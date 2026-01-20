大阪で広がった“プロテインを飲む楽しさ” VALX POP UP STORE、来場者から特に支持を集めた限定ドリンクが話題に

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、2025年12月26日(金)と27日(土)の2日間限定で、大阪にて「VALX POP UP STORE in OSAKA」を開催いたしました。

今回の大阪ポップアップでは、原宿開催時に好評だったコンテンツを“大阪の皆様にも楽しんでほしい”という想いからそのまま展開。

特大ポスターをはじめ、VALXノベルティガチャ、会場限定の個包装商品、そしてポップアップ限定ドリンクなど、ここでしか体験できないコンテンツを多数用意しました。

ポップアップではー部商品が完売するほどの大盛況。

ご来場いただいた方からは「可愛いフォトスポットがたくさんあるので、写真を撮るのが楽しいです！いつも素敵な空間をつくってくださり、ありがとうございます。」「ずっと気になっていたスーププロテインの試飲ができてとても嬉しいです！冬でもホットでプロテインを楽しめるのはありがたいですね。」「プロテインを飲む習慣がついたものの、冬になり、冷たい飲み物は苦手で困っていました。でも”プロテインを温めて飲むことができる”という新たな発見ができたので嬉しかったです。」などといった声が多く寄せられ、SNS上でもイベントの様子が多く投稿されました。

また、VALXプロテインを使用した限定ドリンクは、プロテインのイメージを覆す飲みやすさと味わいが好評を博し「プロテインがこんなにおいしいとは思わなかった！これからも色々なフレーバーを試してみたいです。」や「美容目的でも続けられそうです！特にスムージーはさっぱりしていて、毎朝仕事前に飲みたいと思いました。」といった感想も多くいただきました。

中でも、来場者から最も高い人気を集めたドリンクは「ほうじ茶ラテ（HOT）」でした。

寒い冬の季節にぴったりなホットドリンクとして、数量限定フレーバー「ほうじ茶ラテ風味」を使用した本メニューは、来場者の方々に心温まるひとときをお届けしました。

普段からトレーニングをしている方に限らず、初めてVALXに触れる来場者にとっても、プロテインをより身近に感じられる体験の場となったのではないでしょうか。

VALXはこれからも、プロテインをもっと自由に楽しめる体験の機会を広げていきます。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/