【丸大食品】魚！魚！魚！ソーセージを新発売！

写真拡大

丸大食品株式会社

「食を通じて人と社会に貢献する企業」を目指す総合食品メーカー 丸大食品株式会社（本社:大阪府高槻市、社長:佐藤勇二)は、8本入りのフィッシュソーセージ「魚！魚！魚！ソーセージ」を発売いたします。



魚！魚！魚！ソーセージ



■商品説明


おやつやおつまみに最適な食べきりサイズのフィッシュソーセージです。


パッケージには丸大オリジナルのフィッシュソーセージをモチーフにしたキャラクター「フィッシュマンブラザーズ」をデザインしました。


パッケージに記載したQRコードからはフィッシュマンブラザーズたちが歌う「オレたちフィッシュソーセージだyo」の動画を見ることができます。



【内容量】　184ｇ（8本入）


【保存方法】　常温


【希望小売価格】　240円（税込）


【発売日】　2月下旬









丸大食品株式会社


私たち丸大食品グループには、「日々の活動に精一杯の真心を込め、誠意を尽くすことにより、社会に貢献します」という経営理念があり、世代を超えて今に受け継がれています。


この経営理念のもと、サステナブルな社会の実現を目指すとともに、「食を通じて人と社会に貢献する企業」であり続けるために、美味しさと健康を追求し、安全で安心な食品を通して、お客様の幸せな食生活に貢献してまいります。