アドバンスライフプランニング株式会社、「ふじさわSDGs共創パートナー」に登録 ～「家族のいない方の家族になる」を掲げ、高齢者が安心して暮らせる地域づくりと空き家予防に貢献～

アドバンスライフプランニング株式会社

おひとりさま高齢者の包括的支援を行うアドバンスライフプランニング株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役：森角 和則）は、2026年1月1日付で、神奈川県藤沢市が推進する「ふじさわSDGs共創パートナー」に登録されましたことをお知らせいたします。

当社は、「家族のいない方の家族になる」の想いのもと、身元保証や死後事務手続き、居住支援などを通じて、おひとりさま高齢者が最期まで尊厳を持って暮らせる社会の実現を目指してまいりました。この度のパートナー登録を機に、藤沢市においても地域社会や行政、他企業との連携を一層強化し、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取り組みを加速させてまいります。

■ 主な取り組みとSDGs目標

藤沢市において、以下の3つのテーマを軸に活動を展開いたします。

1. 安心できる生活基盤の構築と生活の質向上（ゴール3、10） 身寄りのない高齢者の方々へ、入院や施設入居時の「身元保証」や、日々の「見守り活動」を提供します。藤沢市内の地域包括支援センターや医療・介護従事者と連携し、支援が届きにくい層へのセーフティネットを強化することで、誰もが健康で安心して暮らせるまちづくりに貢献します。

2. 権利の保護と公正な終活支援（ゴール1、16） 公正証書遺言の作成支援や、透明性の高い死後事務（葬送、行政手続き、遺品整理等）を通じて、高齢者の法的権利と尊厳を守ります。元気なうちからの「終活」を啓蒙し、将来の不安を解消するとともに、ご本人の意思に基づいた公正な手続きを担保します。

3. 持続可能な地域社会の実現と空き家予防（ゴール11、17） 「空き家予防」を合言葉に、高齢者の所有する不動産の有効活用や適正な売却を支援します。遊休資産の活用を通じて、今後懸念される空き家問題の解決を図り、住み続けられるまちづくりに寄与します。また、他の共創パートナーとの共同プロジェクトやセミナーを通じて、地域全体の活性化に取り組みます。

■ 今後の展望

当社は、東京都指定の「居住支援法人」および「高齢者等終身サポート事業者」としての専門性を活かし、藤沢市においても高齢者の孤立を防ぎ、人々が支え合う豊かな地域社会の構築に尽力してまいります。

【会社概要】

会社名：アドバンスライフプランニング株式会社

代表者：代表取締役 森角 和則

所在地：〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-12-39 三軒茶屋堀商ビル3階

事業内容：身元保証支援、死後事務委任、公正証書遺言作成支援、不動産売却支援、居住支援

URL：https://www.alp-support.co.jp

【本件に関する関連リンク】

藤沢市「ふじさわSDGs共創パートナー」紹介ページ： https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kikaku/shise/kekaku/sesaku/sdgs/partner/150.html