『デュエットナイトアビス』1月20日（火）に「大風の歌・上」下篇アップデート実施！Steam版も同日リリース！

オンラインエンターテイメント企業のHong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited（本社：香港、以下「Hong Kong Spiral Rising」）は、同社傘下のゲームスタジオPan Studioが手がけるアクションRPG『デュエットナイトアビス（Duet Night Abyss）』（PC / iOS / Android）について、2026年1月20日（火）に新バージョン「大風の歌・上」下篇へのを実装いたします。今回のアップデートでは光属性の新キャラクター「カシュウ」のほか、累計ログインボーナスイベント「少年の遊」など、新コンテンツを多数ご用意しております。

また、同日よりSteam版の配信を開始いたしますので、併せてお知らせいたします。

最新キャラクター紹介PVを公開

現在『デュエットナイトアビス』の公式X（旧Twitter）とYouTube公式チャンネルでは、キャラクター「カシュウ」のオリジナルPVを公開中です。異国情緒あふれる風景とカシュウの華麗な武芸をぜひご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?v=YFmP7vt9B2o

キャラクター「カシュウ」& 武器「若華の飛光」、「パロマ・デ・フトゥロ」実装

✦ カシュウ・放浪の剣士（CV. 高橋広樹）

・属性：光

・勢力：華胥

・得意武器：全武器タイプ

華胥（カショ）を放浪する「流れ者」の剣士。二本の剣を帯びているが、一本は自分の愛剣、もう一本は「応天尉（おうてんい）」となった兄弟子の愛剣だ。

規則や命令に対しては強い反骨精神を抱くが、困っている者を快く手助けするなど義理人情に厚い一面も持つ。華胥では罪人として追われているようだ。主人公はどこかで彼と顔を合わせたような既視感を抱くが……？

【入手方法】

１.「体験型劇場」より指定コンテンツに挑戦し、専用の依頼密書を集めて無料で交換

２.ショップにて直接購入



【実装時期】

2026年1月20日（火）アップデート後より常設で入手可能

✦ 若華の飛光

・ 種類：ライフル

【入手方法】

１.製造で無料入手

※若華の飛光の製造に必要な「密書：若華の飛光」は、今期開催の体験型劇場の「観劇記念」ショップで購入できます。

２.ショップにて直接購入。

【実装時期】

2026年1月20日 （火）アップデート後より常設で入手可能

✦ パロマ・デ・フトゥロ

・種類：長柄武器

【入手方法】

✦ 入手方法：１.製造で無料入手

※パロマ・デ・フトゥロの製造に必要な「密書：パロマ・デ・フトゥロ」は、「悪夢の残響」から入手できます。

２.ショップにて直接購入で入手可能。

【実装時期】

2026年1月20日 （火）アップデート後より常設で入手可能

「カシュウ」関連イベント開催！期間限定コンテンツに参加しよう！

カシュウの実装にともない新規コンテンツが実装されます。

✦ 累計ログインボーナス「少年の遊」

【開催期間】

2026年1月20日（火）11:00 ~ 2026年2月10日（火） メンテナンス前

【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放

【報酬内容】

「彩りの砂時計」×10

【イベント説明】

イベント開催期間中、ログインすると当日のログインボーナスを受取り、累計7日ログインするとすべての報酬を獲得できます。当日ログインした後、受け取っていないログインボーナスはイベント期間中ならば、いつでもイベントページで受け取ることができます。

✦ シューティング系ミニゲーム「轟鳴演習」

これは精度の特訓であり、砲火の検証でもある。狙え――発射！ すべての演習目標を達成せよ。

【開催期間】

2026年1月20日 （火）11:00～ 2026年2月10日（火） メンテナンス前

【開放条件】

夜の航海篇「少女が話した邸宅へ向かう」をクリアし、なおかつ「イベント」機能を開放

【報酬内容】

「依頼密書の手がかり」「ルーナ族の印」「戦闘の調べ 3」「武器取扱説明書 3」「深紅のビーズ」「銅貨」

【イベント説明】

本イベントには全7ステージがあります。大砲を操作し、ステージ内のワープゲートへ侵入する敵を阻止しましょう。ステージ内で敵ユニットを撃破するとスコアを獲得できます。各イベントステージには目標スコアが設定されており、指定の目標スコアに到達すると報酬を受け取ることができます。ステージの進行に伴いアイテムが解放され、火力を強化することが可能です。アイテムを適切に組み合わせることで、ステージをよりスムーズにクリアできます。

1月20日Steam版同時リリース

本アップデートに合わせ、Steam版も1月20日に正式リリースされます。Steamストアページでは現在、ダウンロードが可能です。

▼今すぐsteam版を入手

https://bit.ly/3KGoRcA

『デュエットナイトアビス』とは

✦キャラ・武器ALL FREE！RPGの「天井」を破れ！

本作は従来のソーシャルゲームの常識を覆し、キャラクターガチャ・武器ガチャ&スタミナシステムを全面廃止しました。ゲームプレイを通じてキャラクターを無料で獲得でき、武器も製造システムで無料入手可能です。ほとんどのコンテンツを課金なしで楽しむことができます。



✦ふたりの主人公視点×マルチアングルストーリー

物語の舞台は魔法と機械が共存する大陸。プレイヤーは、身分と立場が全く異なる2人の主人公を演じ、さまざまな仲間と出会い、生き残るために戦いながら、ふたつの視点から物語を辿っていきます。



✦自由な武器構成×全方位爽快バトル

すべてのキャラクターがすべての武器を扱える自由度MAXな武器システムと、360°全方位アクションを楽しめる爽快なバトル。パルクールのような自由かつスタイリッシュな移動で、重力から解放される爽快感を味わうことができます。



✦可能性を解き放つ育成システム「魔の楔」特別な育成システム

「魔の楔」で、自分好みやプレイスタイルに合わせてキャラクターのスキルや戦闘モーションを強化・カスタマイズできます。注目すべき点として、「依頼」クエストで獲得できる「魔の楔」は固定数値システムを採用しており、すべてのキャラクターや武器に共通して使用可能です。これにより、ランダム要素による厳選や周回コストが大幅に軽減され、より快適なプレイ体験が可能となります。

ゲーム概要

・タイトル：デュエットナイトアビス（DUET NIGHT ABYSS）

・ジャンル：デュアルファンタジー×全方位爽快バトルRPG

・対応予定OS：iOS/Android/PC

・価格：基本プレイ無料（一部アプリ内課金あり）

・開発/運営：Hong Kong Spiral Rising Technology Co., Limited

・配信日：2025年10月28日

▼ダウンロードはこちら

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.herodna.oversea&pli=1)

iOS: https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732(https://apps.apple.com/app/lunoloft/id6752231732)

▼Steam版をダウンロード

https://bit.ly/3KGoRcA



公式最新情報はこちらから

・公式サイト：https://bit.ly/4pLeOSh

・公式X（旧Twitter）アカウント：https://bit.ly/45ZBbMI(https://bit.ly/45ZBbMI)

・公式YouTubeチャンネル：https://bit.ly/4mOEtYT(https://bit.ly/4mOEtYT)

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)Pan Studio All Rights Reserved.