【ヘレナ ルビンスタイン】No.1*¹リプラスティラインからボディケア誕生。リプラスティ ボディ リペア クリーム2026年2月13日（金）店舗限定新発売

日本ロレアル株式会社

ヘレナ ルビンスタインのリプラスティラインから、ついにボディクリーム「リプラスティ ボディ リペア クリーム」が誕生します。

年齢とともに変化しやすい肌を、すっきりと引き締めるボディクリーム。

肌に触れた瞬間とろけるようになじみ、肌を包み込み引き上げるように密着するバンテージテクスチャー*²

今、そして未来の肌へ。引き締めるようなハリをもたらす成分リポカタリストプロ*³、さらにヘレナ ルビンスタインにおける革新的有用成分プロキシレン*⁴、角質バリア機能をサポートするグリチルリチン酸*⁵、保湿・弾力性に働きかけるヒアルスカルプターズ*⁶により、

みずみずしい美肌ラインへと導きます。

ボディの肌に特化した処方

ヘレナ ルビンスタイン独自の処方によって、ボディケアは新たな時代*¹へ。

「リプラスティ ボディ リペア クリーム」にはボディの肌悩みにアプローチする厳選された４つの有用成分を配合しました。

妥協なき高貴で優雅なテクスチャーと香り

肌に触れた瞬間とろけるようになじみ、

肌を包み込み引き上げるように密着するバンテージテクスチャー。

シルクのようななめらか手触りで、瞬時に肌に溶け込みます。

肌に寄り添うような感触と、精緻に調香された落ち着きのある香りが、効果を最大限に引き出し、ボディケアを贅沢なリチュアルへと昇華させます。

*1 ブランドにおいて *2包み込むような使用感のこと *3 加水分解紅藻エキス（整肌成分）*4 ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール、PG （整肌成分）*5 グリチルリチン酸2K （整肌成分） *6 ヒアルロン酸Na （保湿成分）

リプラスティ ボディ リペア クリーム

容量：200ｍL

価格：47,300円(税込)

先行発売日:2026年2月6日（金） 伊勢丹 新宿店

発売日（店舗限定発売）:2026年2月13日（金）

阪急うめだ本店、横浜タカシマヤ、松坂屋名古屋店、松屋銀座、公式オンラインストア