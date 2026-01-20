GateboxとBelong、デジタルフィギュアボックス向け中古スマートフォン販売において協業開始

Gatebox株式会社

Gatebox株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：武地 実、以下 Gatebox）と、伊藤忠グループで中古スマートフォンの個人向け販売・買取サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（本社：東京都港区、代表取締役：西村 耕一郎、以下 Belong）は、Gateboxが展開する「デジタルフィギュアボックス」向けの中古スマートフォン販売において、協業を開始したことをお知らせします。

本協業は、デジタルフィギュアボックスの利用条件を満たしたスマートフォンを、より手に取りやすい価格で提供することを目的としています。

専用サイトを公開

本取り組みにあわせて、デジタルフィギュアボックスにおすすめの中古スマートフォン専用サイトを公開しました。

▼ 専用サイト

https://mk.nicosuma.com/c2511/

デジタルフィギュアボックスに最適な中古スマートフォンを、より身近に

デジタルフィギュアボックスは、スマートフォンを本体内部に設置し、専用アプリを通じて“動く”デジタルフィギュアを飾ることができる製品です。

これまでお客様からは、「専用用途として使えるスマートフォンを手軽に用意したい」「新品端末は少しハードルが高い」といった声も寄せられていました。

今回の協業により、Gateboxが推奨する利用条件を満たした中古スマートフォンを、Belongが運営する中古スマートフォン販売サービス「にこスマ」を通じて提供します。

にこスマは、全端末に対して独自の検品基準を設け、品質を担保した中古スマートフォンのみを取り扱っており、デジタルフィギュアボックスの専用端末としても安心して利用できる環境を提供します。

Gateboxストア購入者向け特典も用意

Gatebox公式ストア(BOOTH)でデジタルフィギュアボックスを購入したお客様には、 にこスマで販売している中古スマートフォンAQUOS sense6 が 7％OFF になるクーポンをプレゼントします。デジタルフィギュア推奨端末を、よりお得に入手できる特典となっています。

▼ Gatebox公式ストア(BOOTH)

https://gatebox.booth.pm/

今後の展開について

今後は、デジタルフィギュアボックスとの相性や利用状況を踏まえながら、にこスマで取り扱う対応機種のラインナップを順次拡充していく予定です。

GateboxとBelongは、本協業を通じて「デジタルフィギュアのある暮らし」をより多くの方に届けることを目指してまいります。

Gatebox株式会社について

Gateboxは「Living with Characters」をビジョンに掲げ、キャラクターと暮らせる製品を開発・提供するメーカーです。

キャラクター召喚装置「Gatebox」や、まるでフィギュアが生きているかのような表現にこだわったデジタルフィギュア商品を企画・販売しています。

URL：https://www.gatebox.ai/

株式会社Belongについて

Belongは、「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」(https://www.nicosuma.com/）や「にこスマ買取」（https://www.nicosuma.com/sell）、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」（https://bz.belong.co.jp/）など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。

URL：https://www.nicosuma.com/