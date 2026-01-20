日経転職版「仕事に役立つ資格／取得したい資格」調査結果

株式会社日経HR

日経ＨＲ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：斎藤恵）は2025年10月下旬から11月中旬にかけて、「日経転職版 資格と学び直しに関する意識調査」を実施し、544人から回答を得ました。

リスキリング（学び直し）への関心が高まる中、仕事や転職で役立つ資格とこれから取得したい資格についてランキング形式でまとめました。今後の学びの参考にしてください。

（分野別：１.金融 ２.不動産 ３.経理・財務・会計 ４.法律・労務・経営 ５.IT ６.語学 ７.AI・データサイエンス ８.環境）

日経転職版会員に聞いた「役立つ資格」の総合ランキング1位は「簿記検定2級（日商）」（26.60点）、2位は不動産資格の中で抜群の知名度を持つ「宅地建物取引士」（20.31点）。それぞれ20点以上となり、他の資格を大きく引き離しました。

3位は英語能力テストTOEICスコアで最高クラスの「TOEIC L&R 900点台」（15.75点）でした。

上位には業務上必要な資格、汎用性の高い会計や英語スキルを証明する資格などが入っています。

「役立つ資格」は取得している資格について「仕事や転職などで役立ったか」を5点満点で点数付けしてもらい、さらに自由回答で「役立つ」として挙がった資格について重み付けし、合計点を算出しました。自由回答の重み付けをした合計点の平均は4.18点でした。

「取得したい資格」はこれから取りたい資格を複数回答で選んでもらい、選択した資格の中から最も取得したい資格を1つ選び、関心度（１.関心あり、２.検討中、３.取得予定）を答えてもらいました。

選択された資格の票数に関心度による重み付けをして得点を算出しています。

1位は「AI検定」（117点）、2位は「G検定」（115点）となり、AI（人工知能）・データサイエンス分野の資格が上位を占めました。

AI検定はAIの基礎知識やビジネスでの活用に関する能力を認定する資格であり、G検定はAI・ディープラーニング（深層学習）の基礎知識などを判定する資格です。生成AIなどAIが身近になり、仕事やプライベートで使うことが一般化したことや、資格取得を推奨している企業が増えていることから、高い関心が集まりました。

3位は経営コンサルタントに関する国家資格である「中小企業診断士」（104点）です。経営について横断的な知識・能力を持っていることを証明する資格として、ビジネスパーソンから広く支持を集めています。

調査では取得したい資格の中から1つを選び、関心度を１.関心あり、２.検討中、３.取得予定――から1つを選択してもらいました。ここではそれぞれの資格の中で、３.を選んだ人の割合が高い資格を紹介します。総合ランキングにはランクインしなかったものの、業務上の必要性が高い専門的な資格が上位に入りました。

1位は「USCPA（米国公認会計士）」で、今後取得したいと挙げた回答者のうち、38％が取得予定と答えています。米国の会計・監査・税法などの専門知識を証明する資格であり、難易度は高いものの、国際的な業務に携わったり、会計と英語力を生かせたりできる業務として注目を集めています。

2位は「一種外務員資格」（33％）となりました。仕事で必要に迫られて取得を予定している人が多いと思われます。証券系の資格では、3位に「証券アナリスト」（29％）も入りました。

＜調査概要＞

◎調査対象：「日経転職版」登録会員

◎調査期間：2025年10月31日～11月17日

◎回答者数：544人

◎調査方法：日経転職版の登録会員を対象にアンケートをメールで依頼しWEBサイトで回答

◎集計方法：

