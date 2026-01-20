【ヘレナ ルビンスタイン】No.1*¹リプラスティラインからボディケア誕生。リプラスティ ボディ リペア クリーム2026年2月13日（金）店舗限定新発売
ヘレナ ルビンスタインのリプラスティラインから、ついにボディクリーム「リプラスティ ボディ リペア クリーム」が誕生します。
年齢とともに変化しやすい肌を、すっきりと引き締めるボディクリーム。
肌に触れた瞬間とろけるようになじみ、肌を包み込み引き上げるように密着するバンテージテクスチャー*²
今、そして未来の肌へ。引き締めるようなハリをもたらす成分リポカタリストプロ*³、さらにヘレナ ルビンスタインにおける革新的有用成分プロキシレン*⁴、角質バリア機能をサポートするグリチルリチン酸*⁵、保湿・弾力性に働きかけるヒアルスカルプターズ*⁶により、
みずみずしい美肌ラインへと導きます。
ボディの肌に特化した処方
ヘレナ ルビンスタイン独自の処方によって、ボディケアは新たな時代*¹へ。
「リプラスティ ボディ リペア クリーム」にはボディの肌悩みにアプローチする厳選された４つの有用成分を配合しました。
妥協なき高貴で優雅なテクスチャーと香り
肌に触れた瞬間とろけるようになじみ、
肌を包み込み引き上げるように密着するバンテージテクスチャー。
シルクのようななめらか手触りで、瞬時に肌に溶け込みます。
肌に寄り添うような感触と、精緻に調香された落ち着きのある香りが、効果を最大限に引き出し、ボディケアを贅沢なリチュアルへと昇華させます。
*1 ブランドにおいて *2包み込むような使用感のこと *3 加水分解紅藻エキス（整肌成分）*4 ヒドロキシプロピルテトラヒドロピラントリオール、PG （整肌成分）*5 グリチルリチン酸2K （整肌成分） *6 ヒアルロン酸Na （保湿成分）
リプラスティ ボディ リペア クリーム
容量：200ｍL
価格：47,300円(税込)
先行発売日:2026年2月6日（金） 伊勢丹 新宿店
発売日（店舗限定発売）:2026年2月13日（金）
阪急うめだ本店、横浜タカシマヤ、松坂屋名古屋店、松屋銀座、公式オンラインストア