『SYSTEM PROFESSIONAL』から始める、頭皮バランスを整える“プレシャンプー”という新習慣

ウエラジャパン合同会社(本社：東京都新宿区 社長：小室達明)は、髪の「リピッド(脂質)」に着目し、約3,000万通りの組み合わせから最適な個性を特定し進化させるケアシステムが特徴的な『SYSTEM PROFESSIONAL(システムプロフェッショナル)』(以下、システムプロフェッショナル)の、『Balance LINE (以下、バランス ライン) 』より、新しいスキャルプケアのラインナップとして、深く*¹うるおいを与え、バランスのとれた頭皮環境へと導くプレシャンプーとスキャルプ用ローション(いずれもサロン専売品)と『Extra LINE(以下、エクストラ ライン)』から、頭皮にハリとうるおいを与え、長時間保湿するリキッド スキャルプ(サロン専用品)を2026年2月4日(水)より全国のヘアサロンにて展開します。

頭皮の洗浄に加え、乾燥やヘアカラー後の頭皮の違和感へのケアも、美しくしなやかな髪にとって重要と考えたウエラは、頭皮にハリとうるおいを与えるアイテムを「バランス ライン」に追加。繊細な泡で頭皮の汚れを取り除き、バランスを整えるプレシャンプー「バランス プレシャンプーフォーム」、頭皮に素早くうるおいを与えるスキャルプローションをリニューアルした「バランス インスタント スキャルプ ローション」(旧バランス ローション)を発売します。エクストラ ラインに追加された「リキッド スキャルプ」はサロン専用の頭皮ケアアイテムで、サロンでの新しい施術メニューの提案を可能にしました。3製品に共通成分としてナイアシンアミドを配合し、頭皮にうるおいを与え健やかな頭皮へと導きます。

ウエラの調査*²によると、消費者の約7割が「頭皮ケアに興味がある」と回答していますが、そのうちの約7割はまだ頭皮ケアを始めていないことがわかりました。一方、頭皮が気になるタイミングとしては、汗や汚れが気になるタイミング以外に「冬の乾燥している日」「ヘアカラーをしている途中やヘアカラーをした後」といった項目が上位にあげられました。システムプロフェッショナルの「バランス ライン」は、デリケートな頭皮を優しくケアしながら、頭皮が本来持つ保護バリア機能をサポートするヘアケアとスキャルプケアのラインとなっています。

今回発売する製品も、性別や年齢を問わず、頭皮や髪にうるおいやしなやかさが不足していると感じる方や、頭皮ケアビギナーの方、乾燥によるフケやかゆみ、ヘアカラー後の頭皮が気になる方にもおすすめです。「頭皮から始めるヘアケア」習慣をはじめてみませんか。

美容成分ハンターの竹岡 篤史さんに聞く！「スカルプ・スキニフィケーション（頭皮のスキンケア化）」と頭皮ケアに必要な成分とは？

近年、アジアから始まり世界的に「スカルプ・スキニフィケーション（頭皮のスキンケア化）」が進み、頭皮を“洗う対象”から“整える対象”として捉える考え方が主流になりつつあります。背景には性別や年齢を問わず、乾燥やカラー処理、洗浄の繰り返しによって、頭皮の皮脂やバリア機能が不安定になりやすいという事実があります。

ナイアシンアミドはスキンケア分野において、角層バリア機能のサポート、皮脂挙動の調整など、さまざまなエビデンスが蓄積された成分です。頭皮も皮膚である以上、同様に角層・皮脂のバランスが快適性を左右するため、これらの知見は頭皮ケアにも合理的に応用できる成分です。

今回の新製品では、即時的にうるおうことによってつっぱり感の緩和に優れるパンテノールに加え、ナイアシンアミドを新たに採用されています。タピオカスターチによる皮脂吸着型の泡を5分置くプレシャンプー フォームは、皮脂や汚れをやさしくほどき、強い洗浄に頼らない頭皮環境を導く事が期待できます。更に、インスタント スキャルプ ローションでは乾燥による不快感にアプローチすることで、頭皮ケアビギナーや乾燥フケ・かゆみ、ヘアカラー後の頭皮が気になる方にも取り入れやすい「頭皮から始めるヘアケア習慣」を提案する製品になっていると思います。

美容成分ハンター 竹岡 篤史(たけおか あつし)

ペプチドワクチンの開発を経て 2002 年よりスキンケア成分開発に従事。スキンケア成分の探索と開発、皮膚への効能研究が専門。2016 年「InCosmetics」にてイノベーションアワード金賞を世界で初めてアジアから受賞し、以降も開発成分が海外アワードにて多数受賞している美容成分の専門家。

頭皮に関する意識調査

ウエラの調査によると、68.4％の消費者が頭皮ケアに興味を持っていながらも、そのうちの約7割はまだ頭皮ケアを始めていないことがわかりました。また、頭皮への関心が高まるのは、「夏の暑い日」や「スタイリング剤をつけた日」など、汗や頭皮の汚れが気になるタイミング以外に、「冬の乾燥している日」「ヘアカラーをしている途中や、ヘアカラーをした後」といった頭皮に乾燥や違和感を感じやすいタイミングも上がっています。

SCALP CARE

NEWRENEWALNEW （サロン専用）頭皮の汚れを取り除き頭皮環境のバランスを整えるバランス プレシャンプーフォーム

繊細な泡で頭皮の余分な皮脂や汚れを取り除き、バランスを整えるプレシャンプー。

タピオカスターチ*³、パンテノール*⁴配合で、頭皮の自然な皮脂分泌のバランスを整えるのをサポートします。

容 量：200mL

希望小売価格：3,520円(税込)

タピオカスターチ

タピオカスターチ*³は、過剰な皮脂や汚れを取り除き、頭皮の自然な皮脂分泌のバランスを整えるのに役立ちます。これにより、頭皮トラブルの原因となる過剰な皮脂や乾燥を防ぎます。バランスの取れた頭皮を保つことは、健康的な髪へ導くために重要です。

頭皮ケア初心者におすすめ！

シャンプー前にひと手間加えるだけの手軽なプロセスで、ダメージの原因となる皮脂汚れやほこりなどの不純物を取り除き、頭皮環境を整え、頭皮ケアを無理なくスタートしていただけます。

ヘアカラー施術後に頭皮の乾燥や違和感を感じやすい方におすすめ！

ヘアカラーにより刺激をうけた頭皮をやさしい泡で整え、髪を根元からなめらかにします。

素早く頭皮にうるおいを与えて頭皮のバリアバランスを整えるバランス インスタント スキャルプ ローション

素早く頭皮にうるおいを与え、頭皮の保護膜「ハイドロリピッドバリア」のバランスを整える頭皮用ローション。乾燥した頭皮を保湿し、かゆみをおさえます。

容 量：125mL

希望小売価格：3,080円(税込)

※旧バランスローション

サロン専用リキッド スキャルプ

容 量： 100mL

頭皮にハリとうるおいを与え、長時間保湿。ナイアシンアミド*⁵とヒアルロン酸(保湿成分)配合。頭皮(肌)のバリア機能をサポートし、うるおいとハリのある頭皮(肌)へと導きます。すべてのタイプの頭皮に適しています。

システムプロフェッショナルとは

その他エクストララインの製品 URL：https://www.systemprofessional.com/ja-JP/products/extra-extra髪の内側に着目した美しいヘアデザインのためのケア

*1 角質層まで

*2 2025年6月 ウエラ調べ/n=628 全国18-64歳女性

*3 タピオカデンプン、コンディショニング成分

*4 保湿成分

*5 ビタミンB3、コンディショニング成分

*6 ヒアルロン酸Ｎa

