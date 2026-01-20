「ECC外語学院 心斎橋校」2/14(土)グランドオープン! 仕事帰りに、休日に、大人向け英会話スクール！

株式会社ECC

総合教育・生涯学習機関の株式会社ECC（本社：大阪市北区、代表取締役社長：花房雅博）が運営するECC外語学院は、2026年2月14日（土）に「ECC外語学院 心斎橋校」を新規開校いたします。

「ECC外語学院 心斎橋校」は、Osaka Metro御堂筋線「心斎橋駅」7番出口すぐという、利便性抜群の立地に位置し、外国人講師とバイリンガル講師のペアティーチングによる楽しく実践的なレッスンを通して、「聞く・話す・読む・書く」の4技能を鍛え、確かな英語力を身につけられる大人向けの英会話スクールです。また、英語をはじめ中国語・韓国語など7カ国語のレッスンを展開していますので、一人一人の目的に応じた最適なコースを選択、ご受講いただけます。

※画像はイメージです

ECC外語学院では2026年4月30日（木）まで、ご入学された方の中から抽選でグアム往復ペア旅行券などが当たる「春の入学応援キャンペーン」を実施しています。「ECC外語学院 心斎橋校」では、グランドオープンを記念し、心斎橋校限定の来校特典としてECCオリジナル「大谷翔平選手 クリアファイル＆メモノート＆ステッカー」をプレゼントいたします。

■ 「ECC外語学院 心斎橋校」 概要

※画像はイメージです※画像はイメージです

【開講コース】

初級～中級英会話コース／中級～上級英会話コース／マルチリンガル（6カ国語）／英語資格対策向けコース／高校生向けコース など

（※全てのコースにマンツーマンレッスンの適用対応が可能です）

【所在地】

〒542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号 御堂筋ビルディング8F

【電 話】 06-7166-3144

【営業時間】 月～金 13：30～21：00／土 10：30～18：30／日・祝 休み

※3月末までは、日曜・祝日も休まず営業をしております

詳細を見る :https://www.ecc.jp/school/osaka/shinsaibashi/lp/

■ 「春の入学応援キャンペーン」 概要

ECC外語学院では、2026年1月1日（木）～4月30日（木）の期間中、うれしい特典がいろいろつく「春の入学応援キャンペーン」を実施しています。

詳細を見る :https://www.ecc.jp/form/lpi/campaign2026

【入学特典１.】

期間中、入学金全額免除

【入学特典２.】

ご入学された方の中から抽選で、豪華賞品をプレゼント

［1］グアム往復ペア旅行券（10組20名様）

［2］QUOカードPay 10,000円分（50名様）

※2026年4月時点でECC外語学院に在籍している方

※画像はイメージです

【心斎橋校限定 来校特典】

ご来校者全員に、ECCオリジナル「大谷翔平選手 クリアファイル＆メモノート＆ステッカー」をプレゼント

［対象期間］2026年2月14日（土）～4月30日（木）

※特典適用には一定の条件がございます

※キャンペーンの詳細は、ECC外語学院ホームページをご確認ください

PDF版プレスリリース：

https://prtimes.jp/a/?f=d16929-190-a8cd4f15e525ca62ea04937b5fc52df6.pdf

■ ECC外語学院 https://www.ecc.jp/

ECC外語学院は、ECCが1962年創業時にスタートした英会話スクールで、60年以上にわたり、独自の教材、教授法、経験豊かな講師陣、多彩なコースによる実践的な外国語教育を展開。英検(R)・TOEIC(R) L&R TESTなどでも、高い成果を上げています。1歳半からのこども英会話にも力を入れ、真の国際人の育成に努めています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です

※TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This publication is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING AND READING.

■ 株式会社ECC https://www.ecc.co.jp/

ECCは1962年の創業以来、60年以上にわたり、さまざまな教育活動を展開。幼児からシニア世代までそれぞれの目的を実現する独自のカリキュラムや教材を導入し、確かな成果を生み出しています。語学教育を通じて、時代にあった“真の国際人”としての資質を兼ね備えた人材を育てることをECCの使命としています。