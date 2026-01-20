アース製薬から、『コバエがホイホイ』リニューアル発売捕獲力が「超・進化」！史上最強の捕獲力（※1）

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、コバエ捕獲器カテゴリーにおいて圧倒的なシェアを持つブランドである『コバエがホイホイ』シリーズを、「史上最強の捕獲力」へと進化させ2026年春にリニューアル発売します。

（左上）コバエがホイホイ （右上）コバエがホイホイ 2個入 （ 下 ）コバエがホイホイ 3個入

不快害虫市場は7年間で84億円拡大しており（※2）、特にコバエ対策が市場の成長を牽引しています。しかし、コバエ捕獲器の使用者からは、「効果が弱い」、「効果に持続性がない」といった効果面に対する不満が上位に挙げられています。（※3）アース製薬は、この消費者の不満を解消し、より確かなコバエ対策と、コバエが家の中を飛び回るストレスから解放を実現するため、コバエ捕獲器『コバエがホイホイ』の捕獲力を追求し、進化させ、リニューアルを実施しました。

【製品特長】

リニューアルされた『コバエがホイホイ』シリーズは、より強力な捕獲力でお客様のコバエに対する不満を解消し、コバエを根こそぎキャッチします。

1. 超・進化！「Wゼリー（丸型＋角型）処方」で最後まで効く

従来の角型ゼリー配合から、丸型と角型の2種類のゼリーを配合する「Wゼリー処方」を採用しました。これによりゼリーのすき間が増え、乾燥に強く、使い始めから終わりまで約1ヵ月間、安定した効果が持続します。

※使用環境により異なります。

2. コバエの習性を知りつくした4ステップで根こそぎキャッチ

コバエの習性を応用した容器と誘引剤により、4つのステップで誘引・捕獲します。

●近づきたくなる色と香り！

コバエが好む赤色と、紹興酒＆黒酢の香り、魚介成分で強力に誘引します。

●止まりたくなる先端

止まり木効果のある容器に誘導し、ゼリーで退治。

●歩きたくなる誘導路！

「歩きたくなる誘導路」で容器の中にどんどん引き込みます。

●もぐりたくなるWゼリーで最後まで効く！

もぐりこみたがるコバエの習性を利用して、コバエを逃がさず退治します。

3. 食品の近くでも安心設計

殺虫成分を噴霧したくない台所、お店の厨房、ゴミ箱まわりなど、コバエの発生源となる食品の近くでも安心してお使いいただけます。

【製品概要】

製品名：コバエがホイホイ

内容量：1個

効能効果：ショウジョウバエ類、ノミバエ類の駆除（対象害虫）

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：コバエがホイホイ 2個入

内容量：2個

効能効果：ショウジョウバエ類、ノミバエ類の駆除（対象害虫）

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

製品名：コバエがホイホイ 3個入

内容量：3個

効能効果：ショウジョウバエ類、ノミバエ類の駆除（対象害虫）

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年春 全国にて順次切替

【『コバエがホイホイ』について】

『コバエがホイホイ』は、コバエ捕獲器カテゴリーにおいて圧倒的なシェアを持つブランドです。主に、家庭の台所や生ゴミを入れゴミ箱まわりで発生するショウジョウバエ類、ノミバエ類を対象としています。殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでも使用できる設置型のコバエ駆除剤として、多くのお客様にご愛用いただいています。当社は、「生命（いのち）と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する。」という経営理念のもと、人々の健康と快適な生活の実現に真摯に向き合ってまいりました。

※1：シリーズ史上

※2：インテージSRI+ 不快害虫（ダニ除く） 2017年～2024年データより

※3：2025年自社調査より（n=130）