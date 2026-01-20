【ヘレナ ルビンスタイン】No.1*¹リプラスティラインからボディケア誕生。リプラスティ ボディ リペア クリーム2026年2月13日（金）店舗限定新発売

日本ロレアル株式会社


ヘレナ ルビンスタインのリプラスティラインから、ついにボディクリーム「リプラスティ ボディ リペア クリーム」が誕生します。


年齢とともに変化しやすい肌を、すっきりと引き締めるボディクリーム。



肌に触れた瞬間とろけるようになじみ、肌を包み込み引き上げるように密着するバンテージテクスチャー*²



今、そして未来の肌へ。引き締めるようなハリをもたらす成分リポカタリストプロ*³、さらにヘレナ ルビンスタインにおける革新的有用成分プロキシレン*⁴、角質バリア機能をサポートするグリチルリチン酸*⁵、保湿・弾力性に働きかけるヒアルスカルプターズ*⁶により、


みずみずしい美肌ラインへと導きます。



ボディの肌に特化した処方

ヘレナ ルビンスタイン独自の処方によって、ボディケアは新たな時代*¹へ。


「リプラスティ ボディ リペア クリーム」にはボディの肌悩みにアプローチする厳選された４つの有用成分を配合しました。




妥協なき高貴で優雅なテクスチャーと香り

肌に触れた瞬間とろけるようになじみ、


肌を包み込み引き上げるように密着するバンテージテクスチャー。


シルクのようななめらか手触りで、瞬時に肌に溶け込みます。



肌に寄り添うような感触と、精緻に調香された落ち着きのある香りが、効果を最大限に引き出し、ボディケアを贅沢なリチュアルへと昇華させます。





*1 ブランドにおいて　*2包み込むような使用感のこと　*3 加水分解紅藻エキス（整肌成分）*4 ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール、PG （整肌成分）*5 グリチルリチン酸2K （整肌成分）　*6 ヒアルロン酸Na （保湿成分）



リプラスティ ボディ リペア クリーム


容量：200ｍL


価格：47,300円(税込)


先行発売日:2026年2月6日（金）　伊勢丹 新宿店　


発売日（店舗限定発売）:2026年2月13日（金）


阪急うめだ本店、横浜タカシマヤ、松坂屋名古屋店、松屋銀座、公式オンラインストア