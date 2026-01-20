『【物流基礎講座 第1回】ロジカイギと学ぶ！棚卸入門』セミナー定員拡大のお知らせ

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）は、2026年2月26日（木）14:00～15:00開催のオンラインセミナー『【物流基礎講座 第1回】ロジカイギと学ぶ！棚卸入門～在庫差異ゼロを目指すための「つまずかないポイント」と「システム活用例」～』について、事前申し込みが想定を上回っていることを受け、定員を50名から100名へ拡大することを決定しましたのでお知らせいたします。

本セミナーは、在庫管理や棚卸業務に課題を感じている荷主企業・物流事業者の皆さまを対象に、「棚卸の基本」から「現場で起こりがちなミスの原因」「システムを活用した改善の考え方」までを、実務目線でわかりやすく解説する内容として企画されました。特に、棚卸業務の属人化やExcel管理から抜け出せずに悩まれている現場担当者様から、多くの関心をお寄せいただいています。

お申し込みフォーム

お申し込みはこちら ： https://243273511.hs-sites-na2.com/202602_tanaoroshiseminar

開催概要

昨今、物価上昇や物流コストの高騰により、在庫管理の重要性が高まりつつあります。これに伴い、わずかな在庫のズレが企業の利益や信頼に直結するケースが増加しています。しかしながら、棚卸業務は「年に1度の負荷が高い作業」「作業が属人化しがち」「Excelで管理され続けている」といった理由により、現場での見直しが滞ることが少なくありません。

このような状況を踏まえ、ロジザードでは 「棚卸の正しい理解」と「ムリなく正確に在庫管理できる仕組みづくり」を支援するため、本セミナーを企画しました。WMS（倉庫管理システム）がまだ導入されていない現場や、棚卸の効率化・最適化にお悩みの現場担当者様にこそ聞いてほしい、物流の基礎としての棚卸講座です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14943/table/322_1_97d6dbae4781163493b7d5e462a2d68b.jpg?v=202601200221 ]

登壇者

【ロジカイギ】

株式会社リンクス 代表取締役 小橋 重信氏

トランスフィード株式会社 代表取締役 長井 隆典氏

株式会社トークロア 代表取締役 伊藤 良氏

【ロジザード株式会社】

ソリューション部 部長 石田 龍二郎

ロジカイギ

ロジカイギは、物流業界で活躍する3人のコンサルタントがコアな情報を発信するプロジェクトです。メンバーは、リンクスの小橋氏、トランスフィードの長井氏、トークロアの伊藤氏で構成され、「物流をもっと楽しく、わかりやすく。」をコンセプトにYouTubeや講演を中心に活動中です。収録動画数は360本以上、物流コンサルタントとしては最大となる7,000人以上のチャンネル登録者数を誇る、物流関係者必見のYouTubeチャンネルです。

ロジカイギへのお問い合わせ ： https://logikaigi.com/

ロジカイギのYouTubeチャンネル ： https://www.youtube.com/@logikaigi

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/