Âç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ëー¥×5´ÛÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÆ±È¼ÀìÍÑ½É¤¬ÀÅ²¬¤Ë½é½ÐÅ¹¡ª2026Ç¯3·î1Æü¥ªー¥×¥ó¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È À¾°ËÆ¦¡×～2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡ËÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï～
¡¡Á´¹ñ¤Ë73»ÜÀß¤Î²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦½É¤ä¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ëGENSEN HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àîºê½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È À¾°ËÆ¦¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È À¾°ËÆ¦¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢½ÉÇñÍ½Ìó¤ò1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀÅ²¬¸©¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÅ¹¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://x.gd/8joI8
¡¡°ËÆ¦È¾Åç¤Ï¥æ¥Í¥¹¥³¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¥¸¥ª¥Ñー¥¯¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀ¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤Ï¼óÅÔ·÷¤«¤éÌó2»þ´Ö30Ê¬¤Î¹¥¥¢¥¯¥»¥¹¤ÇÍ¼Æü¤ÎÀä·Ê¡¢¤½¤·¤Æ²¹Àô¤ÈÂç¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëµìÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ìÅÚÈî¥Þ¥ê¥ó¥Û¥Æ¥ë¤¬¡¢¤ªÉô²°¤Ç¤Î¤¯¤Ä¤í¤®»þ´Ö¤ä¤ª¿©»ö¤Î»þ´Ö¤â°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë²¹Àô½É¡Ö¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È À¾°ËÆ¦¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯³ÈÂç¤¹¤ë¥Ú¥Ã¥È¥Äー¥ê¥º¥à»Ô¾ì¤äÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¶õ´Ö¤È¤·¤Æ°ì¿·¡£µÒ¼¼¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥í¥Óー¡¢¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢´ÛÆâ¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ËÆ¦¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢°¦¸¤¤È¤Îå«¤¬¿¼¤Þ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÚºß»þ´Ö¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¢©410-3302 ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»ÔÅÚÈî2791-4
¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¡Ê¼Ö¡Ë¡§ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï© ¾ÂÄÅIC¤è¤êÌó1»þ´Ö20Ê¬
¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï© Ä¹Àô¾ÂÄÅIC¤è¤êÌó1»þ´Ö30Ê¬
ÅÅÏÃ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§050-3615-3456¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§9:00～19:00¡Ë
½ÉÇñÎÁ¶â¡¡¡¡¡§1¼¼2Ì¾ÍÍ Âç¿Í1Ì¾ÍÍ1Çñ2¿©ÉÕ20,000±ß～¡Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó2,200±ß/1Çñ1É¤¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½ÉÇñÎÁ¶â¤Ï»²¹ÍÎÁ¶â¡£¤ªÆü¤Ë¤Á¡¦¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¡¦¤ªÉô²°¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤êÊÑÆ°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨½ÉÇñÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢ÆþÅòÀÇ¡¢½ÉÇñÀÇÊÌ
¢£¤ï¤ó¤ï¤ó¥é¥¦¥ó¥¸
¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤äÅò¾å¤ê¤Ê¤É¤Ë¼«Í³¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ï¤ó¤ï¤ó¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¦¥ó¥¸¥á¥Ë¥åー¡§¥¢¥ë¥³ー¥ëÌó7¼ï¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯Ìó15¼ï¡Û
¢£²°Æâ¡¦²°³°¥É¥Ã¥°¥é¥ó
¡¡¥×ー¥ë¥Ç¥Ã¥¤Î°ìÉô¤ò²þ½¤¤·Ìó200Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î²°³°¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤ò¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤â¼«Á³¤ÎÄ¬É÷¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´Û³°¤Ø¤Ï¥í¥Óー¤«¤é½ÐÆþ¤ê²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÂÀö¤¤¾ì¤âÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¸õ¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ëÌó35Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î²°Æâ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤â¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÀßÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¡¤ª¿©»ö¤ÏÍ¼Ä«¿©¤È¤â¤Ë¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤Ï¤¨¤Ó¡¦¤Û¤¿¤Æ¡¦¤¤¤«¤Î³¤Á¯ÉÍ¾Æ¤¤Ë¡¢Ç®¡¹¤Î¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¤ò½ÐÍè¤¿¤Æ¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥Õ¥é¥¤¡¢ÀÅ²¬¹õ¤Ï¤ó¤Ú¤ó¤Ê¤ÉÀÅ²¬¸©¡¦°ËÆ¦¤ÎÌ¾Êª¤äµ¨Àá¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ä«¿©¤Ç¤ÏÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¤Î¤Ã¤±Ð§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±ö¤«¤Ä¤ª½Ð½Á¤¦¤É¤ó¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¡¢¾Æµû¤Ê¤ÉÄ«¤«¤é¸µµ¤¤Î½Ð¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤ÙÊüÂê¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µー¥í¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¤ÏÄ´Ì£µí»é¤òÃíÆþ¤·¤¿²Ã¹©Æù¤Ç¤¹
¡ÚÍ¼¿©¡§Ìó70¼ïÎà¡¢Ä«¿©¡§Ìó65¼ïÎà¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯ÌµÎÁ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÍÎÁ¡Ê°û¤ßÊüÂê¤¢¤ê¡Ë¡Û
¡¡
¡¡¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ²¬¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤Î¤¢¤·¤¿¤«µí¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¥¹¥Æー¥¤ä¥Óー¥ÕWAN¥Ðー¥¬ー¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÈÆ¦Æý¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ê¤É¤òÊÌÎÁ¶â¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥á¥Ë¥åー¡§Ìó6¼ïÎà¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¤Æ¤´ÃíÊ¸¡¢°ìÉô»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë¡Û
¢£µÒ¼¼
¡¡Á´¼¼¤¬¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È½ÉÇñ²ÄÇ½¤ÊµÒ¼¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¹ø¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µÒ¼¼¤Î¾ö¤ä¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÄ¥¤êÂØ¤¨¡¢±ÒÀ¸ÂÐºö¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¶õ´Ö½ü¶ÝÃ¦½µ¡ ¥¸¥¢¥¤ー¥Î¡×¤âÀßÃÖ¡£¤¢¤ë¤ÈÊØÍø¤Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤Î¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÉô²°¤Ë¤è¤ê¾ö¡¦¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ï¥ªー¥×¥ó¸å¤Ë¿ï»þÄ¥¤êÂØ¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£²¹Àô»ÜÀß
¡¡½Ù²ÏÏÑ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë³¤¤Î¸«¤¨¤ëÂçÍá¾ì¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Í¼¹ï¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢²«¶â¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é²¹ÀôÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Êµ¨Àá¡¦Å·¸õ¡¦»þ´Ö¤Ë¤è¤ê·Ê¿§¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÀô¼Á¡§¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à-Î²»À±ö²¹Àô ¢¨²Ã¿å¡¢°ìÉô²Ã²¹¡¢½Û´Ä¤í²á¡Û
¢£¼þÊÕ´Ñ¸÷
°ËÆ¦È¾ÅçÀ¾Â¦¡¢½Ù²ÏÏÑ¤ËÌÌ¤¹¤ëÀ¾°ËÆ¦¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Í¼Æü¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£³¤¤òË¾¤àÃÇ³³ÀäÊÉ¤Î·Ê¾¡ÃÏ¤ä¡¢ÀÄ¤ÎÆ¶·¢¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ²¥öÅç¡¢³¤¤¬³ä¤ì¤ÆÆ»¤¬¸½¤ì¤ë¥È¥ó¥Ü¥í¸½¾Ý¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È À¾°ËÆ¦¡×¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¼þÊÕ´Ñ¸÷¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦²«¶âºê¡§¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó20Ê¬
¡¦Æ²¥öÅç¤Î¥È¥ó¥Ü¥í¡§¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó25Ê¬
¡¦Æ²¥öÅç Å·ÁëÆ¶¡Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¾èÁ¥ÉÔ²Ä¡Ë¡§¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó25Ê¬
¡¦°ËÆ¦¡¦»°ÄÅ¥·ー¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ê¥±ー¥¸¡¦¥¥ã¥êー¤Ç¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÆþ¾ì²Ä¡Ë¡§¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¼Ö¤ÇÌó45Ê¬
¡Ö¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È À¾°ËÆ¦¡×¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·ÇºÜ¼Ì¿¿¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤à²¹Àô½É¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÆ±È¼ÀìÍÑ¤Î²¹Àô½É¤À¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ëµ¤·ó¤Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥É¥Ã¥°¥é¥ó¡¢¤ï¤ó¤ï¤ó¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÂÚºß¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê»ÜÀß¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß°ìÍ÷¡Û
ÆÊÌÚ¸©¡¡¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È Æá¿Ü±ö¸¶¡Ú2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¥ªー¥×¥ó¡Û
ÀÅ²¬¸©¡¡¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È À¾°ËÆ¦¡Ú2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¥ªー¥×¥ó¡Û
ÀÐÀî¸©¡¡¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È °ÀÄÅ
ÀÐÀî¸©¡¡¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È ÌðÅÄ²°¾¾Þ¹±à
Ä¹Ìî¸©¡¡¤ï¤ó¤ï¤ó¥ê¥¾ー¥È ¿®½£¾åÅÄ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾ GENSEN HOLDINGS³ô¼°²ñ¼Ò
¢£½êºßÃÏ ¢©104-0061¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7-16-21¡¡¶äºÂÌÚÈÔ¥Ó¥ë5³¬
¢£ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡ 2017Ç¯12·î5Æü¡ÊÁÏ¶È2001Ç¯11·î¡Ë
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡¡100É´Ëü±ß
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¡¡Àîºê ½Ó²ð
¢£»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡Á´¹ñ¤Ç²¹ÀôÎ¹´Û¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Íá»ÜÀß¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Î±¿±Ä»ö¶È¤òÅ¸³«
¡ÊÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ì¥°¥ëー¥×¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ73»ÜÀß¡£2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
¢£URL https://www.ooedoonsen.jp/corporate/