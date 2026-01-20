渋沢ＭＩＸ学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」最終成果発表会の観覧者を募集します

株式会社ツクリエ

株式会社ツクリエ（本社：東京都千代田区 代表取締役：鈴木英樹 以下、ツクリエ）は、埼玉県のイノベーション創出拠点「渋沢ＭＩＸ」のコンセプトの１つである「イノベーションを担う人材の育成」の一環として、学生のビジネスアイデアの事業化を支援する起業伴走プログラム「渋沢MIX学生向け起業伴走プログラム『GAKU∞STA（以下、ガクスタ）』」を受託運営しています。

プログラムの集大成として、参加学生10チームがこれまでの取組の成果を披露する最終成果発表会を開催します。

起業に興味がある学生や大学の起業支援・アントレプレナーシップ教育関係者などの皆様、学生渾身のビジネスアイデアと工夫を凝らしたプレゼンテーションをぜひ御覧ください。

１ 日時

令和8年2月17日（火曜日）14:00～18：00

２ 会場

渋沢ＭＩＸイベントスペース

（さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地18 ekismさいたま新都心5階）

３ イベント内容

・学生起業伴走プログラム「GAKU∞STA」の内容紹介

・学生による事業アイデアのプレゼンテーション

プログラムに参加する学生10チームがこれまで磨き上げてきた事業アイデアのプレゼンテーションを行い、審査により最優秀賞・優秀賞・奨励賞を決定します。受賞者には3月に予定している「渋沢ＭＩＸ最終成果発表会（仮）」で支援機関やベンチャーキャピタルなどを前にピッチを行う機会が付与されます。

・交流会





４ 発表チーム・事業アイデア名 （順不同・敬称略）

＊氏名記載の方は個人参加でチーム名なし

５ 参加方法

事前に以下のwebフォームからお申込みください（参加費無料）。

申込フォーム：https://forms.gle/qygQtp7itLYx4UB89

６ 問い合わせ先

渋沢ＭＩＸ学生向け起業伴走プログラム「GAKU∞STA」運営事務局（株式会社ツクリエ）

メール：info@gaku-sta.jp

【参考１】GAKU∞STAとは

渋沢ＭＩＸ学生起業伴走プログラム「GAKU∞STA」は、埼玉県内での起業又は事業実施を目指す大

学生等を対象に、ビジネスアイデアを事業化につなげることを目指すプログラムです。

事業化に必要な知識やスキルを学ぶセミナーやワークショップ、メンターによる個別支援に加え、優れたビジネスアイデアを提案したチームには支援金を支給し、アイデアの実現に向けた支援をしています。

詳細は以下のホームページを御覧ください。

「GAKU∞STA」ＨＰ：https://gaku-sta.jp/

【参考２】渋沢ＭＩＸとは

渋沢ＭＩＸは、約５００もの企業の創立に携わった埼玉県出身の偉人である渋沢栄一翁が、適切な人や企業をマッチングすることで企業を成長に導いたことに倣い、人々が出会い、つながり、共創し、新たな価値を生み出す、イノベーション創出拠点です。

詳しくは以下のホームページをご覧ください。

渋沢ＭＩＸＨＰ：https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/

【株式会社ツクリエとは】

スタートアップサイドでいこう

ツクリエは事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。

起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。

URL：https://tsucrea.com/

