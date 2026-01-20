ブラザー、「BCN AWARD 2026 ページプリンタ部門 年間販売数量No.1」受賞

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社（本社：名古屋市 社長：池田和史）の国内販売子会社であるブラザー販売株式会社（本社：名古屋市 社長：安井宏一）は、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2026」の「ページプリンタ」部門において「年間販売数量No.1」を受賞した。

「BCN AWARD 2026」は、全国主要家電量販店、パソコン専門店、ネットショップの2025年1月1日から12月31日の実売データを集計した「BCNランキング」に基づいて、製品カテゴリー別年間販売台数第1位のベンダーを表彰する賞だ。ブラザーは4年連続10回目の受賞となる。

ブラザーが販売する「ページプリンタ」は、レーザープリンター・複合機「JUSTIO(ジャスティオ)」シリーズとして展開しており、コンパクト設計ながら「7年間の製品耐久」を実現したモデルを中心にユーザーからの評価を得ている。

高速プリントで高い生産性を実現するレーザープリンター・複合機は、小規模事業所や個人事業主を中心に堅実な需要があり、その中で、ブラザーのジャスティオシリーズに共通するコンパクトさ、高速プリント、高耐久、低ランニングコストという点がお客様に総合的に評価され「BCN AWARD 2026」の獲得に至った。