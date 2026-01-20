【丸大食品】魚！魚！魚！ソーセージを新発売！

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、8本入りのフィッシュソーセージ「魚！魚！魚！ソーセージ」を発売いたします。

魚！魚！魚！ソーセージ

■商品説明

おやつやおつまみに最適な食べきりサイズのフィッシュソーセージです。

パッケージには丸大オリジナルのフィッシュソーセージをモチーフにしたキャラクター「フィッシュマンブラザーズ」をデザインしました。

パッケージに記載したQRコードからはフィッシュマンブラザーズたちが歌う「オレたちフィッシュソーセージだyo」の動画を見ることができます。

【内容量】 184ｇ（8本入）

【保存方法】 常温

【希望小売価格】 240円（税込）

【発売日】 2月下旬

丸大食品株式会社

