KATE 新耐久アイメイクライン「号泣の涙神」誕生。世界初！耐久防壁成分（３種の皮膜形成剤の組み合わせ）を配合したマスカラ*が登場。

株式会社カネボウ化粧品


　グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、号泣しても美しさを守り抜く、圧倒的ラスティング力*¹を実現する、新耐久アイメイクライン「号泣の涙神（るいしん）」を2026年3月21日（土）より一部店舗・WEBにて発売いたします。（2026年3月17日（火）より順次展開スタート）


　新ラインの中心アイテムとなる「ナミダノタテマスカラ」は、世界初「耐久防壁成分（３種の皮膜形成剤の組み合わせ）」を配合したマスカラ*です。皮脂が出てもにじみにくく、1日中美しい仕上がりをキープします。


　さらに、1日中濃密ラインをキープする「ナミダノツルギライナー」と、イチゲキでマスカラを肌に残らずオフする「ルイシンノイチゲキリムーバー」も同時展開いたします。


*耐久防壁成分（皮膜形成剤）“（ノルボルネン／トリス（トリメチルシロキシ）シリルノルボルネン）コポリマー、イソステアリン酸、トリメチルシロキシケイ酸 ”の配合が世界初（先行技術調査及びMintel社データベース（GNPD）を用いた花王調べ 2025年10月）


*¹KATE内において



・商品ページ：https://www.nomorerules.net/goukyu_no_ruishin/(https://www.nomorerules.net/goukyu_no_ruishin/)



■「号泣の涙神」ステートメント


涙は、自分の本音だ。


震えるほど嬉しい時、 本気で悲しい時、


驚くほど感動した時。


心の奥から溢れてくるもの。


だから、すべてをさらけ出す。


号泣しても美しさを守り抜く、


涙神を目元に宿して。


圧倒的なラスティング力*¹で、 滲まない私へ。


「号泣の涙神」


泣きたいときは、泣く。


大胆に、美しいままに。






■開発背景


KATEは、アイメイク崩れの原因は自分ではコントロールできない‟無意識行動“にあるのではないかと考えました。


いつの間にか目をこすってしまう、暑さによる汗や皮脂の大量分泌、あくびによる涙。こうした無意識行動の中でも、特に過酷なのは、あふれる涙を手で拭う「号泣」ではないか。


そこでKATEは、 ”号泣しても落ちにくいことこそがラスティング力の頂点である”という独自の発想から、「号泣の涙神」の開発をスタートしました。


中でも特にマスカラにおいては、これまで原因が明確でなかった‟マスカラにじみ”のメカニズムにも着目。そこから見えてきたのは、まばたきなどで動きの多い下まぶたから、皮脂やベースメイクの油分がまつ毛に付着し、マスカラ液が溶けてにじみにつながる可能性でした。こうした状況に加え、「号泣」で追い討ちをかけることは、アイメイクにとって最も過酷な環境の一つといえます。


そこでKATEは、ブランド史上最強のマスカラ膜の開発に挑戦。


そしてついに、世界初「耐久防壁成分（3種の皮膜形成剤の組み合わせ）」を配合したマスカラ*「ナミダノタテマスカラ」の開発に成功しました。


*耐久防壁成分（皮膜形成剤）“（ノルボルネン／トリス（トリメチルシロキシ）シリルノルボルネン）コポリマー、イソステアリン酸、トリメチルシロキシケイ酸 “の組み合わせ。（先行技術調査及びMintel社データベース（GNPD）を用いた花王調べ　2025年10月）




― KATEブランドマネジャー岩田有弘　コメント ―


感情が溢れる瞬間ほど、人は一番リアルな顔になると考えました。


そこで、私たちは、意志のある美しさを描いてきましたが、今回は「涙」という最も人間的な表情に向き合いました。


国や文化を越えて誰もが経験するその感情を、私たちは「崩れるもの」ではなく、美しさが刻まれる瞬間として捉え直しました。涙で崩れるのではなく、涙を越えて美しさを刻むこと。‟号泣しても、美しさは滲まない”というメッセージを、そのまま体現する処方に落とし込みました。感情が溢れても、意志ある美しさを手放さないための新たな提案です。



■商品情報


泣いても、こすっても、皮脂がでてもにじみにくい。１日中仕上がりをキープする#涙の盾マスカラ。




【一部店舗・WEBにて発売】


ケイト　ナミダノタテマスカラ（ロング）　全２色　／　ケイト　ナミダノタテマスカラ（ボリューム）　全２色


□耐涙ウォータープルーフ　□耐久カールキープ　□まつ毛補修成分配合




―COLOR VARIATION―







ナミダノタテマスカラ（ロング）：均一でダマになりにくい美ロング仕上がり



<セパレートロングブラシ>


●うねりのある繊維で、まつ毛を1本1本とかして伸ばす


●ブラシの先端から根元まで同じ外径だから、液だまりなく塗布できる





ナミダノタテマスカラ（ボリューム）：重ねてもダマになりにくい 美束ボリューム仕上がり



<美束ボリュームブラシ>


●適度な液含みで美しくボリュームUP


●先細り形状のブラシだから、好みの束感に調整しやすい





―処方技術―









号泣と戦う、耐久リキッドライナー。泣いても、こすっても、皮脂がでてもにじみにくい。１日中、濃密ラインキープ#涙の剣ライナー




【一部店舗・WEBにて発売】


ケイト　ナミダノツルギライナー全4色


□耐涙ウォータープルーフ　□耐久スマッジプルーフ　□お湯で簡単オフ




―COLOR VARIATION―






―技術情報―


「号泣しても落ちにくい」を実現する耐久リキッド設計を採用。


目もとにピタっと密着し、号泣しても、目をこすっても、皮脂が出ても、にじみにくい！




ウォータープルーフマスカラから解放。イチゲキ！まつ毛に塗るだけ肌に残らずオフ。#涙神の一撃リムーバー




【一部店舗・WEBにて発売】


ケイト　ルイシンノイチゲキリムーバー　全1種


□目に液が入りにくい　□まつ毛補修成分配合　□3種の美容オイル*²配合（保湿）





―技術情報―


１.イチゲキ！ズバ落ち処方




２.目に液が入りにくい とろ～り密着液×細広コーム




３.まつ毛補修＆保湿成分配合


・まつ毛補修成分配合　　・3種の美容オイル*²配合（保湿）




*²　ホホバ種子油、スクワラン、トリエチルヘキサノイン