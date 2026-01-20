95%の人は“鍋料理が好き！　”好きな鍋ランキング発表！おうち鍋での困りごとは？　「My Kao くらしラボ」 にて、1月20日公開

花王株式会社

花王株式会社では、「My Kao くらしラボ」サイト読者を対象に、好きな鍋料理とおうち鍋での困りごとについて調査を実施し、その結果を「My Kaoくらしラボ」（※1）にて2026年1月20日に公開します。

寒さが深まるこの季節、家族や友人と囲むおうち鍋が恋しくなります。今回の調査結果をもとに、好きな鍋の種類と自宅での鍋料理に関する困りごとのランキングを発表します。あわせて、楽しかった鍋の後に気になる汚れやニオイへの対策など、おうち鍋のアフターケアもご紹介します。

【主な調査結果のポイント】

●95%の人は“鍋料理が好き！”

●自宅で食べる好きな鍋料理１位は“すき焼き”

●“鍋料理の困りごと”「具材が同じものになりがち」が最多の60％

●お鍋をした後は、汚れとニオイのケアを！

【調査概要】

「好きな鍋とおうち鍋での困りごとについての調査」

◎2025年4月／インターネット調査／「My Kaoくらしラボ」サイト読者／有効回答者数6,154人

※1「My Kaoくらしラボ」の説明

花王が運営する双方向のデジタルプラットフォーム「My Kao」内にある生活情報サイト。生活者一人ひとりの暮らしを見つめる長年の生活者研究から得られた知見を元に、家事・美容・健康などいまの暮らしに役立つハウツー情報や、これからのこころ豊かな暮らし、社会を考えるための情報を生活者視点で発信しています。

My Kaoくらしラボ

https://my.kao-kirei.com/kurashi-labo/

「自宅で食べる鍋料理」について読者に聞いたところ、95%の人が「好き」（「好き」と「やや好き」の計）と回答しました。寒い季節になると家族や友人と鍋を囲んでゆっくり温まりたい気持ちが高まるのかもしれません。

好きな鍋料理トップ３は、第１位が「すき焼き」（61％）、次いで「寄せ鍋」（60％）、「おでん」（58％）という結果になりました。 地域別に見てみると、寒さが厳しいためか東北地方では「キムチ鍋・チゲ鍋」が１位、北陸地方では日本三大おでんの１つ「金沢おでん」もあるためか「おでん」が１位に。地域ごとに好みの違いが表れました。

自宅で鍋料理を作る時に困りごとがある人は全体の90％。そのうち最も多かったのは「具材が同じものになりがち」（60%）、次いで「味付けがいつも同じ」（43%）といったマンネリ化に伴う悩みが上位に。また「食べ過ぎる」（31%）、「具材が残ってしまう」（15％）といった適量調整の難しさや、「部屋のニオイが気になる」（24％）、「鍋・土鍋を洗うのが大変」（20％）、「ふきこぼれなどによるコンロの汚れ」（13％）、「食卓・テーブルが汚れる」（８％）など、後片付けに関する悩みも挙がりました。

楽しかったお鍋の翌日に、汚れやニオイが気になることはよくあります。テーブルや床は、汁はねや食べカスで汚れやすいので、食卓用清掃スプレーなどで拭き取りましょう。調理中から換気扇を回し、食後も窓を開けて空気の入れ替えをすると、部屋に料理のニオイが残りにくくなります。鍋をした部屋のカーテンや布製ソファーの調理臭が気になるときには、消臭スプレーを使用すると効果的です。みんなでワイワイ楽しんだお鍋のあとは、汚れとニオイのケアもしてきれいを保ちましょう。

鍋料理のあとにオススメ！

詳しくは以下URLをご確認ください。

▶My Kaoくらしラボ 発表！みんなの声

『読者6,154人の声 冬の定番・鍋料理ランキング＆おうち鍋の困りごとは？』

https://my.kao-kirei.com/kurashi-labo/voice/019/

（2026年1月掲載）