co.jp



【報道関係者からのお問い合わせ先】

株式会社IKUSA 広報担当：小谷野

メールアドレス：pr@ikusa.co.jp

TEL:03-5960-5193