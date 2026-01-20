¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¶æ³ÚÉô¡×¡Ö²ÖÄ»É÷·î¡×¡ØLADY BY TOKYO¡Ù¡¦¡¦¡¦¤¢¤ÎÊ¿À®¥×¥ê¤¬¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¤ËÅÐ¾ì¡ª¥Õ¥ê¥åー¡¢¥×¥ê30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÊ¿À®¥×¥ê¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×¤¬1·î4½µÌÜ¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡ª
¡¡¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±ÝËÜ²í¿Î¡¢°Ê²¼¥Õ¥ê¥åー¡Ë¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ê¡Ëµ¡30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÊ¿À®¥×¥ê¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×¤ò2026Ç¯1·î4½µÌÜ¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó(R)¼«ÈÎµ¡¥·¥êー¥º¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÊ¿À®¥×¥ê¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×¤Ï¡¢Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥êµ¡¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡È¥×¥ê¥¯¥é(R)¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿½éÂå¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¶æ³ÚÉô¡Ê¥»¥¬¡¿¥¢¥È¥é¥¹¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ê¿À®¤Î¥×¥êÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤·Â¿¤¯¤ÎÊý¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÖÄ»É÷·î¡Ê¥Ê¥à¥³ ¸½¡§¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¡×¡¢³×Ì¿Åª¤Ê¼Ì¤ê¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÇÅÁÀâµé¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡ØLADY BY TOKYO¡Ê¥Õ¥ê¥åー¡Ë¡Ù¤Ê¤ÉÁ´6¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£»£±Æ¡¦Íî½ñ¤¥Öー¥¹¤ä¥«ー¥Æ¥ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ÎºÙÉô¤Þ¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¡¢²û¤«¤·¤µ¤ä¥×¥ê¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¥Ð¥Ã¥°¤ËÉÕ¤±¤¿¤êÆ©ÌÀ¤Î¥Ýー¥Á¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼ýÇ¼¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¿À®¥×¥ê¤Î»×¤¤½Ð¤ä³Ú¤·¤µ¡¦²Ä°¦¤µ¤ò¡¢ÎáÏÂ¤ÎËèÆü¤Ë»ý¤ÁÊâ¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê¿À®À¤Âå¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤µ¤ò¡¢ÎáÏÂÀ¤Âå¤Ë¤Ï¿·Á¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¥Õ¥ê¥åー¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ê30¼þÇ¯¤ò¥¢¥½¥Ó¤Ä¤¯¤¹ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«Ãæ¡£¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬¡È¤É¤³¤Ç¤â»£¤ì¤Á¤ã¤¦¾®¤µ¤Ê¥×¥êµ¡¡É¤È¤Ê¤êÊ¿À®¥×¥ê¤Î»£±ÆÂÎ¸³¤¬¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡úÊ¿À®¥×¥ê¡×¡Êhttps://www.puri30th.furyu.jp/heisei-puri/¡Ë¤ä¡¢Ê¿À®¤Î¡ØÉ±¤È¾®°Ëâ¡Ê2006Ç¯¡Ë¡Ù¡¦¡ØLADY BY TOKYO¡Ê2011Ç¯¡Ë¡Ù¡¢ÎáÏÂ¤Î¡ØMelulu¡Ê2019Ç¯¡Ë¡Ù¤ò¥×¥êµ¡¡ØBloomit¡Ù¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¡ÖDEAR ÎáÏÂ&Ê¿À® ¥¦¥Á¤é¤ÎÅÁÀâ¥×¥ê¡×¡Êhttps://sp.pictlink.com/web/special/30th?from=release¡Ë¤Ê¤É²û¤«¤·¤Î¥×¥ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë´ë²è¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£3·î¤«¤é¤ÏÂÎ¸³·¿Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥×¥êÅ¸ ～DearÎáÏÂ ByÊ¿À®～¡×¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¡£¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë30¼þÇ¯´ë²è¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¡ÖÊ¿À®¥×¥ê¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡ä
¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¶æ³ÚÉô¡×¡Ê¥»¥¬¡¿¥¢¥È¥é¥¹¡Ë
¡Ö²ÖÄ»É÷·î¡×¡Ê¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë
¡ØÉ±ÁÈ¡Ù¡Ê¥Õ¥ê¥åー¡Ë
¡ØÉ±¤È¾®°Ëâ¡Ù¡Ê¥Õ¥ê¥åー¡Ë
¡ØÈþ¿Í-¥×¥ì¥ß¥¢¥à-¡Ù¡Ê¥Õ¥ê¥åー¡Ë
¡ØLADY BY TOKYO¡Ù¡Ê¥Õ¥ê¥åー¡Ë
¢£¡ÖÊ¿À®¥×¥ê¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¥Ýー¥Á¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ê¿À®¥×¥ê¤Î»×¤¤½Ð¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë
¥×¥êµ¡¤ÎÃæ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¡ª
¢£¡ÖÊ¿À®¥×¥ê¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à¡×³µÍ×
[¾¦ÉÊÌ¾]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿À®¥×¥ê¡¡¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ãー¥à
[¼ïÎà¿ô]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´6¼ï
[²Á³Ê]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1²ó400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[È¯ÇäÆü]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯1·îÂè4½µ¤è¤ê½ç¼¡
[ÂÐ¾ÝÇ¯Îð]¡¡¡¡¡¡¡¡15ºÐ°Ê¾å
[¼è°·¤¤Å¹ÊÞ]¡¡¡¡¡¡https://gashapon.jp/shop/gplus_list.php?product_code=4582769927904
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ëº¢¤è¤ê½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨È¯Çä»þ´ü¤ÏÃÏ°è¤äÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ê30¼þÇ¯¤ò¥¢¥½¥Ó¤Ä¤¯¤»¡ª30¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê´ë²è
¢£¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ö¿Æ°¦¤Ê¤ëÎáÏÂ¤Î¥¥ß¤¿¤Á¤Ø ¥×¥ê¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤·¤Æ¥¢¥½¥Ö¡©¡×
¡¡¥×¥ê30¼þÇ¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢Ê¿À®¥×¥ê¤¬¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼ê·Ú¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¡úÊ¿À®¥×¥ê¡×¤ä¥®¥ã¥ë¤Î¡Ø¥×¥êÄ¢¡Ù¤ò¤á¤¯¤ê¤Ê¤¬¤é¥×¥ê¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¡ÖÀ¹¤ê¡ß2 ¥×¥êÇ¯É½¡×¤Ê¤É¡¢ÂÎ¸³·¿¤ÎÍ·¤Ù¤ëÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«Ãæ¡£
¢ãhttps://www.puri30th.furyu.jp/ ¢ä
¢£¥×¥ê30¼þÇ¯µÇ°¥àー¥Óー¡Ö¥×¥ê¥¯¥é(R)¤Ï¸«¤¿¡ª¡×
1995Ç¯¤Î¡Ö¥×¥ê¥ó¥È¶æ³ÚÉô(R)¡×¡Ê¥»¥¬¡¿¥¢¥È¥é¥¹¡ËÃÂÀ¸¤«¤é¡¢2025Ç¯¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î30Ç¯´Ö¤Î¥×¥ê¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµÇ°¥àー¥Óー¤ò¸ø³«Ãæ¡£¤Ä¤¤¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤ä¥é¥Ã¥×Ä´¤Î¥á¥í¥Ç¥£ー¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢ãhttps://youtu.be/M1Xk2ZrZN5w ¢ä
¢£»ñÎÁ¡Ö¥×¥ê¤ÎÎò»Ë 30 Ç¯¡×¤Î¸ø³«
30Ç¯´Ö¤Î¥×¥êµ¡¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ä¥Æ¥£ー¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¹ç¤¤¤òÊ¸¾Ï¤È¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÅª¤Ê¿Ê²½¤ä¥×¥êÊ¸²½¤ÎÅ¾µ¡¤Ê¤É¥×¥ê¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥×¥ê¤¬30Ç¯´Ö°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿»ñÎÁ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¢ãhttps://www.furyu.jp/news/2025/07/puri30th/ ¢ä
¢£¥×¥ê30¼þÇ¯ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖDEAR ÎáÏÂ&Ê¿À® ¥¦¥Á¤é¤ÎÅÁÀâ¥×¥ê¡×
¡¡Ê¿À®¤Î¡ØÉ±¤È¾®°Ëâ¡Ê2006Ç¯¡Ë¡Ù¡¦¡ØLADY BY TOKYO¡Ê2011Ç¯¡Ë¡Ù¡¢ÎáÏÂ¤Î¡ØMelulu¡Ê2019Ç¯¡Ë¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÈÅÁÀâ¤Î¥×¥êµ¡¡É¤Î¼Ì¤ê¡¦Íî½ñ¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦BGM¤Ê¤É¤ò¡¢¥×¥êµ¡¡ØBloomit¡Ù¤ÇÅö»þÉ÷¤ËºÆ¸½¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¡£¥¨¥â¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë»£±ÆÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¢ãhttp://sp.pictlink.com/web/special/30th?from=release ¢ä
¢£¥×¥ê 30 ¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥×¥êÅ¸ ～Dear ÎáÏÂ By Ê¿À®～¡×
¡¡¥×¥ê 30 ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥×¥ê¤Î²áµî¡¦º£¡¦¤³¤ì¤«¤é¤òÂÎ¸³¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò 2026 Ç¯ 3 ·î¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
[¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë] ¡Ö¥¦¥Á¤é¤Î¥×¥êÅ¸ ～Dear ÎáÏÂ By Ê¿À®～¡×
[³«ºÅ»þ´ü]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2026 Ç¯ 3 ·î 20 Æü¡Ê¶â¡Ë～4 ·î 5 Æü¡ÊÆü¡Ë
[¾ì½ê]¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡OPENBASE ½ÂÃ«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è±§ÅÄÀîÄ® 14-13
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±§ÅÄÀîÄ®¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° B1F¡¢1F¡Ë
¡ãSpecial Thanks¡ä
¡¡¥×¥ê 30 ¼þÇ¯¤Î´ë²è¼Â¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢Ã¤Ì¦ÅÅ»Ò¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ME Group Japan ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢TOMO ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÀÄ½Õ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥ê30¼þÇ¯´ë²è´ØÏ¢SNS¡ä
¡ã¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¤³¤³¤í¤òË¤«¤Ç¹¬¤»¤Ë¤¹¤ëÎÉ¼Á¤Ê¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡ª¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾¦ÉÊ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¥·ー¥ëµ¡¡¢¥²ー¥à¡¦¥¢¥×¥ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ËèÆü¡ÈPrecious days¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2007Ç¯4·î¤Ë¥ª¥à¥í¥ó¥°¥ëー¥×¤«¤éMBO¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈÎ©¡£2015Ç¯12·î¤ËÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¡¢2022Ç¯4·î¤Ë»Ô¾ì¶èÊ¬¸«Ä¾¤·¤ËÈ¼¤¤¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢ã¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡https://www.furyu.jp/ ¢ä
¡ã¡Ö¥Õ¥ê¥åー¤«¤ï¤¤¤¤¸¦µæ½ê¡×¤È¤Ï¡ä
¥»¥«¥¤¤Ë¿·¤·¤¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ò¡£Æü¡¹À¤¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¿·¤·¤¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡£¥Õ¥ê¥åー³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¬ー¥ë¥º¥È¥ì¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤È´¶À¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤òÁÇÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¡£¿·¤¿¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢ã¥Õ¥ê¥åー¤«¤ï¤¤¤¤¸¦µæ½ê ¡¡https://kawaii.furyu.jp/ ¢ä
