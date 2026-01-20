【ウェビナー】2/12（木）購買業務を効率化するパンチアウト連携の全貌：取引拡大した成功事例を徹底解説！

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社は、2026年2月12日（木）『購買業務を効率化するパンチアウト連携の全貌：取引拡大した成功事例を徹底解説！』セミナーを開催します。

日 時：2026年2月12日（木）15：00～15：40

会 場：オンライン（お申込者のみへご案内いたします）

主 催：パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

共 催：アステリア株式会社

参加費：無料

定 員：50名

対 象：・バイヤーとの取引をもっとスムーズに行いたいと考えている方

・お客さんから何度も購入してもらえる仕組みづくりをしていきたいと考えている方

・ECサイトの利活用方法を検討している方

＜内容＞

法人向け外部カタログで取引をしている企業の皆さん、購買業務の効率化で取引を増やせるかもしれません。

BtoBでの事業を行っている商社や、卸売業をメインとされている会社で導入されるのが、パンチアウト連携。パンチアウト連携は、購買管理システムと外部カタログを連携させることで購買業務を効率化する仕組みです。

本セミナーでは、実例とともに具体的に解説いたします。

>>詳細・お申込み

