小学館の幼児教室ドラキッズで『映画ドラえもん　新・のび太の海底鬼岩城』公開記念イベント「手形アートで『海の世界』をつくろう！」開催

株式会社小学館集英社プロダクション

株式会社小学館集英社プロダクション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松井 聡、以下：ShoPro）が運営する、小学館の幼児教室「ドラキッズ」では、2026年2月より『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日（金）公開）の公開を記念して「ドラキッズ 手形アートで『海の世界』をつくろう！」を開催いたします。

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、“海底”を舞台にしたドラえもんたちの冒険物語です。「ドラキッズ 手形アートで『海の世界』をつくろう！」も“海底”をテーマにした幼児教室ならではの楽しいイベントになります。海の生き物について学んだり、スタンプを用いた手形アートで手指の巧緻性を高めたり、自分で想像した海の世界を描くことを楽しんだり、お友だちや先生に作品を紹介したりします。

参加は無料。参加者には『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』シールをプレゼントします。

ぜひお気軽にお申し込みください。

【イベント概要】

開催期間：2026年２月～３月

開催場所：小学館の幼児教室ドラキッズ

対象年齢：0歳10ヵ月～年長までのお子さま

開催する教室・実施時間・定員・対象年齢は教室により異なります。

ドラキッズHP（https://dora-kids.shopro.co.jp(https://dora-kids.shopro.co.jp)）内にあるイベント申し込みフォームをご確認ください。

https://f.msgs.jp/n/form/xvx/8ZJG4nyeLtXaFuBw6ahSK

実施予定教室一覧：

（宮城県）イオンモール名取教室/イオンモール新利府教室

（東京都）LaLaテラス南千住教室/セブンタウン小豆沢教室/SOCOLA武蔵小金井クロス教室/

ミッテン府中教室/小田急百貨店 町田店教室/アーバンドック ららぽーと豊洲教室/有明ガーデン教室/南砂町SUNAMO教室/オリナス 錦糸町店教室/錦糸町マルイ教室/サミットストア砧店教室/

サンシャインシティ教室/イオンスタイル碑文谷教室/マチノマ大森教室/カメイドクロック教室

（神奈川県）マルイファミリー溝口教室/イトーヨーカドー武蔵小杉駅前店教室/ららぽーと横浜教室/

テラスモール湘南店教室/ららぽーと湘南平塚教室/トレッサ横浜教室/青葉台東急スクエア教室/

みなとみらい東急スクエア教室 /京急百貨店上大岡教室

（埼玉県）イオンレイクタウン教室/ステラタウン教室/浦和コルソ教室/マルイファミリー志木教室/

ホームズ草加舎人店教室

（千葉県）イオンモール幕張新都心教室/流山おおたかの森S.C.教室/イオンモール成田教室/

ららぽーとTOKYO-BAY教室

（茨城県）イオンモール土浦教室

（静岡県）サントムーン柿田川教室/サンストリート浜北教室

（愛知県) ららぽーと安城教室/イオンスタイル岡崎教室/アピタ高蔵寺店教室/

アピタ江南西店教室/イオン高橋店教室/アピタ長久手店教室/名古屋則武教室/イオンモール大高教室/名古屋mozoオーパ教室/イオンモール東浦教室/ららぽーとみなとアクルス教室

(岐阜県) アクアウォーク大垣教室

(三重県) イオンモール津南教室

(京都部) イオンモール京都桂川教室

(大阪府) なんばパークス教室/イオンモール大和郡山教室/イオンモール鶴見緑地教室/

イオンタウン茨木太田教室

(兵庫県) アル・プラザつかしん教室/阪急西宮ガーデンズ教室/コロワ甲子園教室

(香川県) ゆめタウン高松教室

(福岡県) イオンモール筑紫野教室/MARKIS福岡ももち教室/イオンマリナタウン教室

※1月20日現在の予定です。変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※お申し込みは専用のお申し込みフォームから

https://f.msgs.jp/n/form/xvx/8ZJG4nyeLtXaFuBw6ahSK

＜小学館の幼児教室ドラキッズ＞

小学館の幼児教室ドラキッズは全国の有名ショッピングセンターや百貨店などの商業施設内に約70教室を開設。1986年に第1号教室を開設以来35年以上にわたる実績、そして蓄積された幼児教育のノウハウがあります。2025年春より教育カリキュラムをリニューアル。育脳、言葉・文字、数・形などの基礎学習に加えて「ＡＩ楽習」「探究楽習」「思考力楽習」など最新プログラムを導入し。学ぶことが好きになる、独自の楽習(がくしゅう)メソッドを実践しています。

https://dora-kids.shopro.co.jp

『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2月27日（金）公開）

(C)Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK 2026

そこは、地球の中心に最も近い、海の底。

謎がナゾよぶ未知の世界！息をのむ、ビックリドッキリ海底大冒険！！

夏休みにキャンプの行き先で意見が分かれたのび太たちは、ドラえもんの提案で海の真ん中でキャンプをすることに！

ひみつ道具の「水中バギー」と「テキオー灯」を使い様々な生き物に出会いながら海底キャンプを楽しむ５人。

沈没船を発見したことをきっかけに、謎の青年・エルと出会う。

なんと彼は、海底に広がる＜ムー連邦＞に住む“海底人”だった！

陸上人を嫌っている海底人はのび太たちを信用することができない。

そんな中、「鬼岩城が…活動を始めました！！」との知らせが届く。

海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…？

仲間を信じる心を胸に、地球の命運をかけた大冒険に、いざ出発！

公式サイト：https://doraeiga.com/2026/

公式X：https://x.com/doraeiga