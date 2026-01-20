濃密泡で人気の炭酸※1泡洗顔から3種の果実の香り×ギンガムチェックのデザインが登場！「ビフェスタ 泡洗顔 3種の果実の香り 限定品」が2026年1月20日(火)より発売

株式会社マンダム

株式会社マンダム(本社:大阪市 社長執行役員:西村健)は、キメ細かな濃密炭酸※1泡が毛穴の奥の汚れを落とし、肌をこすらずやさしく洗えることで人気の「ビフェスタ 泡洗顔」から、みずみずしい果実の香りと鮮やかなデザインの3種を2026年1月20日(火)より数量限定で発売します。

【共通特長】

◆毛穴よりも小さいミクロの炭酸※1泡が、皮脂や角栓など毛穴の奥の汚れを吸着し、すっきり落とす泡状洗顔料です。弾力のある濃密泡が肌を優しく包み、こすらず汚れを除去するのでまさつレスな毛穴ケアが叶います。

◆アミノ酸系洗浄成分配合・アルコールフリー(エタノール無添加)・パラベンフリー・着色剤フリー(セラムモイストのみ合成着色剤フリー）。

◆みずみずしい果実の香りともちもち泡に包まれて、気分が弾む洗顔時間をお楽しみください。

◆フレッシュでジューシーな果実感を感じさせるカラーを基調に、ギンガムチェックで華やかさと可愛らしさをプラスしたデザインです。

■商品名/容量/価格

ビフェスタ 泡洗顔 ディープクリア ベリー＆カシスの香り

200g/オープン価格

・Wの吸着成分(炭・クレイ※2)が配合されたグレーの泡が、毛穴詰まりもつるんとオフし、なめらかなすべすべ肌に導きます。

・甘酸っぱいベリーとカシスのフレッシュな香りが織りなす、気分を軽やかにするような華やかな香りです。

■商品名/容量/価格

ビフェスタ 泡洗顔 ブライトアップ フレッシュペアーの香り

200g/オープン価格

・角質柔軟成分(乳酸)配合。古い角質・毛穴汚れもすっきり落とし、クリアな透明感のある肌に導きます。

・みずみずしいペアーの果実感が広がる中に、軽やかな爽やかさが重なった清々しく気分が弾むような香りです。

■商品名/容量/価格

ビフェスタ 泡洗顔 セラムモイスト シャイニーピーチの香り

200g/オープン価格

・4種の保湿成分(コラーゲン・吸着性ヒアルロン酸・シアバター・ホホバ油)配合。うるおいを守りながら洗いあげ、ぷるんとみずみずしい肌に導きます。

・泡は天然由来のピンク色です。

・ピーチの柔らかな甘さがふんわり広がり、包み込むような優しさを感じさせるような香りです。

■発売場所：全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他

※1 炭酸ガス(噴射剤)

※2 ベントナイト