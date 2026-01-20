「つけうま！氷点下そうめんつゆ＜ゆず香る和風つゆ味＞＜焙煎ごま味＞」 ～2026年2月19日(木)より全国で発売開始～
丸美屋食品工業株式会社（本社：東京都杉並区、社長：阿部豊太郎）は、「つけうま！氷点下そうめんつゆ＜ゆず香る和風つゆ味＞＜焙煎ごま味＞」を2026年2月19日（木）より新発売いたします。
暑い日が続くと食欲もなくなりがちですが、新発売する「つけうま！氷点下そうめんつゆ＜ゆず香る和風つゆ味＞＜焙煎ごま味＞」は、パウチのまま凍らせて作るシャーベットつゆで、夏の食卓を彩ります。
商品特徴
「つけうま！ 氷点下そうめんつゆ」シリーズ
パウチのまま凍らせた本品に水を加えるとシャーベット状のつゆが作れる新発売のシリーズです。そうめんを食べる時はいつも同じ味で飽きる、また食べていくうちにつゆが薄くなってしまうといったお悩みを解決します。つゆの味と冷たさが持続する、新感覚のめんつゆで、夏の食卓を盛り上げます。微細なジュレ状のつゆがそうめんによくからみ、味わいをしっかり感じられます。
・「つけうま！氷点下そうめんつゆ＜ゆず香る和風つゆ味＞」
鰹の旨味が効いた醤油ベースのつゆに、ゆずの爽やかな風味を加えました。
・「つけうま！氷点下そうめんつゆ＜焙煎ごま味＞」
３種のごま（煎りごま、すりごま、練りごま）を組み合わせ、甘さとコクのあるごまだれに仕上げました。
○開発担当者の声
今回新発売する商品の、商品開発に関するエピソードをご紹介します。
商品紹介だけでは語り切れない魅力などをお伝えします。
開発担当者が一堂に会し、いくつか商品案に繋がるキーワードを出して、最終的に選抜されたのが「キンキンに冷えたそうめんが食べたい→シャリシャリそうめんつゆ」でした。ここから、シャーベット状のつけつゆで楽しむ「氷点下そうめんつゆ」が生まれました。シャーベット状のつゆを作るためには、カチコチに凍らず、容易に崩せる冷凍状態にする必要がありました。よって、細かいジュレ状のめんつゆを凍らせる設計とすることで、“冷たいシャーベット状のつゆ”を実現しました。
商品情報