¸ÉÆÈ¤ÈÉÏº¤¤ÇÇº¤à³ØÀ¸¤Ë²¹¤«¤¤¿©»ö¤ÈÁêÃÌ¾ì½ê¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡ª¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍHeart's Flame¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÆâÆ£Èþº´»Ò¡Ë¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ä·ÐºÑÅªº¤Æñ¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼/¿©Æ²¡×¤Î·ÑÂ³¡¦³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò2026Ç¯1·î15Æü¤è¤êReadyFor¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ÇºÜURL¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È·ÇºÜURL¤Ï¤³¤Á¤é :
https://readyfor.jp/projects/tomarigi-heartsflame
¡¦¥µー¥Ó¥¹ÀßÎ©ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¼ã¼Ô¤Î¼«»¦¼Ô¿ô¤Ï¹â»ß¤Þ¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Íý»ö¤ÎÆâÆ£Èþº´»Ò¤Ï¡¢Åö¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ëÁ°¤«¤é³ØÀ¸¤Î½¢¿¦»Ù±ç¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö°ìÆü°ì¿©¤Ç¤·¤Î¤°³ØÀ¸¡×¤ä¡Ö¸ÉÆÈ¤Ç¿´¤ò»¤¤êÀÚ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¡×¤Ê¤É¡¢¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢½¢¿¦»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èà¤éÈà½÷¤é¤¬¿´¤«¤é°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ÎÄó¶¡¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.heartsflame.com/tomarigisoudansitsu
¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/tomarigi_heartsflame
¡¦¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼/¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢¿¼¹ï¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¤¬Á°¸þ¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¡¢ÌµÎÁ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶î¤±½Ð¤·¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î»²²Ã´õË¾¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼
- ÌµÎÁ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤âÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½
- ¥Á¥ã¥Ã¥È¤Þ¤¿¤Ï¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½
- ÀìÇ¤¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤¬Ã´Åö 1ÂÐ1¤ÇÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü
- Æ¿Ì¾¤Ç¤ÎÁêÃÌ¤â²ÄÇ½¡¢ÁêÃÌÆâÍÆ¤Ï¼«Í³
-(½ÐÄ¥ÁêÃÌ¤âº£¸åÅ¸³«Í½Äê)
2025Ç¯11·î¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢´û¤Ë100·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢·ÑÂ³¤·¤ÆÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¦³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÁêÃÌÆâÍÆ¤Î·¹¸þ¡Û
¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼¡×³«Àß¸å¡¢Ìó1¥ö·î¤Ç¼õ¤±¤¿100·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö½¢³è¤ÎÉÔ°Â¡×°Ê¾å¤Ë¡¢¡Ö¿¼¹ï¤Ê¸ÉÆÈ¡×¡Ö²ÈÂ²´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¡×¡Ö·ÐºÑÅªº¤µç¤Ë¤è¤ë¿©»ö¤Î·çË³¡×¡Ö¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¾×Æ°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£².¤È¤Þ¤êÌÚ¿©Æ²
- ¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È
- ¿©Æ²¤ËÍè¤¿Âç³ØÀ¸¤Ë¤ÏÌµ½þ¤Ç¿©»ö¤òÄó¶¡¤·¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò´õË¾¤¹¤ë³ØÀ¸¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤È¤Î1ÂÐ1¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¸½ºß¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
2025Ç¯12·î¤ËÂè1²óÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Í½ÌóÏÈ¤ÏÂ¨Ëþ°÷¤È¤Ê¤ê¡¢»²²Ã¤·¤¿Âç³ØÀ¸¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥ê¥Ôー¥È´õË¾¤ÎÀ¼¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯12·î³«ºÅ»þ¤ÎÍÍ»Ò¡Û
³«ºÅ¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿»²²ÃÂç³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È(¼«Í³µ½ÒÉôÊ¬È´¿è)
- ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
- ÃÈ¤«¤¤¿©»ö¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥Ç¥¶ー¥È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê³§¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÈþÌ£¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤È¿Í¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤¿¡£
- µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼êÎÁÍý¤ò¤¿¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
- ¿§¡¹¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦À¤³¦¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
- ÊÑ¤ï¤é¤º¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
- Âç³ØÀ¸Æ±»Î¤ª¸ß¤¤Çº¤ß¤â¶¦Í¤Ç¤¡¢ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£
- ºòÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ª¤ï¤ê¤Îµ¢¤êÆ»¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ä¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î³µÍ×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼/¿©Æ²¡×¤Î±¿±ÄÈñ¡¦¹¹ðÈñ¤Ê¤É¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÐÈñ¤ò¼«Èñ¤ÇÉéÃ´¤·¤ÆÂç³ØÀ¸¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î·ÑÂ³¤ÈÉÊ¼Á¸þ¾å¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÂç³ØÀ¸¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¶¯²½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸¶â³Û¤Ï2026Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°Èñ80Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯1·î15Æü¤«¤é³«»Ï¤·¡¢16Æü»þÅÀ¤Ç´û¤ËÃ£À®Î¨28¡ó¤ÎÎÉ¹¥¤Ê½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥¯¥¹¥È¥´ー¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯12·î¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°Èñ160Ëü±ß¤òÀßÄêÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢§1·î16Æü¡¡21»þ»þÅÀ¤Î¿ÊÄ½
¡¦¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥ê¥¿ー¥ó/ÆÃÅµ
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼/¿©Æ²¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚ¿©Æ²¡×¤Ç³ØÀ¸¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥Ä¥¤¥Î¥«¥Ì¥ì¡×¤ä¡Öikasweets¡×¤Î¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼/¿©Æ²¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼/¿©Æ²¡×¤Ï¶î¤±½Ð¤·¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³ØÀ¸¡¢´ë¶È¡¢Âç³Ø¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò»Ù¤¨¹ç¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡£¿©»ö¡¦ÁêÃÌ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½¢¿¦»Ù±ç¤ä½»µï¡¢³ØÈñ¤Ê¤É¡¢¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÁí¹çÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÎÎ°è¤ò¹¤²¡¢»Ù±ç¼Ô¤¬¼ã¼Ô¤ò»Ù¤¨¡¢¼ã¼Ô¤¬ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÎ®¤ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ºÇ¸å¤Ë
ÂåÉ½Íý»ö¡§ÆâÆ£Èþº´»Ò
¤¤¤Þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤Ë¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¤ä·ÐºÑÅªº¤Æñ¤òÊú¤¨¡¢É½¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¶õÊ¢¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤ËÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤³¤È¤Ï³Ø¶È¤Î·ÑÂ³¤ä¾ÍèÀß·×¤Ë¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¾Íè¤Î¿Íºà´ðÈ×¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤È¤Þ¤êÌÚ¿©Æ²¡¦¤È¤Þ¤êÌÚÁêÃÌ¼¼¡×¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎ©¤Á´ó¤ê¡¢²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¤È¿Í¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¡¢³ØÀ¸¤¬Á°¤ò¸þ¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤¿»Ù¤¨¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ³ØÀ¸¼«¿È¤¬¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¡¢¼¡¤ÎÃ¯¤«¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¡ö¡ö°ì»þÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²¸Á÷¤ê¡×¡ö¡ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î³ØÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤äÃÏ°è¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¦¡¦¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³èÆ°¤Ø¤Î»²²è¤Ï¡¢¼ã¼Ô»Ù±ç¡¢¿Íºà°éÀ®¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢CSR,ESGÃÏ°èÏ¢·È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤½Û´Ä¤ò¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò¶¦¤Ë¡Ö²¸Á÷¤ê¡×¤ÎÎØ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£