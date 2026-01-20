ブラザー、A4カラーレーザープリンター・複合機４機種を新発売

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社（本社：名古屋市 社長：池田和史）の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社（本社：名古屋市 社長：安井宏一）は、A4カラーレーザープリンター・複合機における新製品として、7年間の製品耐久を実現した４機種を２月下旬に発売する。

ブラザーのレーザープリンター・複合機は、コンパクトで高性能な本体と豊富なラインアップを強みに、個人事業者や小規模事業所、店舗や企業などで利用されている。

このたび発売する新製品は、「本体も消耗品も永く使えて、長く持つ」をテーマに、カラープリンター2機種・複合機2機種を刷新し、4機種すべてで7年間の製品耐久【※1】を実現した。また、一度の交換で長く使用できる超・大容量トナーも発売する。

これからもブラザーは、豊富なラインアップでお客様のニーズに応える製品をご提案するとともに、買い替えやカートリッジ交換で発生する手間と廃棄物【※2】による環境負荷の最小化に取り組んでいくと担当者は語った。

●製品特長

7年間の製品耐久【※1】

・・・7年間の使用を想定した、過酷な条件下において意図的に劣化させるヒート試験と、開閉数の多い操作部を中心に繰り返しの操作を行う自社耐久性試験をクリアした。

超・大容量トナーで、トナー交換の手間を軽減

・・・超・大容量トナーが使用でき、約10,000ページ分【※3】の印刷が可能だ。トナーを超・大容量にすることで、消耗品交換の手間を軽減し、カートリッジ廃棄量の削減にもつながる。（対応機種：HL-L8570CDW、MFC-L8970CDW）

コンパクト設計本体サイズを約28％削減フロントオペレーションを採用

・・・従来機種【※4】と比べて本体サイズを約28％削減し（対象機種：MFC-L8730CDW）、カラー複合機でありながらコンパクトな本体サイズを実現した。また全機種においてトナー交換や給紙・排紙を前面で行えるフロントオペレーションを採用し、省スペースで快適に利用できる。

充実の本体機能

【1】高速プリント

・・・4機種すべてでカラー/モノクロともに、約31枚/分【※3】の高速プリントを実現した。

またファーストプリントが従来機種【※4】と比べて約5秒短縮され、印刷開始までの待ち時間が短くなった。これらにより、大量の書類印刷もさらにスムーズになった。

【2】両面同時スキャン

・・・一度で両面の読み取りができる両面同時スキャン対応。（対象機種：MFC-L8970CDW、MFC-L8730CDW）スキャンしたデータは、パソコンを使わずに【※5】そのままGoogle Driveやboxなどの各種ウェブサービスに保存して、外出先で確認することも可能だ。

【３】液晶タッチパネル

・・・4機種すべてにタッチパネルを搭載し、各種設定やエラー確認がスムーズに行える。さらにMFC-L8970CDWは7インチの大型液晶パネルで視認性と操作性に優れている。

●豊富なサポート＆サービス

安心のアフターサポート

無償の保証期間を延長

・・・ブラザーオンラインプラス「ハイプリ」へのご登録で、1年間のメーカー保証に加えて、ブラザー独自の延長保証サービス【※6】が無償で利用できる。保証内容を延長することができ、長く安心して使用可能だ。

■「ハイプリ」スペシャルサイト： https://online.brother.co.jp/service/plus/hipri/

最長7年までの定額保守サービス

・・・定額保守サービス「ブラザーサービスパック」は、製品購入時にオプションとして購入できる。最長7年間の契約で、期間中は何度でも修理対応可能だ。



使うほどお得なポイントサービス

・・・対象製品を登録するだけで、利用に合わせて自動でポイントが貯まるサービス【※7】。貯まったポイントは、近くのコンビニで使えるギフトや日頃の買い物の決済で使えるポイントなどに交換できる。

■「トク刷るポイント」スペシャルサイト： https://online.brother.co.jp/service/plus/tokusuru/

●製品詳細

カラープリンター

・HL-L8570CDW

オープン価格 （参考価格：税込90,200円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/hll8570cdw/index.aspx

・HL-L8430CDW

オープン価格 （参考価格：税込63,800円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/hll8430cdw/index.aspx

カラー複合機

・MFC-L8970CDW

オープン価格 （参考価格：税込129,800円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/mfcl8970cdw/index.aspx

・MFC-L8730CDW

オープン価格 （参考価格：税込90,200円）

製品サイト：https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/mfcl8730cdw/index.aspx

【※1】：7年間の無償修理を保証するものではありません。製品寿命は、20万ページまたは7年のいずれか早い方となります。

【※2】：ブラザーは製品・消耗品のライフサイクルを長くする取り組みと併せ、使用済み純正トナー・ドラムの回収・リサイクルも実施しています。（https://www.brother.co.jp/product/support_info/printer/recycle/）

【※3】：用紙サイズA4片面。ランニングコストおよび印刷スピード、印刷可能ページ数に関する数値の詳細はブラザーホームページをご確認ください。

（https://www.brother.co.jp/product/printer/laserprinter/index.aspx）

【※4】：2017年発売機種

【※5】：アカウントの作成、製品本体への登録の際はパソコン操作が必要です。

【※6】：本サービスをご利用いただくには、プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境（有線LAN/無線LAN）でご使用することが条件となります。 本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内にブラザーオンラインプラス「ハイプリ」へのご登録を完了していることが条件となります。ブラザー純正品以外のトナーを使用された場合、故障の発生原因に関わらず、本サービスがご利用いただけなくなりますのでご注意ください。詳細は「ハイプリ」スペシャルサイトにてご確認ください。

【※7】：本サービスをご利用いただくには、プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境（有線LAN/無線LAN）でご使用することが条件となります。ポイントの有効期限は2年間です。詳細は「トク刷るポイント」スペシャルサイトにてご確認ください。

【※8】：有線/無線ネットワークの両方に対応している場合でも、接続は排他的（有線/無線のどちらか一方）になります。

【※9】：各製品はオープン価格です。参考価格はブラザーダイレクトクラブにおける2026年2月時点での販売予定価格です。

「Google Drive」はGoogle LLCの登録商標です。

「Box」は、Box, Inc.の商標または登録商標です。

その他、記載の製品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

