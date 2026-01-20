「HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展」に出展します

積水化学工業株式会社

積水化学工業株式会社(代表取締役社長：加藤敬太、以下「積水化学」)の環境・ライフラインカンパニー（プレジデント：平居義幸)は、1月27日(火)～30日(金)まで東京ビッグサイトで開催される「HVAC&R JAPAN 2026」に出展します。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会が主催する「HVAC&R JAPAN（ヒーバックアンドアールジャパン）冷凍・空調・暖房展」は、2年に1度開催される日本最大級の冷凍・空調・暖房機器産業の専門見本市です。

本展示会における積水化学のテーマは「省施工×長寿命。樹脂製空調配管という選択。」

少子高齢化による労働人口減の中、建築業界ではバブル期前後に建てられたオフィスビルやマンションが築後30年を経過し改修期を迎えていることから、より省施工、短工期が求められています。また、カーボンニュートラルの観点からも長寿命、低炭素である樹脂管が注目されています。

積水化学では、冷温水用途に最適な高性能ポリエチレン管「クウチョウハイパーCH」をはじめ、このたび新しく認定取得のパテ埋め不要で省施工の防火区画貫通措置部材「フィブロックNEO」など、空調分野のオールプラスチックの一体化ライン構築を実現する各種製品を展示、ご紹介いたします。

ぜひ積水化学ブースへのご来場をお待ちしております！

【出展する主な製品】

空調配管用高性能ポリエチレン管「クウチョウハイパーCH」

耐久性・耐食性に優れるため腐食や漏水の心配がないうえ、軽量でスピーディな施工が可能な冷温水用途に最適のポリエチレン管です。オフィスビル、病院、工場、庁舎等の冷温水配管材料として数多くご採用いただいております。

「クウチョウハイパーCH」

空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管「ACドレンパイプ」

管・継手とも発泡断熱層が一体化されており、保温材が不要で配管全体の結露を防止。保温工事に関する部材、工程などの手間がかかりません。配管と同時に保温工事も完了。オフィスビル、ホテル、病院等の空調ドレン配管材料としてスピーディな施工が可能です。

「ACドレンパイプ」

パテ埋め不要防火区画貫通措置部材「フィブロックNEO」

パテ埋め不要で省施工の防火区画貫通措置部材「フィブロックNEO」がこの度、新たな国土交通大臣認定を取得しました！すでに認定を取得している電気用途に加え、空調配管でも使用可能で、パテ埋めが不要となります！

「フィブロックNEO」

HVAC&R JAPAN 2026 第44回冷凍・空調・暖房展 開催概要

公式サイト：https://www.jraia.or.jp/hvacr/

開催期間 ：2026年1月27日（火）～30日(金) 10:00～17:00 (最終日は16:00まで)

会場 ：東京ビッグサイト 東展示棟4,5,6ホール

積水化学ブースは東6ホール(ブースNo. 6B-10)です

※入場には、事前の来場登録（無料）が必要です(来場登録サイト)

https://hvacr.eventos.tokyo/web/portal/722/event/14464/users/register

＜本件に関するお問い合わせ＞

積水化学工業株式会社 環境・ライフラインカンパニー

給排水システム営業部

https://www.eslontimes.com/system/inquiry/