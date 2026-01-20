パン業界で国内初！「そしゃく配慮食品のJAS規格」を取得

株式会社しながわ街づくり計画

品川でブックカフェKAIDObooks&coffeeを展開する株式会社しながわ街づくり計画（所在地：東京都品川区、代表取締役：佐藤亮太）は、この度新たに開発した新商品「おばあちゃんぱん」において、2025年11月28日付けで、《パン業界で国内初》のJAS規格（日本農林規格）を取得しました。

（2026年春より順次販売開始予定）



おばあちゃんぱん

商品開発～認証取得の背景

高齢化社会が進む中、当社の強みでもある食品開発力を活かし、パンという日常的な食品を通じて、「すべての方に安心でおいしい食生活を送れるよう貢献したい」という思いから、“おばあちゃんぱん”の開発を始動。その中で、より安心安全にお届けできるよう、本規格の認証取得に向けた取り組みを同時に進めてまいりました。開発から認証取得までにかけた年月はおよそ３年。じっくりと、着実に、一切の妥協なく取り組み、この度本規格の取得実現に至りました。

近年、食べやすさに配慮した食品であることの訴求として、ユニバーサルデザインフード（UDF）が広く普及しています。その中でなぜ、JAS規格なのか。

UDFは業界団体による自主基準である一方、当社が取得した「そしゃく配慮食品のJAS規格」は、国が定める公的な食品規格です。

JAS規格では、食べやすさといった物性面に加え、原材料の安全性、製造工程や品質管理体制、記録・検証に至るまで、より厳格で包括的な基準が求められます。当社は、お客様に安心・安全に食べていただくためには、製品そのものにとどまらず、自社の管理体制そのものを高い水準で維持する必要があると考えました。その結果、到達すべき基準がJAS規格であり、今回、パン業界において国内初となる「そしゃく配慮食品のJAS規格」取得に至りました。

認証規格（JAS規格）の概要

徹底した品質管理体制

高齢者や嚥下（えんげ）困難な方などが、自身の摂食・嚥下機能に合わせて食品を適切に選択できるよう食品の固さの程度を明確にすることで、消費者が個々の摂食・嚥下機能に合わせて食品を選びやすくすること、また食品開発と品質管理の促進を目的として、2016年11月より運用が開始されている規格です。（独立行政法人 農畜産業振興機構）

主に固さのレベルを以下の４段階のマークで示しています。

1.容易にかめる / 2.歯ぐきでつぶせる / 3.舌でつぶせる / 4.かまなくてよい

当社「おばあちゃんぱん」は、この公的な規格（そしゃく配慮食品のJAS規格）の認証をパン業界で初めて取得したものであり、製品の客観的な安全性と品質を担保しています。

2025年12月現在、本規格の認証取得企業は当社を含め4社のみ。厳しい基準等をクリアし実現に至っており、この度認証を得たことは、嚥下食市場において、技術力と品質管理体制が公的に認められたことを示します。

“おばあちゃんぱん”の意義と今後の展望

《社会貢献》

本商品を通して、単なる食品提供にとどまらず、嚥下障害の予防啓発に繋がる講演会やイベントへの参加など、社会的な活動にも積極的に参画し、小さな子供からお年寄りまで、飲み込む力や噛む力が弱い方をはじめとする、パンをより楽しみたい方々のQOL（Quality of Life）向上に貢献してまいります。

同時に、発売に先立ち、都内の高齢者施設・病院などに“おばあちゃんぱん”の無償配布を実施予定。実際の利用現場でのフィードバックを実施し、更なる商品の品質向上に努めます。

その後の販売については、2026年春頃より順次計画しております。

“おばあちゃんぱん” は、どんなパン？

代表の佐藤自身が、飲み込む力が弱くなってきた祖父母や両親を見て、少しでも安心して美味しいぱんを食べて欲しいと思うようになったことをきっかけに、商品開発をスタート。

「自分のおばあちゃんに買ってあげたくなるぱん」をコンセプトに“おばあちゃんぱん”は生まれました。

一般的なパンと大きく異なるのは、安心して食べるために欠かせない、“嚙み切りやすさ、くちどけの良さ、飲み込みやすさ”に拘っていること。さらに、高齢者の食事では不足しがちな栄養素も考慮し、タンパク質を補う目的で豆乳を使用し、血糖値の急激な上昇を抑えることと不足しがちなミネラルを補う目的でメイプルシュガーを使用するなど、食べやすさや安心感、美味しさに留まらず、多角的に拘っているのも特徴です。また、製造方法も機械に頼りきるのではなく、ひとつひとつ丁寧に、熟練の職人の手で作っています。

そんな、一切の妥協なく完成したのが、“おばあちゃんぱん”です。毎日食べても飽きがこないようなシンプルな味わいです。

代表の佐藤亮太について

焼きたての“おばあちゃんぱん”口溶けが良く食べやすい“おばあちゃんぱん”1984年生まれ。現41歳 愛車はHONDAの原付「ジャイロ」

高校卒業後、浅草の人力車の会社に就職。

その後、(株)リクルートに転職し、主に飲食店の販促を手伝う事業部に5年ほど従事。『自分の生まれ育った街を、もっと素敵で、楽しい街にしていきたい』との想いから、2010年に(株)しながわ街づくり計画を創業。品川区の防災事業、商業活性化事業などに関わる。2015年に品川区北品川にて、KAIDObooks&coffeeをオープン。

オープン当初から販売している「生スコーン」が看板商品。著名人等の手土産にも選ばれ、全国から買い求めに来るお客が後を絶たない。2023年からは三越伊勢丹、高島屋、松屋銀座など、大手百貨店を中心に、全国でも販売をしている。

その他情報

パン業界で国内初「そしゃく配慮食品のJAS規格」2025年11月28日に認証を取得。品川区北品川にオープンし、昨年で10周年を迎えたブックカフェ「KAIDO books & coffee」。旧東海道に面しており、人と人、地域を結ぶ懸け橋になれたらとの想いから「KAIDO」という名がつけられた。カフェの二階では、旅や地域をテーマに約1万冊の本を販売している。また、隣接の工房でつくる「生スコーン」や「自家製ホットドッグ」がロングセラーの定番人気商品。2015年の発売当初から人気の絶えない「生スコーン」。現在では大手コンビニや、全国の菓子店でも「生スコーン」が販売されているが、その「生スコーン」のパイオニア的商品。2023年からは全国の百貨店でも販売をしている。

株式会社しながわ街づくり計画

【株式会社しながわ街づくり計画 会社概要】

設立 2010年6月

本社所在地 東京都品川区北品川2-3-7丸屋ビル103

代表取締役 佐藤亮太

事業内容 飲食店経営、菓子製造販売 ほか



＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社しながわ街づくり計画 担当者名：佐藤亮太

TEL：03-6404-6388 E-mail：info@kaido.tokyo



【発行日】 2026年1月15日

【発行元】 株式会社しながわ街づくり計画