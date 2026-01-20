香水スプレー自販機 「PERFUMATIC(パフューマティック)」が2月10日よりルクア大阪に日本初の常設設置が決定

JR西日本SC開発株式会社

JR西日本SC開発株式会社（大阪市北区梅田／代表取締役社長：竹中 靖）が運営するファッションビル「ルクア大阪」は、Amulette株式会社（東京都渋谷区／代表取締役：長田寛太）が展開する香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」を、2026年2月10日（火）より常設設置することを決定しました。

日経トレンディ（発行：日経BP）の『2026年ヒット予測ランキング』で総合3位&美容ファッション部門で大賞に選出された「PERFUMATIC」は、世界65カ国以上で累計3,000台以上が稼働し、グローバルで高い評価を得ている、国際特許を取得した唯一の香水スプレー自動販売機です。2025年にAmulette株式会社が正規代理店として日本に初上陸し、常設設置としてはルクア大阪が日本初となります。気分やシーンに合わせて異なる香りをまとえる“自由な香水体験”を提供します。

PERFUMATIC(パフューマティック)サービス概要

香水スプレー自販機※設置イメージ

展開する香水ブランドは、ハイブランドからメゾン系・ニッチブランドまで約20種を常時ラインアップ。約1か月ごとにセレクションを入れ替えることで、訪れるたびに“新しい香りとの出会い”が生まれる設計としています。香水スプレー自販機は、国際特許を取得した独自の「密閉型スプレー技術」を採用。外気との接触を防ぎ、香りの揮発・劣化を最小限に抑えます。これにより、常にフレッシュな香りを安心して体験できる設計が特徴です。高品質な香りを“好きなときにワンプッシュで楽しめる”という新体験ができる次世代型フレグランスサービスです。

香水スプレー自販機

【決済手段】現金/クレジットカード/QR決済/交通系電子マネー

【価格】100円～500円（税込み）※商品により異なる

【容量】1回／約0.12 mL／約0.5秒噴射

【設置場所】ルクアB1F レストルーム横

【利用可能時間】6:30～23:30

※LUCUAメンバーズカードポイント対象外

Amulette株式会社について

Amulette株式会社

Amulette株式会社は、香り・フレグランス領域に特化したマーケティング支援やメディア運営を行う企業です。総フォロワー数20万人超を誇る国内最大級の香水メディアを運営し、ブランドの販売促進・マーケティングを支援。香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」の国内正規代理店として、香水体験チャネルの普及を推進しています。

社名：Amulette株式会社

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：長田 寛太

事業内容：香水・フレグランス領域に特化したメディア運営およびマーケティング支援

URL：https://amulette.co.jp/

JR西日本SC開発株式会社について

JR西日本SC開発株式会社は、国内最大級の駅型商業施設「ルクア大阪」や「天王寺ミオ」を運営し、JR西日本エリアの駅や沿線のまちでショッピングセンター（SC）事業を展開するグループ会社で構成する「JR西日本ショッピングセンターカンパニー」を統括する企業です。駅をご利用されるお客様はもちろん、地域にお住まいのお客様のニーズを的確に捉え、SCを通じて暮らしをサポートし、まちの魅力を高めることを目指しています。

JR西日本SC開発株式会社

【代表取締役社長】竹中 靖

【本社所在地】大阪市北区梅田3-1-3 ノースゲートビルディング オフィスタワー16階

【事業内容】ショッピングセンターの運営・管理および開発

【HP】https://jrwsc.co.jp/



【運営施設】LUCUA osaka（ルクア大阪）

東館「LUCUA」(ルクア)／西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)

【住所】大阪市北区梅田3-1-3

【TEL】06-6151-1111（ルクア大阪インフォメーション）

【施設HP】https://www.lucua.jp/