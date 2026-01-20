【SOFINA iP】冬の夜、ゴールデンタイムを美容時間に。 角層細胞までケアする、夜のスキンケア提案。

花王株式会社（Kao Beauty Brands）

花王株式会社（以下「花王」）の総合皮膚科学スキンケアブランド「SOFINA iP（ソフィーナ iP）」は、夜のゴールデンタイムを美容時間に変えるスキンケアキャンペーンを、2026年1月20日（火）よりスタートします。SOFINA iPの人気商品、「ゴールデンタイムリペア 深夜浸透クリーム」と「ベースケア セラム＜土台美容液(R)＞」の2品で、過酷な乾燥が気になる冬の夜の美容習慣として、深夜の睡眠中の時間を効率よい美容時間に変え、角層細胞までうるおいで満たすスキンケア提案をいたします。

＊土台美容液は商標登録です。

■夜間美容に、SOFINA iPの人気商品2品のご提案

2024年10月に発売した「ゴールデンタイムリペア 深夜浸透クリーム」は、角層細胞までうるおいで満たす厳選された保湿成分を配合。ゴールデンタイムの就寝中に角層細胞まで夜間集中ケア。発売から2025年11月までの累計販売数量89万個※1を突破。発売から1年以上経過した現在も前月比136％※２とブランドを代表する商品の１つです。

また、SOFINA iP誕生とともに発売開始した「土台美容液(R)」は、「お手入れを土台※３から変える」をコンセプトに開発した花王ならではの100％炭酸ガスの噴射剤を応用した導入美容液です。毛穴の約1/20サイズの炭酸※４泡の美容液がなめらかに肌に密着しながら角層最深部まで浸透。うるおい・キメ・ツヤ・ハリ・ゴワつき※５といった尽きない肌悩みにアプローチします。

発売以来、累計販売本数は1130万本※６を突破し、9年連続で美容液市場売上No.1※７と多くの皆さまにご愛用いただいております。

「深夜浸透クリーム」「土台美容液(R)」の2品を夜のスキンケアタイムに取り入れることで、眠っている間に角層細胞までケアし、なめらかなハリツヤ肌へ導きます。

※１ 2024年10月～2025年11月累計販売数量

※２ 2025年11月度販売数量９万個

※３ お手入れのファーストステップ

※４ 炭酸ガス（噴射剤）

※５ 乾燥でゴワついた肌をうるおいで柔らかくする

※６ 2016年1月～2025年11月累計販売数量

※７ インテージSRI+美容液（美白・しわ改善除く）市場 2016年５月～2025年４月ブランド別累計販売金額・個数

【キャンペーン概要】

キャンペーン期間中、SOFINA iP対象商品のうち、条件を満たす2品を購入でご応募いただけます。

ご応募いただいた方の中から抽選で100名様に「BAKUNE Mesh 上下セット（長袖Tシャツ・ロングパンツ）Navy ユニセックスタイプ」を、抽選で500名様に「BAKUNE Aroma Mist（スリープミスト）Serenity Grove（静寂の森）」をプレゼント。また、全員もれなくもらえるコースにご応募いただくと、2026年春発売 SOFINA iP 新炭酸※４泡の洗顔料（ミニサイズ、約10回分）をプレゼント。詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。

＜キャンペーンサイトURL＞https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-ip/cp/202601_cp01/(https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-ip/cp/202601_cp01/)

■応募期間：2026年1月20日（火）～4月13日（月）

※レシート有効期間：2026年1月13日（火）～4月13日（月）

■応募方法：応募フォームから、対象商品をお買い上げいただいたレシートの写真を送付（オンライン応募）

■対象商品・条件：土台美容液（本体90g/本体225g/本体55g/本体90g＋基礎化粧液ミニボトル付き企画品）から1品、かつ、深夜浸透クリーム（本体55g/レフィル55g/本体55g＋基礎化粧液ピロー付き企画品）から1品、合計2品お買い上げの方。

■商品

「ソフィーナ iP ゴールデンタイムリペア 深夜浸透クリーム」

本体55g・レフィル55g

※価格はノープリントプライスを採用しています。

夜の過酷な乾燥ダメージに着目。

ゴールデンタイムの就寝中に、乾燥を防ぐ角層のバリア機能の働きを補う角層トリートメントGT処方。

角層細胞まで浸透し、夜の肌をうるおいで満たし続ける。翌朝も手触りまで変わるもっちりハリツヤ肌へ。

○ツノが立つほど濃密なクリームが吸い込まれるように肌と一体化する使い心地

○みずみずしいクリアフローラルエナジーの香り

○アミノ酸GT複合成分※９（保湿）配合

○セラミドケア成分※１０（保湿）配合

○ケラトMF複合成分※１１（保湿）配合

※９ グリシン、アラニン、グリセリン

※１０ セチルPGヒドロキシエチルパルミタミド

セラミドケア：セラミドの働きを守り補い、うるおいを与えるケアのこと

※１１ アミジノプロリン、コハク酸ジグリコールグアニジン、メチルセリン

ソフィーナ iP ベースケア セラム＜土台美容液(R)＞

本体90g・レフィル90g/180g

※価格はノープリントプライスを採用しています。

角層最深部まで浸透する、高濃度※８炭酸※４泡の美容液。

洗顔後、お手入れの土台（ファーストステップ）として使用します。

毛穴の約1/20サイズの炭酸※２泡の美容液が、角層最深部まで浸透。うるおい・キメ・ツヤ・ハリ・ゴワつき※５といった尽きない肌悩みにアプローチします。また、乾燥による小ジワを目立たなくします。（効能評価試験済み）

○次に使うスキンケア品のなじみをよくします

○高麗人参エキス、DPG（保湿）配合

○内からキレイが湧き上がるオーシャンエナジーの香り

※８ 当社従来品比較

【SOFINA iPブランドについて】

「SOFINA iP」は2015年に、土台美容液(R)の発売とともに誕生した花王の総合皮膚科学スキンケアブランドです。「素肌に、科学をインストールする。」をスローガンに掲げ、情報やモノがあふれ、迷いや悩みが尽きない時代だからこそ、信じられる確かなスキンケアの提供を目指し商品を開発しています。事実や根拠に基づく皮膚科学研究に立脚したスキンケア商品およびパーソナル肌解析サービス「SOFINA 肌id」などを展開しています。

■SOFINA iPブランドサイト：https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-ip/(https://www.kao-kirei.com/ja/official/sofina-ip/)

■SOFINA iP公式Instagram：https://www.instagram.com/sofinaip_jp/(https://www.instagram.com/sofinaip_jp/)

■SOFINA iP公式X（旧Twitter）：https://x.com/sofinaip_jp/(https://x.com/sofinaip_jp/)

■SOFINA 肌id公式サイト：https://sofina.kao-kirei.com/(https://sofina.kao-kirei.com/)