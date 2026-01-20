KATE 新耐久アイメイクライン「号泣の涙神」誕生。世界初！耐久防壁成分（３種の皮膜形成剤の組み合わせ）を配合したマスカラ*が登場。

株式会社カネボウ化粧品

グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』は、号泣しても美しさを守り抜く、圧倒的ラスティング力*¹を実現する、新耐久アイメイクライン「号泣の涙神（るいしん）」を2026年3月21日（土）より一部店舗・WEBにて発売いたします。（2026年3月17日（火）より順次展開スタート）

新ラインの中心アイテムとなる「ナミダノタテマスカラ」は、世界初「耐久防壁成分（３種の皮膜形成剤の組み合わせ）」を配合したマスカラ*です。皮脂が出てもにじみにくく、1日中美しい仕上がりをキープします。

さらに、1日中濃密ラインをキープする「ナミダノツルギライナー」と、イチゲキでマスカラを肌に残らずオフする「ルイシンノイチゲキリムーバー」も同時展開いたします。

*耐久防壁成分（皮膜形成剤）“（ノルボルネン／トリス（トリメチルシロキシ）シリルノルボルネン）コポリマー、イソステアリン酸、トリメチルシロキシケイ酸 ”の配合が世界初（先行技術調査及びMintel社データベース（GNPD）を用いた花王調べ 2025年10月）

*¹KATE内において

・商品ページ：https://www.nomorerules.net/goukyu_no_ruishin/(https://www.nomorerules.net/goukyu_no_ruishin/)

■「号泣の涙神」ステートメント

涙は、自分の本音だ。

震えるほど嬉しい時、 本気で悲しい時、

驚くほど感動した時。

心の奥から溢れてくるもの。

だから、すべてをさらけ出す。

号泣しても美しさを守り抜く、

涙神を目元に宿して。

圧倒的なラスティング力*¹で、 滲まない私へ。

「号泣の涙神」

泣きたいときは、泣く。

大胆に、美しいままに。

■開発背景

KATEは、アイメイク崩れの原因は自分ではコントロールできない‟無意識行動“にあるのではないかと考えました。

いつの間にか目をこすってしまう、暑さによる汗や皮脂の大量分泌、あくびによる涙。こうした無意識行動の中でも、特に過酷なのは、あふれる涙を手で拭う「号泣」ではないか。

そこでKATEは、 ”号泣しても落ちにくいことこそがラスティング力の頂点である”という独自の発想から、「号泣の涙神」の開発をスタートしました。

中でも特にマスカラにおいては、これまで原因が明確でなかった‟マスカラにじみ”のメカニズムにも着目。そこから見えてきたのは、まばたきなどで動きの多い下まぶたから、皮脂やベースメイクの油分がまつ毛に付着し、マスカラ液が溶けてにじみにつながる可能性でした。こうした状況に加え、「号泣」で追い討ちをかけることは、アイメイクにとって最も過酷な環境の一つといえます。

そこでKATEは、ブランド史上最強のマスカラ膜の開発に挑戦。

そしてついに、世界初「耐久防壁成分（3種の皮膜形成剤の組み合わせ）」を配合したマスカラ*「ナミダノタテマスカラ」の開発に成功しました。

― KATEブランドマネジャー岩田有弘 コメント ―

感情が溢れる瞬間ほど、人は一番リアルな顔になると考えました。

そこで、私たちは、意志のある美しさを描いてきましたが、今回は「涙」という最も人間的な表情に向き合いました。

国や文化を越えて誰もが経験するその感情を、私たちは「崩れるもの」ではなく、美しさが刻まれる瞬間として捉え直しました。涙で崩れるのではなく、涙を越えて美しさを刻むこと。‟号泣しても、美しさは滲まない”というメッセージを、そのまま体現する処方に落とし込みました。感情が溢れても、意志ある美しさを手放さないための新たな提案です。

■商品情報

泣いても、こすっても、皮脂がでてもにじみにくい。１日中仕上がりをキープする#涙の盾マスカラ。

【一部店舗・WEBにて発売】

ケイト ナミダノタテマスカラ（ロング） 全２色 ／ ケイト ナミダノタテマスカラ（ボリューム） 全２色

□耐涙ウォータープルーフ □耐久カールキープ □まつ毛補修成分配合



―COLOR VARIATION―

ナミダノタテマスカラ（ロング）：均一でダマになりにくい美ロング仕上がり

<セパレートロングブラシ>

●うねりのある繊維で、まつ毛を1本1本とかして伸ばす

●ブラシの先端から根元まで同じ外径だから、液だまりなく塗布できる

ナミダノタテマスカラ（ボリューム）：重ねてもダマになりにくい 美束ボリューム仕上がり

<美束ボリュームブラシ>

●適度な液含みで美しくボリュームUP

●先細り形状のブラシだから、好みの束感に調整しやすい

―処方技術―

号泣と戦う、耐久リキッドライナー。泣いても、こすっても、皮脂がでてもにじみにくい。１日中、濃密ラインキープ#涙の剣ライナー

【一部店舗・WEBにて発売】

ケイト ナミダノツルギライナー全4色

□耐涙ウォータープルーフ □耐久スマッジプルーフ □お湯で簡単オフ

―COLOR VARIATION―

―技術情報―

「号泣しても落ちにくい」を実現する耐久リキッド設計を採用。

目もとにピタっと密着し、号泣しても、目をこすっても、皮脂が出ても、にじみにくい！

ウォータープルーフマスカラから解放。イチゲキ！まつ毛に塗るだけ肌に残らずオフ。#涙神の一撃リムーバー

【一部店舗・WEBにて発売】

ケイト ルイシンノイチゲキリムーバー 全1種

□目に液が入りにくい □まつ毛補修成分配合 □3種の美容オイル*²配合（保湿）

―技術情報―

１.イチゲキ！ズバ落ち処方

２.目に液が入りにくい とろ～り密着液×細広コーム

３.まつ毛補修＆保湿成分配合

・まつ毛補修成分配合 ・3種の美容オイル*²配合（保湿）

*² ホホバ種子油、スクワラン、トリエチルヘキサノイン