“OH！ノー！”電源、火、電池、プッシュ、全て不要！蚊取りブランドNo.1（※1）の『アースノーマット』から驚きと感動の新世代型蚊取り　『アース OH！ノーマット』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、置くだけで簡単に蚊の駆除ができる新製品『アース OH！ノーマット』4製品（150日用セット、270日用セット、150日用取替え、270日用取替え）を2026年2月2日（月）に全国で発売します。

（写真左）アースOH!ノーマット 270日セット （写真右）アースOH!ノーマット 取替え 270日用

国内の虫ケア用品市場において、ハエ蚊カテゴリーは市場の約4分の1を占めており（※2）、大きな市場となっています。さらに市場を拡大していくためには、お客様にとってより安心して使いやすい製品の提供が必要です。

本製品は、蚊取り用品売り上げNo.1の『ノーマット』ブランドから、お客様のニーズに応えるために発売します。「こんなに簡単に使える！なのにちゃんと蚊に効く！」という驚きと感動（OH！ノー！）を込めた『新世代型ノーマット』として、従来の蚊とり器（※3）（液体、電池、プッシュなど）に手間やわずらわしさを感じていた方や、広い部屋でもしっかり蚊対策をしたいというニーズに応えます。何のストレスもなく蚊の対策ができて快適に過ごせる空間を通じて、お客様にとって新しい価値を提供して参ります。

【製品特長】

『アース OH！ノーマット』は、手軽さと効力、そしてデザイン性を兼ね備え、快適な蚊対策を提供します。

1. 究極の手軽さ（※3）置くだけで使える「OH！ノー！」の驚き

電源、火、電池、プッシュがすべて不要で、置くだけで蚊の対策ができます。手間を気にすることなく、手軽に蚊対策をしたい方におすすめです。使い方は簡単で、左右に回すだけでON/OFFの操作が可能です。

赤ちゃんやペットのいるご家庭でもご使用いただけます。

2. 広いリビングでもしっかり効く高拡散力（※4）

最大12畳までの広いお部屋で安定した効きめを発揮します。リビングや玄関、寝室など、様々な場所で活躍します。（窓は閉めてご使用ください。）効力の秘密は、独自の「360°スリット構造」と「マルチフィラメント構造」にあります。 「360°スリット構造」により薬剤が全方位に広がります。アース独自の「マルチフィラメント構造」のネットは表面積が大きく、薬剤が広範囲にしっかり拡散します。

3. 生活空間に溶け込むシンプル＆スリムデザイン

シンプル&スリムなデザインでお部屋に置いても違和感なく馴染みます。

4. 安心と継続利用をサポートする便利な機能

「楽ちんおしらせQR」コードをスマートフォンで読み込めば、お取替え日をカレンダーに簡単登録・通知できます。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要です。これにより、置き型蚊とりの不満点の一つであった「使い終わり時期不明」を解消します。

【製品概要】

製品名：アースOH!ノーマット 150日用セット

販売名：アース虫ケアMIA2

分類：防除用医薬部外品

効能効果：蚊成虫の駆除

内容量：専用容器 1個、薬剤カートリッジ 1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品名：アースOH!ノーマット 270日用セット

販売名：アース虫ケアMIA4

分類：防除用医薬部外品

効能効果：蚊成虫の駆除

内容量：専用容器 1個、薬剤カートリッジ 1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品名：アースOH!ノーマット 取替え 150日用

販売名：アース虫ケアMIA2

分類：防除用医薬部外品

効能効果：蚊成虫の駆除

内容量：薬剤カートリッジ 1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

製品名：アースOH!ノーマット 取替え 270日用

販売名：アース虫ケアMIA4

分類：防除用医薬部外品

効能効果：蚊成虫の駆除

内容量：薬剤カートリッジ 1個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

※1：インテージSRI+ 24年の液体蚊とり＋マット＋電池式蚊とり＋プッシュ式蚊とり＋置き型蚊とりの主要シリーズ別金額シェア

※2：インテージSRI+ データ期間2025年1-8月より

※3：アースノーマットシリーズにおける（アースノーマットプラグ式、アースノーマットスプレー式、どこでも使えるノーマット）

※4：部屋のすき間や隅など空気の流れが悪い場所では十分な効果が得られないことがあります